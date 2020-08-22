Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность?

В общей сложности кисти Адольфа Гитлера принадлежит более трех тысяч картин и эскизов, большинство из которых были написаны на фронте. Самая дорогая работа была продана на аукционе за десять с половиной тысяч фунтов стерлингов. Ее приобрел неизвестный россиянин. Четыре полотна фюрера принадлежат армии США и покоятся в секретном подземном хранилище в Центре военной истории. Доступ к этим картинам открыт только для нескольких экспертов, и, по заявлению американцев, полотна никогда не будут представлены общественности.