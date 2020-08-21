Почему Россия очень богата, а россияне очень бедны (понятно, просто, на примерах)Все мы, с детства, знаем, что Россия очень богата. Более того, по совокупной стоимости природных ресурсов она занимает первое место в мире, а по богатству, приходящемуся на каждого гражданина —...