О героических бортпроводницах, сумевших не растеряться в трудной ситуации и исполнить свой долг до конца, даже ценой собственной жизни, — далее в обзоре.
Нирья Бганот
23-летняя стюардесса из Индии Нирья (Нирджа) Бганот пожертвовала своей жизнью, спасая 360 пассажиров. Это случилось в пакистанском городе Карачи. Самолет PAN AM 73 захватили радикально настроенные исламисты. Стюардесса не растерялась и сумела тут же предупредить пилотов. Они эвакуировались через аварийный люк, чтобы самолет нельзя было поднять в воздух.
Сама же Нирья осталась в салоне самолета. Террористы потребовали принести паспорта всех пассажиров, чтобы казнить американцев. Отважная стюардесса спрятала документы людей, имевших гражданство США, в мусоропроводе и под сиденьями. Благодаря этому они остались живы.
Когда пакистанская полиция приступила к штурму, а террористы начали отстреливаться, Нирья сумела самостоятельно эвакуировать пассажиров из самолета. Она уже хотела сама выбираться, но в последний момент увидела в салоне еще трех детей, спрятавшихся под сиденьями. Пока стюардесса выводила детей, исламисты заметили их и стали стрелять. Девушка закрыла малышей собой и получила смертельные ранения. Из последних сил она вывела детей из самолета, а затем скончалась.
Сама же Нирья осталась в салоне самолета. Террористы потребовали принести паспорта всех пассажиров, чтобы казнить американцев. Отважная стюардесса спрятала документы людей, имевших гражданство США, в мусоропроводе и под сиденьями. Благодаря этому они остались живы.
Когда пакистанская полиция приступила к штурму, а террористы начали отстреливаться, Нирья сумела самостоятельно эвакуировать пассажиров из самолета. Она уже хотела сама выбираться, но в последний момент увидела в салоне еще трех детей, спрятавшихся под сиденьями. Пока стюардесса выводила детей, исламисты заметили их и стали стрелять. Девушка закрыла малышей собой и получила смертельные ранения. Из последних сил она вывела детей из самолета, а затем скончалась.
Надежда Курченко
15 октября 1970 года своей жизнью поплатилась 19-летняя стюардесса Надежда Курченко, пытаясь помешать террористам захватить самолет. Самолет Ан-24, в котором находилась Надежда, следовал рейсом Батуми — Сухуми. Весь полет должен был занять всего полчаса. На 5-й минуте после взлета один из пассажиров вызвал стюардессу к себе, сунул ей в руку конверт и потребовал отнести его командиру. То ли Надя на него неприязненно посмотрела, то ли у мужчины не хватило выдержки, но через пару секунд он ринулся за ней. Девушка поняла, что происходит что-то неладное, и тут же захлопнула дверь каюты пилотов, преградив собой путь.
Террорист не ожидал такого отпора и попытался оттолкнуть юную проводницу, но она стала отчаянно сопротивляться. В то же время командир понял, что за дверью происходит драка, и стал резко поворачивать самолет влево, вправо, вверх, надеясь сбить преступника с ног (пассажиры тогда еще были пристегнуты). Террорист устоял и выстрелил Надежде в бедро, но хрупкая девушка продолжала сопротивляться. Тогда он выстрелил в упор.
Террорист не ожидал такого отпора и попытался оттолкнуть юную проводницу, но она стала отчаянно сопротивляться. В то же время командир понял, что за дверью происходит драка, и стал резко поворачивать самолет влево, вправо, вверх, надеясь сбить преступника с ног (пассажиры тогда еще были пристегнуты). Террорист устоял и выстрелил Надежде в бедро, но хрупкая девушка продолжала сопротивляться. Тогда он выстрелил в упор.
Виктория Зильберштейн
Виктория Зильберштейн, как и многие девушки, мечтала работать стюардессой. Ее манили дальние страны, красивая униформа. Ее желание осуществилось. На момент катастрофы девушка уже два года работала бортпроводницей. В тот день Виктория находилась в самолете, следовавшем в Иркутск. Перед посадкой все происходило как обычно, звучали стандартные фразы: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, пристегните ремни и примите вертикальное положение».
Когда началась рулежка (маневрирование движущегося по аэродрому авиалайнера за счет силы тяги двигателя), Виктория заметила, что самолет долго не останавливается. Вдруг она почувствовала толчок, в салоне погас свет и появился дым. В тот момент у стюардессы промелькнула лишь одна мысль: нужно спасать пассажиров. Виктории тут же вспомнились слова инструктора: «Девочки, при аварии главное — сделать дыру в самолете». Стюардесса дернула за рычаг эвакуационного выхода и открыла люк. Люди вылезали, скатываясь по накренившемуся крылу, Виктория пропускала их вперед, задыхаясь от едкого дыма. Затем она все-таки вышла сама.
