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Родина в опасности: отечественные пользователи запустили негуманный флешмоб

Родина в опасности: отечественные пользователи запустили негуманный флешмоб (13 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: казнь   мятеж   мятежники   родина в опасности   флешмоб   фото   
1119
13
В соцсетях регулярно появляются новые флешмобы, уследить за ними порой невозможно. Недавно я увидела странные посты с призывом вернуть казнь для мятежников и их организаторов. О чем вообще речь?

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Метки: казнь   мятеж   мятежники   родина в опасности   флешмоб   фото   
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27  комментариев
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1k
Alphyn Час назад
Но ведь олигархи как раз у власти... какой же это мятеж?
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42k
SinigamiRuuk Минуту назад
При всём моем негативе к людям, считаю смертная казнь нужна только в случаях, когда человека уже нельзя никак ресоциализовать и использовать на благо общества.
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4k
Сергей 5 минут назад
Сколько народу из дурки.лечить не пробовали?
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2k
Dema 6 минут назад
Родина в опасности: отечественные пользователи запустили негуманный флешмоб
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1k
Иришка Поддубная 9 минут назад
И у всех такие лица интеллигентные, понимающие =)
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4k
Енот Потаскун 10 минут назад
Бедные, они даже не подозревают, что как раз таки они и являются врагами родины. Ну нет пользы от несменяемости власти, вредит она. Необходимы новые лица, свежий, не намыленный взгляд.
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104k
Фима Петров 10 минут назад
"А что вы думаете о флэшмобе?" (С)
Хомячки, ёпта!!! С протухшими мозгами
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23k
Aleksandr 14 минут назад
Лучший способ похоронить хорошее дело-доверить его пропаганду идиотам...
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181
Сергій Мазуренко 14 минут назад
контингент конгломератович....здипович
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1k
Мороз 15 минут назад
Идиотский флешмоб,для идиотов !! Ну и рожи (почти по Г. Жеглову)!!!
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26k
LEPA 17 минут назад
Обнулёныш решил поиграть на опережение. Вот он какой,истинный сказочный электорат. Самое смешное,что я их такими и представлял.
А эта тётка вообще не подумав замахнулась на святое!!!

Обнулёныш решил поиграть на опережение. Вот он какой,истинный сказочный электорат. Самое смешное,что я их такими и представлял. А эта тётка вообще не подумав замахнулась на святое!!!
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1k
Скальпы Гуронов 19 минут назад
О! Тут у либерастни в жопе что-то сжалось... Всё правильно - врагов к ответу!1
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20k
Inter Скальпы Гуронов 7 минут назад
враги у всех разные.. ты за кого??
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1k
Скальпы Гуронов 21 минуту назад
Слово мерзкое - флэшмоб... Уже за его использование рожу бить нужно...
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29k
Опаньки Полчаса назад
да да да и вы сразу все заживете, зарплата станет в 10 раз больше, свистулька в 3 раза длиннее и далее по списку...
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5
D.G. Полчаса назад
Интересно,это в одном дурдоме снимали,или в разных? "Родина в опасности"-паранойя ,как минимум.
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−1
wr1 Полчаса назад
надо теперь разобраться кто настоящие изменники, и сдается это те кто постоянно избирается
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704
Эдуард Аникин Полчаса назад
На бутылочку заработали))
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−115
............ Полчаса назад
я всегда знал, что так выглядят путинисты!
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4k
Иван 36 минут назад
Дайте им валенок.
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−62
Обратная сторона Луны 42 минуты назад
Лахта играет на опережение?


Анекдот

Как вам Беларусь 2020?
Слабая репетиция "Россия 2024"
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8k
Алексей 45 минут назад
Жаждущие заработать вышли
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