К сожалению, о благосостоянии наших граждан, сказать того же мы не можем.

Парадокс!

Но, как мы знаем, любому факту можно найти объяснение.

Попробую, опираясь на общедоступные источники (интернет), хоть немного прояснить ситуацию.

Для начала, несколько примеров.

Пример 1.

Стоимость квадратного метра в новостройках в разных городах России в 2019 году:

min: в г.Саратов (Саратовская область) — 33 777 рублей;

max: в г.Москва — 231 121 рублей.

Цена квадратного метра в крупных городах может отличаться в 7 раз (очевидно, что если учитывать мелкие, то разброс будет ещё больше).

Себестоимость квадратного метра в разных районах г.Москвы — отличается в 2 раза.

В Саратове продают квартиры дешевле 34 тысяч рублей за метр, при тех же технологиях и материалах — значит их себестоимость не может превышать это значение.

“Детский” вопрос — откуда берётся цена в сотни тысяч?

Откуда такой разброс цен по регионам?

Инструменты и материалы одинаковые, да и зарплатами такой разницы не объяснишь. Ответ может быть только один, цена зависит от “административной” нагрузки. Сравните стоимость, по которой муниципалитеты продают землю, затраты на оформление и регистрацию (не говоря уже о “благодарностях” чиновникам) и сразу всё становится значительно понятнее.

Другими словами, власть спекулирует землёй и жильём, в Москве спрос выше, соответственно с покупателей можно содрать побольше, в Саратове ниже, и запросы у администраторов городских ресурсов меньше, где-нибудь в “глухомани” — запросы совсем “скромные”.

Что показывает данный пример?

Только одно — стремление властей всех уровней изъять у населения максимально возможное количество средств. Где возможно — десятки и сотни тысяч, миллионы рублей, а там, где, у населения, столько нет, то и “мелочью” не побрезгуют.

Пример 2.

В результате падения стоимости нефти, только в июле 2020, цена топлива, практически во всех странах упала (примерно на 6% - 13%), а в России — выросла на 1,98%.

Более того, у соседей (закупающих у нас нефть) бензин стал продаваться дешевле, чем у нас (но завозить его в РФ запретили, чтобы, случайно, не оставить в карманах у населения “лишних” денег).