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Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность?

Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность? (20 фото)

Автор:
22 августа 2020 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   гитлер   искусство   
510
20
Будущий основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха очень плохо учился в школе. Едва ли не единственным предметом, с которым юный Адольф справлялся на отлично, было изобразительное искусство.

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Метки: акварель   гитлер   искусство   
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12  комментариев
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
лучше бы его признали, глядишь не переключился бы на сжигание людей
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9k
Яромиръ Ego sum qui sum 2 часа назад
....NSDAP и Гитлера, создал англосаксонский каганат. Не будь Гитлера, нашли бы кого-нибудь другого
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117k
Игорь 8 минут назад
Неплохие рисунки, но не картины.
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5k
B0n Полчаса назад
Почемуш непризнанный гений... Такую херабору замутить в пивной не каждому дано. А как "художник"... я не знаю. Называть посредственностью бездарность - это ссука надо хорошо в "художествах" разбираться.
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7k
Иван Акимов 54 минуты назад
У нас уличные художники намного лучше рисуют.
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48k
Серый 54 минуты назад
"Искусствовед" что не узнал ни одной работы Шикльгрубера?.. Мда, всё что нужно знать о искусствоведах, лоботрясах и шарлатанах.
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4k
Владимир 2 часа назад
Художник может и не очень, но оратор гениальный точно.
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18k
hebpat Владимир 52 минуты назад
вы хоть одну его речь слушали?
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2k
au3 2 часа назад
Художника каждый может обидеть. Ну не каждого ....
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945
Vladimir Taranovich 2 часа назад
это называется "Гений сильно как-то раз обиделся"
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23k
parallax 2 часа назад
Короче, в ужасах Второй Мировой можно смело обвинять Венскую Художественную Академию, отклонившую приём Гитлера.
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18k
hebpat parallax 50 минут назад
Это напомнило мне анекдот Жванецкого:
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?
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