Стюардесса была в шоковом состоянии. Только потом в больнице Виктории сказали, что у нее сотрясение мозга, самолет взорвался и только благодаря бортпроводнице большинство пассажиров сумело спастись.
Когда началась рулежка (маневрирование движущегося по аэродрому авиалайнера за счет силы тяги двигателя), Виктория заметила, что самолет долго не останавливается. Вдруг она почувствовала толчок, в салоне погас свет и появился дым. В тот момент у стюардессы промелькнула лишь одна мысль: нужно спасать пассажиров. Виктории тут же вспомнились слова инструктора: «Девочки, при аварии главное — сделать дыру в самолете». Стюардесса дернула за рычаг эвакуационного выхода и открыла люк. Люди вылезали, скатываясь по накренившемуся крылу, Виктория пропускала их вперед, задыхаясь от едкого дыма. Затем она все-таки вышла сама.
Стюардесса была в шоковом состоянии. Только потом в больнице Виктории сказали, что у нее сотрясение мозга, самолет взорвался и только благодаря бортпроводнице большинство пассажиров сумело спастись.
Шейла Фредерик
Тот рейс начинался как обычно: пассажиры рассаживались по местам, а бортпроводницы выполняли свои обязанности. Но одна пара снова и снова притягивала к себе внимание Шейлы. Казалось, что мужчина летит с дочкой, вот только он выглядел весьма прилично, а одежда девочки была похожа на лохмотья. Да еще и этот испуганный взгляд.
Шейла предложила девочке провести ее в туалет. Там она оставила записку с вопросом, нужна ли пассажирке помощь. Та ответила утвердительно. Когда самолет заходил на посадку, у трапа уже ждала полиция. Оказалось, что девочку действительно везли против ее воли, чтобы отправить в сексуальное рабство.
Шейла предложила девочке провести ее в туалет. Там она оставила записку с вопросом, нужна ли пассажирке помощь. Та ответила утвердительно. Когда самолет заходил на посадку, у трапа уже ждала полиция. Оказалось, что девочку действительно везли против ее воли, чтобы отправить в сексуальное рабство.
Мор Леви и Ницан Рабинович
Стюардессы могут прийти на помощь даже тогда, когда они находятся на земле, а не в воздухе. Израильские бортпроводницы Ницан Рабинович и Мор Леви спасли от смерти 80-летнего мужчину. В тот день девушки находились в аэропорту Пекина. Они уже направлялись к своему самолету, как вдруг Ницан заметила, что потеряла телефон. Она попросила приятельницу вернуться к станции метро и поискать его.
Когда стюардессы вернулись к станции, то увидели, как женщина кричит над лежащим без сознания мужчиной. Ницан и Мор попытались нащупать пульс, но его не было. Тут же стюардессы начали делать искусственное дыхание лежащему, как их учили на курсах оказания первой помощи. Мор приказала людям сбегать в аэропорт и принести дефибриллятор, а сама позвонила в скорую помощь. Девушки успели вовремя. Они запустили сердце китайца, и к приезду врачей мужчина даже приоткрыл глаза.
Спасение китайца заняло у стюардесс 30 минут. Они бегом помчались на свой рейс, успели и как ни в чем не бывало улыбались и рассаживали пассажиров по местам. Только после взлета девушки позволили себе расплакаться. Кстати, телефон тоже нашелся.
Когда стюардессы вернулись к станции, то увидели, как женщина кричит над лежащим без сознания мужчиной. Ницан и Мор попытались нащупать пульс, но его не было. Тут же стюардессы начали делать искусственное дыхание лежащему, как их учили на курсах оказания первой помощи. Мор приказала людям сбегать в аэропорт и принести дефибриллятор, а сама позвонила в скорую помощь. Девушки успели вовремя. Они запустили сердце китайца, и к приезду врачей мужчина даже приоткрыл глаза.
Спасение китайца заняло у стюардесс 30 минут. Они бегом помчались на свой рейс, успели и как ни в чем не бывало улыбались и рассаживали пассажиров по местам. Только после взлета девушки позволили себе расплакаться. Кстати, телефон тоже нашелся.
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Метки: авиация мужество стюардесса
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