Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность?

Будущий основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха очень плохо учился в школе. Едва ли не единственным предметом, с которым юный Адольф справлялся на отлично, было изобразительное искусство.
В 1907 году, когда Гитлер-старший уже скончался, Адольф попробовал поступить в Венскую академию художеств. Он был очень высокого мнения о своем таланте и не счел нужным готовиться к вступительным экзаменам. В результате — с треском провалился. Однако, не желая расстраивать смертельно больную мать, юноша сказал ей, что его работы пленили приемную комиссию. Дни напролет лжестудент шатался по улицам Вены, рассматривая городскую архитектуру и делая наброски
«Цветной домик».
«Городская площадь, вход в магазин».
«Музыкант из старого города Велл».
«Холмы».
Через год Адольф вновь решил попытать счастья и на этот раз уже провел некоторую работу по подготовке к экзаменам. Но итог оказался таким же. Члены комиссии едва взглянули на работы начинающего художника. Гитлер стал стремительно опускаться на дно, все чаще он появлялся в ночлежках и кабаках в компании грязных бродяг. Денег от продажи картин едва хватало на жизнь.
Неизвестно, как сложилась бы жизнь Гитлера, если бы он не встретил некого Рейнгольда Ганиша, с которым они организовали совместный бизнес. Ганиш довольно успешно продавал туристам открытки с пейзажами и видами Вены, нарисованные художником-самоучкой. Они расходились по 20 крон настолько хорошо, что суд признал Гитлера обеспеченным человеком, и пенсия по потере кормильца перешла к его младшей сестре Пауле.
«Замок».
«Венская государственная опера».
«Мельница».
«Мюнхенский театр».
В 1913 году Гитлер перебрался в Мюнхен, где и вовсе превратился в преуспевающего мастера. Его работы стали разнообразнее. Немцы с охотой покупали не только пейзажи, но и мягкие успокаивающие натюрморты.
«Белые орхидеи».
Мюнхенский период закончился, когда юношу в 25-летнем возрасте призвали на фронт Первой мировой войны. Он взял с собой краски и в свободное время занимался живописью. Рисунки, написанные в окопах, резко контрастируют с гораздо более чувственными ранними работами. На акварелях преобладают разрушенные бомбардировками здания и военная техника.
Вернувшись с войны, Гитлер вплотную занялся политикой и писал уже лишь изредка. Порой он развлекался тем, что изображал обнаженных женщин.
В ранние годы творчества будущий диктатор написал несколько автопортретов. Пожалуй, наиболее интересный из них датирован 1910 годом. Гитлер изобразил себя без глаз, носа и ушей, однако характерный зачес волос и инициалы над фигуркой в коричневом костюме позволили искусствоведам атрибутировать картину.
В общей сложности кисти Адольфа Гитлера принадлежит более трех тысяч картин и эскизов, большинство из которых были написаны на фронте. Самая дорогая работа была продана на аукционе за десять с половиной тысяч фунтов стерлингов. Ее приобрел неизвестный россиянин. Четыре полотна фюрера принадлежат армии США и покоятся в секретном подземном хранилище в Центре военной истории. Доступ к этим картинам открыт только для нескольких экспертов, и, по заявлению американцев, полотна никогда не будут представлены общественности.
По мнению многих критиков, живописный талант Гитлера был скромным. Именно этим объясняется небольшое количество портретов. Однако, когда современному искусствоведу предложили рассмотреть некоторые из картин, не сказав при этом, чьи это работы, он оценил их как «довольно неплохие».
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