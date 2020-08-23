Над ним смеялись и называли его трусом. Жак Плант – человек, изменивший облик хоккея

Современного хоккейного вратаря невозможно представить без защитной маски. Шлем голкипера уже давно стал не только обязательным атрибутом, игра без которого запрещена правилами любой профессиональной лиги, но и объектом самовыражения вратаря, имеющего привилегию разрисовать эту часть своей амуниции каким угодно способом.

Но 60 лет назад голкиперы НХЛ только в самых нелепых фантазиях могли представить, что во время матча их лицо будет как-то защищено. Это было не только не принято, но и вообще считалось проявлением трусости и слабохарактерности, а идеалом сурового образа вратаря 50-х годов было изувеченное шрамами лицо легендарного Терри Савчука.

адо сказать, что на протяжении довольно долгого времени вратарский шлем действительно не был необходимостью. У полевых игроков клюшки были без загибов, шайба редко поднималась над поверхностью льда, так что физиономия голкипера была в безопасности. Однако хоккей прогрессировал, вместе с качеством экипировки росли скорости и сила броска, шайбы стали летать быстрее и выше, а предубеждения насчёт защиты вратарской головы оставались прежними. Фактически, голкиперы рисковали жизнью в каждом матче, но не могли ничего изменить, так как таковы были правила игры.

Но любую закостенелую и устаревшую аксиому способен разрушить сильный новатор. Таким в 60-е годы прошлого века стал Жак Плант. После того, как 1 ноября 1959-го его нос сильно пострадал после очередного броска соперника, вратарь «Монреаля» ушёл в раздевалку, а вернулся в защитной маске, наотрез отказавшись её снимать. И вряд ли Плант мог тогда предположить, что совершает настоящую революцию в истории амуниции хоккейных голкиперов.

Жак Плант родился 17 января 1929 года в городке с красочным названием Нотр-Дам-дю-Мон-Кармель, что в провинции Квебек. С четырёх лет он начал играть в хоккей, причём сразу преуспел на позиции вратаря. И это несмотря на то, что первую клюшку Планту его отец вырезал из корня дерева. В 18 лет Жак попал в юниорскую команду «Квебек Цитаделс», где его игра не осталась не замеченной: в услугах талантливого и нестандартного голкипера, который чуть ли не первым из всех вратарей стал действовать клюшкой на выходе, контролируя шайбу за пределами очерченной зоны, были заинтересованы «Рейнджерс» и «Монреаль». Плант, как настоящий канадец и уроженец Квебека, конечно, выбрал «Монреаль».

В 1953 году 24-летний Жак выиграл свой первый Кубок Стэнли, оставаясь, правда, ещё за спиной Джеральда Макнейла. В 1954-м Плант стал первым номером «Монреаля», а в 1956-м повторно завоевал Чашу с «Канадиенс», а также взял свою первую «Везину». Всего за карьеру Жак стал шестикратным обладателем Кубка Стэнли (все с «Монреалем»), а приз лучшему вратарю сезона выигрывал семь раз. Это, кстати, рекорд на все времена.

Легко догадаться, что свои первые командные и индивидуальные призы Плант выигрывал с открытым забралом. Конечно, ему периодически прилетало шайбой (и часто весьма пребольно), клубные врачи привыкали штопать его лицо, но так в те времена играли абсолютно все голкиперы. Но Планта перспектива и дальше коллекционировать шрамы и шишки не радовала. Ещё на заре карьеры в НХЛ Жак стал использовать защитную маску, но только на тренировках. На игры надевать её Планту запрещал тренер «Монреаля» Гектор Блэйк, полагавший, что в ней голкипер будет хуже видеть площадку.