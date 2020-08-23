Стюардессы могут прийти на помощь даже тогда, когда они находятся на земле, а не в воздухе. Израильские бортпроводницы Ницан Рабинович и Мор Леви спасли от смерти 80-летнего мужчину. В тот день девушки находились в аэропорту Пекина. Они уже направлялись к своему самолету, как вдруг Ницан заметила, что потеряла телефон. Она попросила приятельницу вернуться к станции метро и поискать его.

Когда стюардессы вернулись к станции, то увидели, как женщина кричит над лежащим без сознания мужчиной. Ницан и Мор попытались нащупать пульс, но его не было. Тут же стюардессы начали делать искусственное дыхание лежащему, как их учили на курсах оказания первой помощи. Мор приказала людям сбегать в аэропорт и принести дефибриллятор, а сама позвонила в скорую помощь. Девушки успели вовремя. Они запустили сердце китайца, и к приезду врачей мужчина даже приоткрыл глаза.

Спасение китайца заняло у стюардесс 30 минут. Они бегом помчались на свой рейс, успели и как ни в чем не бывало улыбались и рассаживали пассажиров по местам. Только после взлета девушки позволили себе расплакаться. Кстати, телефон тоже нашелся.