Дюжина кадров из фильмов до и после компьютерной графики

Современные компьютерные технологии позволяют создавать фильмы, буквально не выходя из одного съемочного павильона. Но это вовсе не значит, что стало легче. Да, возможно затрат на реквизит, массовку и транспортировку стало меньше, но зато сколько работы специалистов по визуальным эффектам, которые стараются сделать все максимально реалистично, чтобы мы даже не догадались, что на самом деле все выглядит далеко не так.