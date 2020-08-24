Родина в опасности: отечественные пользователи запустили негуманный флешмоб

В соцсетях регулярно появляются новые флешмобы, уследить за ними порой невозможно. Недавно я увидела странные посты с призывом вернуть казнь для мятежников и их организаторов. О чем вообще речь?

В конце июля - начале августа в соцсетях стартовал флешмоб с хэштегом #смерть_мятежникам 0 Источник:

Пользователи начали публиковать таблички с однотипным тестом, который гласил: "Родина в опасности! Требуем отмены моратория на смертную казнь для мятежников и их организаторов!" 0 Источник: