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Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков

Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков (17 фото)

Автор:
19 августа 2020 10:08
Сообщество : Строитель
Метки: дома   застройщик   и так сойдет   качество жилья   новостройки   плохое жилье   фото   
2919
17
Всем известно, что новым домам нужно время, чтобы "осесть". Иногда появляются трещины на стенах, но такая практика никого не пугает. На усадку дома дается несколько лет. Но сегодня мы покажем вам ужасы от недобросовестных застройщиков, которые не беспокоятся о качестве построек. А ведь в этих домах будут жить люди!

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Метки: дома   застройщик   и так сойдет   качество жилья   новостройки   плохое жилье   фото   
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13  комментариев
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261
Victor 41 минуту назад
здесь больше похоже на дизигн захолустного архитектора.
здесь больше похоже на дизигн захолустного архитектора.
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52
ВазгенСемёнович 7 минут назад
Лучший способ борьбы с недобросовестными застройщиками
Лучший способ борьбы с недобросовестными застройщиками
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21k
Carma Warrior 9 минут назад
Пффф, автор не смеши. Щас нет нормально построенных многоквартирных домов. Все делается через жопу и с косяками. Жил лет 6 назад в доме с подземным пакрингом. Так этот паркинг заливало, когда сильные дожди шли (КАЖДЫЙ РАЗ)... ну, а отлетающая облицовка...это в порядке вещей и трещины по стенам....
Щас живу в доме. Дому 20 лет. Монолит. Трещины по стенам, но более весело, что начала отлетать внешняя кирпичная облицовка. В итоге от города дом починили, так как могло быть обрушение кирпича (очень большой участок) на головы простых прохожих... Вроде сделали по периметру всего дома, посмотрим как будет держаться.
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7k
Атеист Полчаса назад
Окна со смещением и разный кирпич скорей всего дизайн, ибо не хаотично сделано)

Отсутствие плитки( 8 номер) вовсе не означает, что отвалилось. Может разбили особо "умные" граждане
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85
Hexo4uha Полчаса назад
У них там гравитация поломалась и гайки с бечевкой не нашлось что ли, окна по отвесу выставить??
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52k
Racer777 Полчаса назад
Строительная мафия. Все чиновные, во всех регионах ею выкуплены и управляемы. В охоте за сверх-прибылями на работу гонят чёрти-кого. В принципе, бардак с миграцией организован ею же. Строительной мафией. Подход не "на века", а на освоение денег. Им плевать как будут жить люди и плевать на то, что произойдет с постройкой. Их никто судить не будет. Следы "проекта" будут хитро спрятаны в многочисленных подрядчиках - субподрядчиках - фирмах - однодневках. ЭПИЧЕСКИЙ БАРДАК!!! Страшно, что никто не чешется на эту тему. Всем плевать. Или ВСЕ в доле???
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457
Олег 42 минуты назад
Автор ты плохо старался.
На фотографиях есть проектные ошибки, проектные решения и конечно же косяки.
Но у тебя это все косяки.
Поэтому двойка тебе.
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2k
Мефодий 44 минуты назад
14. Марьина роща. дом для переселения по реновации. инфощит висит.
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16k
babuby 45 минут назад
"Зато-ж в новом доме, а не какое-то убогое Б/У!!11" ©
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1k
A 46 минут назад
"Комфорт-класс" - такой комфортный))))
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16k
BillyBonzz 59 минут назад
статья 7 214 ФЗ Гарантии качества предусмотренные договором.
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2k
NoIseWind BillyBonzz 42 минуты назад
У нас тут недавно один деятель целой конституцией жопу вытер... А вы тут об отдельной статье :)))
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