Открываю новое сообщество "СССР" для тех кто в нём родился и вырос, для тех кому просто интересно

попрошу относиться друг к другу с уважением, пониманием и терпением, кому то в СССР было комфортно, кому то не очень, но это был наш общий дом, так вспомним же как оно было на самом деле!!!
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик, сокращённо СССР, Советский Союз, Союз ССР, — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии. СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 часть обитаемой суши Землис населением в 294 млн человек, а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства — 16,5 % мирового объёма и 7-е место в мире по уровню национального дохода 3,4 % . Образован на территории, которую к 1917 году занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства и некоторых других территорий.
После Октябрьской социалистической революции в 1917 году и победы коммунистов в Гражданской войне, 30 декабря 1922 года был образован СССР путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в Москве, с сохранением де-юре за каждой союзной республикой права свободного выхода из Союза.Перейти к разделу «#История СССР»
22 июня 1941 года Германия при поддержке союзников напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, после победы в которой он стал, наряду с США, сверхдержавой. Советский Союз доминировал в мировой системе социализма, а также был соучредителем ООН, постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето.Перейти к разделу «СССР во Второй мировой войне (1941—1945)»
Согласно Конституции 1977 года СССР провозглашался единым союзным многонациональным социалистическим государствомПерейти к разделу «#Политическая система и идеология». Союзные республики считались суверенными государствами. Порядок выхода республик из Союза с 1990 года регулировал специальный закон. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: БССР и УССР.
Из-за ряда причин, в частности: низкой эффективности экономической системы, сильной зависимости от цен на энергоресурсы, неподъёмной для СССР гонки вооружений, массового дефицита товаров, межнациональных противоречий и других проблем во второй половине 1980-х годов в СССР произошёл экономический и политический кризис . Обострилось внутреннее политическое противостояние. Попытки реформирования советской системы: демократизация, переход к рыночной экономике и многопартийности, не помогли решить накопившиеся противоречия и в конечном счёте привели к распаду СССР. В 1988—1991 годах произошёл ряд законодательных конфликтов между союзным центром и союзными республиками.Перейти к разделу «Перестройка (1985—1991)»
17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором 77,85 % граждан советских республик, принявших участие в референдуме, высказались за сохранение союза как обновлённой Федерации равноправных социалистических суверенных республик. Введение в стране чрезвычайного положения 19 августа 1991 года спровоцировало противостояние властей СССР и РСФСР, что привело к массовым демонстрациям в Москве у Белого дома в поддержку президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Общая нерешительность руководства ГКЧП СССР привела к их поражению и самороспуску. 8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями были подписаны Соглашения о прекращении деятельности СССР и создании СНГ. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.
Российская Федерация была признана де-факто государством-правопреемником СССР в международно-правовых отношениях и заняла его место в Совете Безопасности ООН.
После Октябрьской социалистической революции в 1917 году и победы коммунистов в Гражданской войне, 30 декабря 1922 года был образован СССР путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в Москве, с сохранением де-юре за каждой союзной республикой права свободного выхода из Союза.Перейти к разделу «#История СССР»
22 июня 1941 года Германия при поддержке союзников напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, после победы в которой он стал, наряду с США, сверхдержавой. Советский Союз доминировал в мировой системе социализма, а также был соучредителем ООН, постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето.Перейти к разделу «СССР во Второй мировой войне (1941—1945)»
Согласно Конституции 1977 года СССР провозглашался единым союзным многонациональным социалистическим государствомПерейти к разделу «#Политическая система и идеология». Союзные республики считались суверенными государствами. Порядок выхода республик из Союза с 1990 года регулировал специальный закон. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: БССР и УССР.
Из-за ряда причин, в частности: низкой эффективности экономической системы, сильной зависимости от цен на энергоресурсы, неподъёмной для СССР гонки вооружений, массового дефицита товаров, межнациональных противоречий и других проблем во второй половине 1980-х годов в СССР произошёл экономический и политический кризис . Обострилось внутреннее политическое противостояние. Попытки реформирования советской системы: демократизация, переход к рыночной экономике и многопартийности, не помогли решить накопившиеся противоречия и в конечном счёте привели к распаду СССР. В 1988—1991 годах произошёл ряд законодательных конфликтов между союзным центром и союзными республиками.Перейти к разделу «Перестройка (1985—1991)»
17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором 77,85 % граждан советских республик, принявших участие в референдуме, высказались за сохранение союза как обновлённой Федерации равноправных социалистических суверенных республик. Введение в стране чрезвычайного положения 19 августа 1991 года спровоцировало противостояние властей СССР и РСФСР, что привело к массовым демонстрациям в Москве у Белого дома в поддержку президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Общая нерешительность руководства ГКЧП СССР привела к их поражению и самороспуску. 8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями были подписаны Соглашения о прекращении деятельности СССР и создании СНГ. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.
Российская Федерация была признана де-факто государством-правопреемником СССР в международно-правовых отношениях и заняла его место в Совете Безопасности ООН.
Владимир Ильич Ленин 8 ноября 1917 — 21 января 1924
Иосиф Виссарионович Сталин 21 января 1924— 5 марта 1953
Георгий Максимилианович Маленков 5 марта— 7 сентября 1953
Никита Сергеевич Хрущёв 7 сентября 1953 — 14 октября 1964
Леонид Ильич Брежнев 14 октября 1964 — 10 ноября 1982
Юрий Владимирович Андропов 12 ноября 1982 — 9 февраля 1984
Константин Устинович Черненко 13 февраля 1984 — 10 марта 1985
Михаил Сергеевич Горбачёв 11 марта 1985 — 25 декабря 1991
Авторский пост
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Тут в корне не согласен. Эта система после войны дала фантастический рост. Дело в управлении.
Централизованные системы гораздо лучше управляются, эффективнее и быстрее реагирут, позволяют более гибко и эффективно использовать ресурсы. Но есть одно но. Для этого нужно хорошее управление. Если управление говно, то такая система и работать будет так.
Так вот Сталин был гениальным руководителем, а дальше, так...
Когда "Священный союз христианских государей" реставрировал во Франции монархию Бурбонов, простодушные обыватели тоже думали, что идеалы свободы, равенства и братства умерли навсегда... Идеи, положенные в основу СССР, живы и неизбежно возродятся в новой форме. Маятник всегда возвращается. Как писал один китайский философ, оказавшись посреди очередного китайского междуцарствия: "После длительного воссоединения империи распадаются, а после длительного разобщения – всегда воссоединяются".
Первое в мире пролетарское государство (Парижская Коммуна) просуществовало 72 дня. Второе (СССР) - 72 года. Через две точки уже можно провести линию... Всемирная республика Советов (СССР 2.0) неизбежны.
Вперёд, варяг. Или Варяг?
Медведеву до Маленкова, как до Китая раком. Он был крепким вторым номером: до ВОВ курировал НКВД, УНКВД, скинул Ежова... проявил себя во время ВОВ, руководил секретным аппаратом Коминтерна, военными кадрами, курировал авиацию и реактивную тематику.
А правил он мало, т.к. не простили ему ленинградского дела... да и либеральных замашек у него было с избытком: разрешил ино.сми, открыл границы... В ноябре 1961 был исключён из КПСС и в том же году отправлен на пенсию.
7 месяцев назад
Благодаря этой песне я узнал про Маленкова ))))
7
Оттуда же!