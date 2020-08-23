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Улыбка и мужество: стюардессы, которые совершили подвиг во имя жизни людей

Улыбка и мужество: стюардессы, которые совершили подвиг во имя жизни людей (5 фото)

Автор:
23 августа 2020 09:29
Метки: авиация   мужество   стюардесса   
440
5
О героических бортпроводницах, сумевших не растеряться в трудной ситуации и исполнить свой долг до конца, даже ценой собственной жизни, — далее в обзоре.

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Метки: авиация   мужество   стюардесса   
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4  комментария
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346
Walter White 2 часа назад
Красивые и самоотверженные девушки.Слов нет.Не знаю смог бы я так как они пожертвовать собой ради других людей.Хз.Честь и хвала им.
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Елена Лапуцкая
https://www.znak.com/2019-10-28/styuardessa_spasshaya_passazhirov_iz_zagorevshegosya_an_24_v_buryatii_vernulas_k_rabotehttps://www.znak.com/2019-10-28/styuardessa_spasshaya_passazhirov_iz_zagorevshegosya_an_24_v_buryatii_vernulas_k_rabote
Елена Лапуцкая
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13k
Kvadro 2 часа назад
Улыбка и мужество: стюардессы, которые совершили подвиг во имя жизни людей
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27k
Alex 2 часа назад
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