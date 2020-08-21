Все мы, с детства, знаем, что Россия очень богата. Более того, по совокупной стоимости природных ресурсов она занимает первое место в мире, а по богатству, приходящемуся на каждого гражданина — одно из первых.
Цифры, конечно, примерные, но порядок понятен и бесспорен.
К сожалению, о благосостоянии наших граждан, сказать того же мы не можем.
Парадокс!
Но, как мы знаем, любому факту можно найти объяснение.
Попробую, опираясь на общедоступные источники (интернет), хоть немного прояснить ситуацию.
Для начала, несколько примеров.
Пример 1.
Стоимость квадратного метра в новостройках в разных городах России в 2019 году:
min: в г.Саратов (Саратовская область) — 33 777 рублей;
max: в г.Москва — 231 121 рублей.
Цена квадратного метра в крупных городах может отличаться в 7 раз (очевидно, что если учитывать мелкие, то разброс будет ещё больше).
Себестоимость квадратного метра в разных районах г.Москвы — отличается в 2 раза.
В Саратове продают квартиры дешевле 34 тысяч рублей за метр, при тех же технологиях и материалах — значит их себестоимость не может превышать это значение.
“Детский” вопрос — откуда берётся цена в сотни тысяч?
Откуда такой разброс цен по регионам?
Инструменты и материалы одинаковые, да и зарплатами такой разницы не объяснишь. Ответ может быть только один, цена зависит от “административной” нагрузки. Сравните стоимость, по которой муниципалитеты продают землю, затраты на оформление и регистрацию (не говоря уже о “благодарностях” чиновникам) и сразу всё становится значительно понятнее.
Другими словами, власть спекулирует землёй и жильём, в Москве спрос выше, соответственно с покупателей можно содрать побольше, в Саратове ниже, и запросы у администраторов городских ресурсов меньше, где-нибудь в “глухомани” — запросы совсем “скромные”.
Что показывает данный пример?
Только одно — стремление властей всех уровней изъять у населения максимально возможное количество средств. Где возможно — десятки и сотни тысяч, миллионы рублей, а там, где, у населения, столько нет, то и “мелочью” не побрезгуют.
Пример 2.
В результате падения стоимости нефти, только в июле 2020, цена топлива, практически во всех странах упала (примерно на 6% - 13%), а в России — выросла на 1,98%.
Более того, у соседей (закупающих у нас нефть) бензин стал продаваться дешевле, чем у нас (но завозить его в РФ запретили, чтобы, случайно, не оставить в карманах у населения “лишних” денег).
Парадокс!
Но, как мы знаем, любому факту можно найти объяснение.
Попробую, опираясь на общедоступные источники (интернет), хоть немного прояснить ситуацию.
Для начала, несколько примеров.
Пример 1.
Стоимость квадратного метра в новостройках в разных городах России в 2019 году:
min: в г.Саратов (Саратовская область) — 33 777 рублей;
max: в г.Москва — 231 121 рублей.
Цена квадратного метра в крупных городах может отличаться в 7 раз (очевидно, что если учитывать мелкие, то разброс будет ещё больше).
Себестоимость квадратного метра в разных районах г.Москвы — отличается в 2 раза.
В Саратове продают квартиры дешевле 34 тысяч рублей за метр, при тех же технологиях и материалах — значит их себестоимость не может превышать это значение.
“Детский” вопрос — откуда берётся цена в сотни тысяч?
Откуда такой разброс цен по регионам?
Инструменты и материалы одинаковые, да и зарплатами такой разницы не объяснишь. Ответ может быть только один, цена зависит от “административной” нагрузки. Сравните стоимость, по которой муниципалитеты продают землю, затраты на оформление и регистрацию (не говоря уже о “благодарностях” чиновникам) и сразу всё становится значительно понятнее.
Другими словами, власть спекулирует землёй и жильём, в Москве спрос выше, соответственно с покупателей можно содрать побольше, в Саратове ниже, и запросы у администраторов городских ресурсов меньше, где-нибудь в “глухомани” — запросы совсем “скромные”.
Что показывает данный пример?
Только одно — стремление властей всех уровней изъять у населения максимально возможное количество средств. Где возможно — десятки и сотни тысяч, миллионы рублей, а там, где, у населения, столько нет, то и “мелочью” не побрезгуют.
Пример 2.
В результате падения стоимости нефти, только в июле 2020, цена топлива, практически во всех странах упала (примерно на 6% - 13%), а в России — выросла на 1,98%.
