Исследователи городских тайн проникли в старый дом Коко Шанель

Дом Коко Шанель с 22 комнатами недалеко от шотландского Лэрга - место легендарное. Здесь бывали возлюбленный Коко герцог Вестминстерский, Уинстон Черчилль, другие известные личности. Сейчас дом стоит пустой, но городские исследователи сумели туда пробраться.
Самодеятельные исследователи проникли в дом, который когда-то был любовным гнездышком легендарной Коко Шанель. В особняке с 22 комнатами, окруженном старым садом, Шанель жила в 1920-х, здесь она встречалась со своим возлюбленным, герцогом Вестминстерским. После смерти Шанель особняк был продан, однако после этого в нем уже никто не жил. Не так давно он вновь сменил владельца - после четырех лет пребывания особняка на рынке недвижимости его приобрел примерно за $4 миллиона неназванный зарубежный покупатель. Однако и новый хозяин пока не появляется здесь.
Предыдущие владельцы планировали превратить особняк в люксовый бутик-отель, но так и не сумели воплотить идею в жизнь.
В особняке до сих пор сохранилось немало обветшавшей антикварной мебели, принадлежавшей, по-видимому, еще Коко Шанель.
Снимки из особняка Шанель опубликовал исследователь тайных городских пространств Мэтт Надин.
Хотя дом в прошлом году был продан, он продолжает разрушаться.
Помимо антикварной мебели, в доме обнаружилось несколько детских игрушек. Надин не знает, откуда и как они туда попали.
"В одной из комнат я обнаружил множество бутылок с пивом, шерри и вином, - рассказывает Надин. - Было невероятно волнительно думать о том, кто последним пил из этих бутылок".
"В доме поразительная атмосфера, но все пришло в упадок, - говорит Надин. - Большие трехметровые окна все в пыли, а массивные стены покрыты трещинами. И все равно здесь сохранилось достаточно, чтобы представить себе картины прошлого и людей, которые здесь бывали".
"Шанель переехала сюда задолго до войны и прожила здесь большую часть своей жищни, - говорит Надин. - Это ужасно - то, в каком состоянии находится дом. Надеюсь, кто-нибудь вернет его к жизни".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Джейсон Момоа подарил жене авто, на котором она каталась в 17 лет
- Том Хэнкс получил греческое гражданство
- Джейсон Момоа, как всегда, в отличной форме!
- Арнольд Шварцнеггер стал дедом
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
0
Новости партнёров
Загрузка...