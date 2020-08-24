Родина в опасности: отечественные пользователи запустили негуманный флешмоб

В соцсетях регулярно появляются новые флешмобы, уследить за ними порой невозможно. Недавно я увидела странные посты с призывом вернуть казнь для мятежников и их организаторов. О чем вообще речь?
В конце июля - начале августа в соцсетях стартовал флешмоб с хэштегом #смерть_мятежникам
Пользователи начали публиковать таблички с однотипным тестом, который гласил: "Родина в опасности! Требуем отмены моратория на смертную казнь для мятежников и их организаторов!"
К чему бы это? Против протестов?
Эти люди выступают за свободу РФ
Нашлись и те, кто выступил резко против
А вы что думаете о таком флешмобе?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пользователи Твиттера делятся детскими снимками с фотошопными фонами
- Флешмоб на карантине: пользователи Твиттера "повторяют" произведения искусства
- Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс запустила вирусный челлендж с бассейном и очками
- Путешествие по карантину: люди делятся друг с другом видами из окна
- «Никто не бьет в бубен»: сотрудники Красноярского краеведческого музея устроили флешмоб
0
Новости партнёров
Загрузка...
Хомячки, ёпта!!! С протухшими мозгами
Анекдот
Как вам Беларусь 2020?
Слабая репетиция "Россия 2024"