Более того, у соседей (закупающих у нас нефть) бензин стал продаваться дешевле, чем у нас (но завозить его в РФ запретили, чтобы, случайно, не оставить в карманах у населения “лишних” денег).
А может мы все просто не курсе? Может бензин делают из долларов? Иначе как объяснить, что его цена никак не коррелируется со стоимостью нефти, а вот динамика изменения стоимости доллара и бензина, наоборот, очень похожа?
Ответ простой — цена на нефть в России никак не сказывается на цене бензина потому, что себестоимость производимого бензина в РФ ВСЕГДА очень маленькая (примерно 10% от итоговой, это без учёта налогов, а если и их вычесть — значительно меньше).
Цены высокие только потому, что правительство спекулирует бензином, зарабатывает на нём.
Около ⅔ стоимости топлива — прямые налоги и акцизы. Сколько ещё налогов государство забирает косвенно (с компаний и работников ТЭК) — если посчитаете, ужаснётесь.
О чём это говорит? Да всё о том же — власть стремится изъять у населения максимально возможное количество средств, а уровень жизни граждан её (эту власть) не волнует.
Цены высокие только потому, что правительство спекулирует бензином, зарабатывает на нём.
Около ⅔ стоимости топлива — прямые налоги и акцизы. Сколько ещё налогов государство забирает косвенно (с компаний и работников ТЭК) — если посчитаете, ужаснётесь.
О чём это говорит? Да всё о том же — власть стремится изъять у населения максимально возможное количество средств, а уровень жизни граждан её (эту власть) не волнует.
Люди - новая нефть — данная картинка наглядно это иллюстрирует (приведённое изображение, как и все остальные взято из интернета).
Пример 3.
Самый, как мне кажется, убедительный.
Вы никогда не задумывались, какой процент от вами заработанного достаётся гос.аппарату и аффилированным с ним “предпринимателям” (точнее друзьям и родственникам “высоких” чинов)?
Если не задумывались — будете сильно удивлены.
В виде различных налогов, акцизов, сборов у вас отнимают 70-80% вашей зарплаты.
Примерно ⅘ заработанного идёт г.Путину (со товарищи), вам же остаётся в 4 раза меньше — ⅕. А если учитывать, что ВСЕ покупаемые вами товары и услуги, как и ВСЕ, связанные с этим, продавцы, перекупщики, производители и ... тоже облагаются налогами — то, можно считать, что 95-98% заработанного вами достаётся дорогому (точнее, чрезвычайно дорогому, можно даже сказать драгоценному) г.президенту и его друзьям, а на оставшиеся вы можете “шиковать”.
Самый, как мне кажется, убедительный.
Вы никогда не задумывались, какой процент от вами заработанного достаётся гос.аппарату и аффилированным с ним “предпринимателям” (точнее друзьям и родственникам “высоких” чинов)?
Если не задумывались — будете сильно удивлены.
В виде различных налогов, акцизов, сборов у вас отнимают 70-80% вашей зарплаты.
Примерно ⅘ заработанного идёт г.Путину (со товарищи), вам же остаётся в 4 раза меньше — ⅕. А если учитывать, что ВСЕ покупаемые вами товары и услуги, как и ВСЕ, связанные с этим, продавцы, перекупщики, производители и ... тоже облагаются налогами — то, можно считать, что 95-98% заработанного вами достаётся дорогому (точнее, чрезвычайно дорогому, можно даже сказать драгоценному) г.президенту и его друзьям, а на оставшиеся вы можете “шиковать”.
Просто представьте, как бы мы сейчас жили, если бы нынешние "господари" забирали у нас всего 2 "десятины" (как прежние).
Теперь, обдумав приведённые примеры, легко можно объяснить — почему, в самой богатой стране народ живёт так бедно.
Потому, что его (народ) постоянно грабит выбранное им же (народом) правительство.
Не просто грабит, а как пылесос, высасывает всё, до чего может дотянуться.
Если, в советское время, изучая историю, мы жалели бедных крестьян, у которых злые феодалы отнимали “десятину”, да ещё, вторую десятину, забирала церковь, то сейчас, “прогресс” дошёл до невиданных вершин. У “холопов” теперь отбирают от 7 до 9 (и даже более) “десятин”. Благо прогресс, машины, компьютеры, наука подняли производительность и теперь можно грабить более масштабно.
