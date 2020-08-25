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Физкультура в школах Китая

Физкультура в школах Китая (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 09:46
Сообщество : Спорт
Метки: Физкультура   азиаты   видео   дети   китай   синхронность   спорт   фото   
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А у нас в школе было 2 баскетбольных мяча и 1 волейбольный...

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Метки: Физкультура   азиаты   видео   дети   китай   синхронность   спорт   фото   
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2  комментария
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4k
pilgrimnl 56 минут назад
чет напомнило этот музончик, вот бы совместить)
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2k
dangora 14 минут назад
Это не к выносливости приучают, а к работе в команде. Один накосячил - и все посыпалось.
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