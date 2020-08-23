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Над ним смеялись и называли его трусом. Жак Плант – человек, изменивший облик хоккея

Над ним смеялись и называли его трусом. Жак Плант – человек, изменивший облик хоккея (2 фото)

Автор:
23 августа 2020 19:16
Сообщество : Спорт
Метки: спорт   хоккей   это интересно   
578
2
Легендарный вратарь «Монреаля» стал первым играть в защитной маске.

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Метки: спорт   хоккей   это интересно   
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3  комментария
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929
Федор Медведев 2 часа назад
Терри Савчук просто идиот. Ни к чему хорошему его геройство не приводило, т.к. команда регулярно теряла голкипера из-за бесконечных травм, а он был крайне нужен. Ну и помер соответственно...
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30k
Nefrion Полчаса назад
Ссылка coub.com
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227
Serg Dex 2 часа назад
Надо его сделать лицом компаний производящих маски
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Hottabych

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