Потому, что его (народ) постоянно грабит выбранное им же (народом) правительство.
Не просто грабит, а как пылесос, высасывает всё, до чего может дотянуться.
Если, в советское время, изучая историю, мы жалели бедных крестьян, у которых злые феодалы отнимали “десятину”, да ещё, вторую десятину, забирала церковь, то сейчас, “прогресс” дошёл до невиданных вершин. У “холопов” теперь отбирают от 7 до 9 (и даже более) “десятин”. Благо прогресс, машины, компьютеры, наука подняли производительность и теперь можно грабить более масштабно.
Мне кажется, что на иллюстрации очень точно отражено основное содержание законов, которые принимаются ЕР-цами.
Но это только половина ответа.
Вторая ещё более неприятная.
Почему нам, так беззастенчиво и нагло, чистят карманы и кошельки?
Вам не кажется, что главная причина в покорности и безответности самих россиян?
Вспомните итоги всех выборов за последние 20 лет. Как получилось, что каждый раз выигрывали ЕР и г.Путин, несмотря на то, что после каждой победы они (в “благодарность” наверное) придумывали новые способы, как добыть из населения дополнительные средства?
Вторая ещё более неприятная.
Почему нам, так беззастенчиво и нагло, чистят карманы и кошельки?
Вам не кажется, что главная причина в покорности и безответности самих россиян?
Вспомните итоги всех выборов за последние 20 лет. Как получилось, что каждый раз выигрывали ЕР и г.Путин, несмотря на то, что после каждой победы они (в “благодарность” наверное) придумывали новые способы, как добыть из населения дополнительные средства?
Теоретически природные ресурсы принадлежат народу, практически большая часть прибыли, от их продажи идёт олигархам, государству достаётся меньше 1/3, а уж народу, вообще, перепадают сущие крохи.
Так что ответ, на вопрос поставленный в заголовке простой: Россия очень богата, а россияне бедны потому, что многие её граждане не желают задуматься о будущем ( своём и своих детей), слепо верят жуликам из телевизора и голосуют “сердцем”. Пока они не начнут думать своей головой — никаких перспектив у России и россиян не будет.
А как вы ответите на этот вопрос?
PS В сентябре очередные выборы, можно сказать — очередной экзамен политической зрелости россиян, неужели наш народ так инфантилен и бестолков, что ЕР опять пройдёт в лидеры? Как вы думаете?
PS В сентябре очередные выборы, можно сказать — очередной экзамен политической зрелости россиян, неужели наш народ так инфантилен и бестолков, что ЕР опять пройдёт в лидеры? Как вы думаете?
Источник:
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Сравните картинки протестов в США и России, или Белоруссии. В США это сплошные оборванцы, а в России и Белоруссии прилично одетые люди, с айфонами, на дорогих машинах.
Источник:
- Это правда, что евреи продали Россию?
- А кто это говорит?
- Рабинович.
- Да, жидовская морда, всю продали!
- Извините, а куда можно обратиться чтобы получить свою долю?
всё с потолка, но онолитега понятна и бесспорна
У каждого дома может лежать афигительно дорогие вещи, но максимум их воры (не будем показывать пальцем) не против прихватить и сбыть по-дешевке.
АФФТАР-ты просто %и%арас!!!!!И не народ бестолков,а у нас ОЧЕНЬ тупая оппозиция,чему лично я безмерно рад))))
Россия лидер не в мире, а в Европе, потому что в Европе акцент на дома.
Или вы сейчас расскажите, что в России строят больше чем в Китае?
2. Раскупают до сдачи дома. Потому что это ДЕШЕВЛЕ. так как по сути никто тебе не гарантирует, что дом по итогу сдадут.
3. За парковочное место борьба не потому что машин много ( по миру 54 место, по Европе, вроде, последнее) а потому что на маленьком клочке земли выстраивают башни на 10000 квартир и 100 парковочных мест, чтоб каждый клочек приносил бабло. Так же и с городами, нечего тратить золотые квадраты на какие то парковки. А удобно это кому то или нет пофигу. Как тут любят говорить? Твоя машина-твои проблемы.
4 Какие ближайшие страны обогнали по Турции? Казахстан? Украину? Не, ну это повод для гордости, конечно.
вот таков быдлопуйлоэлекторат ))))))
хохляндия позже.
их надо уничтожать. всех. вплоть до знакомых.
только так мы вернем себе страну.