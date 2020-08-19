Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков

Всем известно, что новым домам нужно время, чтобы "осесть". Иногда появляются трещины на стенах, но такая практика никого не пугает. На усадку дома дается несколько лет. Но сегодня мы покажем вам ужасы от недобросовестных застройщиков, которые не беспокоятся о качестве построек. А ведь в этих домах будут жить люди!
1. Качество жилья оставляет желать лучшего
2. "И так сойдет" - решили рабочие и застройщик
3. Делать качественно? Не, не слышали
4. Дешевые материалы, неумелые рабочие - а ведь потом в этих домах будут жить люди
5. Какой оставался кирпич, тот и взяли
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7. Мда, и пару месяцев не прошло
8. В этот дом только начали въезжать люди, а он уже стал разваливаться
9. Нужно выбирать проверенного застройщика
10. И не всегда такое жилье стоит дешевле, порой даже дороже, чем качественное
11. Треснула стена
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13. В Тюмени покосилась 14-этажка
14. Кривой дом в Москве
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Щас живу в доме. Дому 20 лет. Монолит. Трещины по стенам, но более весело, что начала отлетать внешняя кирпичная облицовка. В итоге от города дом починили, так как могло быть обрушение кирпича (очень большой участок) на головы простых прохожих... Вроде сделали по периметру всего дома, посмотрим как будет держаться.
Отсутствие плитки( 8 номер) вовсе не означает, что отвалилось. Может разбили особо "умные" граждане
На фотографиях есть проектные ошибки, проектные решения и конечно же косяки.
Но у тебя это все косяки.
Поэтому двойка тебе.