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Дюжина кадров из фильмов до и после компьютерной графики

Дюжина кадров из фильмов до и после компьютерной графики (13 фото)

Автор:
19 августа 2020 21:07
Сообщество : Кино
Метки: графика   кино   спецэффекты   
1257
13
Современные компьютерные технологии позволяют создавать фильмы, буквально не выходя из одного съемочного павильона. Но это вовсе не значит, что стало легче. Да, возможно затрат на реквизит, массовку и транспортировку стало меньше, но зато сколько работы специалистов по визуальным эффектам, которые стараются сделать все максимально реалистично, чтобы мы даже не догадались, что на самом деле все выглядит далеко не так.

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Метки: графика   кино   спецэффекты   
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9  комментариев
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12k
Егор 5 часов назад
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1k
Буратино 13 минут назад
Вы задолбали своими попытками подрывать мою веру в деда мороза и драконов! Они все равно существуют!
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10k
поручик Ржевский 2 часа назад
"Седьмое путешествие Синбада" 1958 г.
"Седьмое путешествие Синбада" 1958 г.
"Седьмое путешествие Синбада" 1958 г.
"Седьмое путешествие Синбада" 1958 г.
"Седьмое путешествие Синбада" 1958 г.
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794
akurys поручик Ржевский Час назад
Смотрел его будучи совсем еще малявкой. Всю ночь трясся под одеялом, боялся нос высунуть от страха! До сих пор все это помню!
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364
ah3007 3 часа назад
На 5-ой фотке сверху в центре чувак из Little big
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2k
B7243 3 часа назад
А представьте - вы актер, снимающийся в блокбастерах и мегахитах, но в странном зеленом костюмчике, и вам ни кто, даже родные, не верит, что вы там участвовали, ведь ваше лицо ни разу не мелькнуло на экране, даже в самом крошечном эпизоде.
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594
Олег 5 часов назад
Качественные декорации стоят дорого и занимают маску времени на изготовление.
Графика теоретически должна быть дешевле и быстрее. В недалеком будущем так будет точно. Как, интересно, это повлияет на стоимость создания фильма?
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857
12 Олег 4 часа назад
проблема в том, что не будет больше фильмов... Будут ролики без актеров, сюжет которых будет строится на основании ленты фб инсты и вк...
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2k
Frank Borman Олег 4 часа назад
Фильмов скоро не будет. Будут муви, нарисованные полностью на компьютере. Кроме мегаактеров, получающих миллионы баксов и нужные для рекламы, всю остальную массовку тоже можно заменить на цифрульных человечков. В общем, кинематограф прожил 130 лет и скоро умрет, превратившись в американские картуны.
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