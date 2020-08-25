Физкультура в школах Китая

А у нас в школе было 2 баскетбольных мяча и 1 волейбольный...
Их с детства приучают к выносливости!
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Метки: Физкультура азиаты видео дети китай синхронность спорт фото
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