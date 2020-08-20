Открываю новое сообщество "СССР" для тех кто в нём родился и вырос, для тех кому просто интересно

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик, сокращённо СССР, Советский Союз, Союз ССР, — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии. СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 часть обитаемой суши Землис населением в 294 млн человек, а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства — 16,5 % мирового объёма и 7-е место в мире по уровню национального дохода 3,4 % . Образован на территории, которую к 1917 году занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства и некоторых других территорий.

После Октябрьской социалистической революции в 1917 году и победы коммунистов в Гражданской войне, 30 декабря 1922 года был образован СССР путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в Москве, с сохранением де-юре за каждой союзной республикой права свободного выхода из Союза.Перейти к разделу «#История СССР»



22 июня 1941 года Германия при поддержке союзников напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, после победы в которой он стал, наряду с США, сверхдержавой. Советский Союз доминировал в мировой системе социализма, а также был соучредителем ООН, постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето.Перейти к разделу «СССР во Второй мировой войне (1941—1945)»



Согласно Конституции 1977 года СССР провозглашался единым союзным многонациональным социалистическим государствомПерейти к разделу «#Политическая система и идеология». Союзные республики считались суверенными государствами. Порядок выхода республик из Союза с 1990 года регулировал специальный закон. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: БССР и УССР.



Из-за ряда причин, в частности: низкой эффективности экономической системы, сильной зависимости от цен на энергоресурсы, неподъёмной для СССР гонки вооружений, массового дефицита товаров, межнациональных противоречий и других проблем во второй половине 1980-х годов в СССР произошёл экономический и политический кризис . Обострилось внутреннее политическое противостояние. Попытки реформирования советской системы: демократизация, переход к рыночной экономике и многопартийности, не помогли решить накопившиеся противоречия и в конечном счёте привели к распаду СССР. В 1988—1991 годах произошёл ряд законодательных конфликтов между союзным центром и союзными республиками.Перейти к разделу «Перестройка (1985—1991)»



17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором 77,85 % граждан советских республик, принявших участие в референдуме, высказались за сохранение союза как обновлённой Федерации равноправных социалистических суверенных республик. Введение в стране чрезвычайного положения 19 августа 1991 года спровоцировало противостояние властей СССР и РСФСР, что привело к массовым демонстрациям в Москве у Белого дома в поддержку президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Общая нерешительность руководства ГКЧП СССР привела к их поражению и самороспуску. 8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями были подписаны Соглашения о прекращении деятельности СССР и создании СНГ. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.

Российская Федерация была признана де-факто государством-правопреемником СССР в международно-правовых отношениях и заняла его место в Совете Безопасности ООН.