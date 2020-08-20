Исследователи городских тайн проникли в старый дом Коко Шанель

Самодеятельные исследователи проникли в дом, который когда-то был любовным гнездышком легендарной Коко Шанель. В особняке с 22 комнатами, окруженном старым садом, Шанель жила в 1920-х, здесь она встречалась со своим возлюбленным, герцогом Вестминстерским. После смерти Шанель особняк был продан, однако после этого в нем уже никто не жил. Не так давно он вновь сменил владельца - после четырех лет пребывания особняка на рынке недвижимости его приобрел примерно за $4 миллиона неназванный зарубежный покупатель. Однако и новый хозяин пока не появляется здесь.