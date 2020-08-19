Дюжина кадров из фильмов до и после компьютерной графики

Современные компьютерные технологии позволяют создавать фильмы, буквально не выходя из одного съемочного павильона. Но это вовсе не значит, что стало легче. Да, возможно затрат на реквизит, массовку и транспортировку стало меньше, но зато сколько работы специалистов по визуальным эффектам, которые стараются сделать все максимально реалистично, чтобы мы даже не догадались, что на самом деле все выглядит далеко не так.
1. "Волк с Уолл-стрит"
2. "Великий Гэтсби"
3. "Алиса в Стране чудес"
4. "Игра престолов"
5. "Пираты Карибского моря"
6. "Сумерки"
7. "Хоббит"
8. "Гарри Поттер"
9. "Восстание планеты обезьян"
10. "Король Артур"
11. "Стражи Галактики"
12. "Анатомия Грей"
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Метки: графика кино спецэффекты
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Графика теоретически должна быть дешевле и быстрее. В недалеком будущем так будет точно. Как, интересно, это повлияет на стоимость создания фильма?