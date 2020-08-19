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Ученые из США представили технологию для создания киборгов

Ученые из США представили технологию для создания киборгов (3 фото)

Автор:
19 августа 2020 09:47
Сообщество : Наука
Метки: Вживление электроники   имплантаты   интересно   киборг   новаторство   полимер   разработка   технологии будущего   
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Люди-киборги, в организм которых вживлены электронные устройства, - идея из научной фантастики. Попытки такие были, однако безопасно объединить ткани и органы человека с электронными устройствами до сих пор никому не удавалось. И вот недавно американские ученые из университета Делавера представили проект, который поможет превратить фантастику в реальность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вживление электроники   имплантаты   интересно   киборг   новаторство   полимер   разработка   технологии будущего   
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2  комментария
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Фигня. На Украине уже давно научились выращивать киборгов.
Фигня. На Украине уже давно научились выращивать киборгов.
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23k
Aleksandr Час назад
Ученые из США представили технологию для создания киборгов
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