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Сообщество СССР 1 пост • 9 подписчиков подписаться
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Открываю новое сообщество "СССР" для тех кто в нём родился и вырос, для тех кому просто интересно

Открываю новое сообщество "СССР" для тех кто в нём родился и вырос, для тех кому просто интересно (12 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 08:26
Сообщество : СССР
Метки: 1922   1991   СССР   
1006
12
1
попрошу относиться друг к другу с уважением, пониманием и терпением, кому то в СССР было комфортно, кому то не очень, но это был наш общий дом, так вспомним же как оно было на самом деле!!!

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Метки: 1922   1991   СССР   
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34  комментария
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24k
Snork Snorkoff 3 часа назад
В том, то и дело что не общий. Глобальной ошибкой было дробить унитарную империю на кучу удельных княжеств по национальному признаку. Итог закономерен, стоило сюзерену чихнуть и немного ослабить железную хватку, и вассалы разбежались как крысы.
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3k
Алексей Куликов Час назад
Из-за ряда причин, в частности: низкой эффективности экономической системы...
Тут в корне не согласен. Эта система после войны дала фантастический рост. Дело в управлении.
Централизованные системы гораздо лучше управляются, эффективнее и быстрее реагирут, позволяют более гибко и эффективно использовать ресурсы. Но есть одно но. Для этого нужно хорошее управление. Если управление говно, то такая система и работать будет так.
Так вот Сталин был гениальным руководителем, а дальше, так...
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12k
seller-k Час назад
1943г.
Ссылка www.youtube.com
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58k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
опять секта свидетелей счастливой жизни в СССР активизировалась... одного сообщества вам мало?
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2k
Алексей Gogaren_3Meu 2 часа назад
Конкретно в этом посте про "счастливую" жизнь в СССР не говорится. Всё предельно корректно и нейтрально.
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58k
Gogaren_3Meu Алексей Час назад
если внимательно прочитать мой комментарий, то можно заметить, что я написал не про конкретно этот пост, а про сообщество
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40k
Andrey 2 часа назад
Общество некрофилов?
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1k
Варяг Автор поста Andrey 2 часа назад
Историческое общество
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2k
Владлен Николаев Andrey Час назад
Некрофилы - это те, кто думает, что стремление людей ко всеобщему счастью убито в 90-е. Это те, кто полагает будто самоедская капиталистическая экономика в сочетании со средневековым религиозным мировоззрением, навязываемые нам, жизнеспособны и дадут добрые плоды.
Когда "Священный союз христианских государей" реставрировал во Франции монархию Бурбонов, простодушные обыватели тоже думали, что идеалы свободы, равенства и братства умерли навсегда... Идеи, положенные в основу СССР, живы и неизбежно возродятся в новой форме. Маятник всегда возвращается. Как писал один китайский философ, оказавшись посреди очередного китайского междуцарствия: "После длительного воссоединения империи распадаются, а после длительного разобщения – всегда воссоединяются".
Первое в мире пролетарское государство (Парижская Коммуна) просуществовало 72 дня. Второе (СССР) - 72 года. Через две точки уже можно провести линию... Всемирная республика Советов (СССР 2.0) неизбежны.
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12k
seller-k Варяг 47 минут назад
А обязательно ли при вступлении в сообщество иметь подписку на Тупичок Гоблина, внимательно ознакомиться со всеми "Плохими сигналами", регулярно смотреть и слушать Клима Жукова, Егора Яковлева? А необходимо ли в сообществе презирать Дудя, ненавидеть Солженицына и жалеть Веллера? А не анонсируете ли предстоящие темы постов?, чего, так сказать, ожидать в это тревожное время?
Вперёд, варяг. Или Варяг?
Ссылка www.youtube.com
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
Открываю новое сообщество "СССР" для тех кто в нём родился и вырос, для тех кому просто интересно
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26k
LEPA Андрей Дядя Час назад
Открываю новое сообщество "СССР" для тех кто в нём родился и вырос, для тех кому просто интересно
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
Оп-па! Я родился аж при Хрущёве, а не знал, что между ним и Сталиным был какой то Маленков. Ничего не путаете? Или он, как Медведев при Путине, чуток погрел кресло и все его забыли?
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23k
Fat Lynx Александр Иванов 3 часа назад
Я при Брежневе...
Медведеву до Маленкова, как до Китая раком. Он был крепким вторым номером: до ВОВ курировал НКВД, УНКВД, скинул Ежова... проявил себя во время ВОВ, руководил секретным аппаратом Коминтерна, военными кадрами, курировал авиацию и реактивную тематику.
А правил он мало, т.к. не простили ему ленинградского дела... да и либеральных замашек у него было с избытком: разрешил ино.сми, открыл границы... В ноябре 1961 был исключён из КПСС и в том же году отправлен на пенсию.
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4k
Александр Иванов Fat Lynx 2 часа назад
Пришлось почитать, хоть не особо доверяю интернету. В общем, временная фигура, не стоил и постановки в один ряд с Гениями и прочими правителями.
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56k
Доктор Джонс Александр Иванов 2 часа назад
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4k
Александр Иванов Доктор Джонс Час назад
P R O R O C K
7 месяцев назад
Благодаря этой песне я узнал про Маленкова ))))

7

Оттуда же!
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9k
Taximaxi 3 часа назад
Присягал.
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
Мордору ?
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9k
Taximaxi Андрей Дядя 3 часа назад
Ху’ёрдору. Не угадал.
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11k
Андрей Дядя Taximaxi 2 часа назад
ну точно тогда не СССР. октябренком был ? пионером был ? Ленину присягал . балабол короче.
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3k
Горожанин Taximaxi 2 часа назад
Красивый диалог. Словно стих. На примере глубокой поэтической постановки на место умственно отсталых СССР никогда не забудется.
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9k
Taximaxi Андрей Дядя 2 часа назад
В клетке хомячок прибрал? Или опять маму с работы ждёшь?
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