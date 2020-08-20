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Исследователи городских тайн проникли в старый дом Коко Шанель

Исследователи городских тайн проникли в старый дом Коко Шанель (9 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 09:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   исследование   коко шанель   особняк   прогулка   тайны старого дома   шотландия   
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Дом Коко Шанель с 22 комнатами недалеко от шотландского Лэрга - место легендарное. Здесь бывали возлюбленный Коко герцог Вестминстерский, Уинстон Черчилль, другие известные личности. Сейчас дом стоит пустой, но городские исследователи сумели туда пробраться.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   исследование   коко шанель   особняк   прогулка   тайны старого дома   шотландия   
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freepoint 15 минут назад
У меня такие самодеятельные исследователи из гаража новую резину на дисках увели.
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