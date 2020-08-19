Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков

Всем известно, что новым домам нужно время, чтобы "осесть". Иногда появляются трещины на стенах, но такая практика никого не пугает. На усадку дома дается несколько лет. Но сегодня мы покажем вам ужасы от недобросовестных застройщиков, которые не беспокоятся о качестве построек. А ведь в этих домах будут жить люди!

4. Дешевые материалы, неумелые рабочие - а ведь потом в этих домах будут жить люди 0 Источник:

8. В этот дом только начали въезжать люди, а он уже стал разваливаться 0 Источник: