Ученые из США представили технологию для создания киборгов

Найдя подходящий для их целей материал, ученые продолжили экспериментировать с ним и начали добавлять в него различные соединения (карбоновую кислоту, альдегид), чтобы сделать его более эффективным.



Совсем недавно группа ученых под руководством Дэвида Мартина разработала пленку PEDOT с прикрепленными антителами к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF), предназначенную для стимуляции роста кровеносных сосудов после травмы. Полимер, который разработала команда, может действовать как датчик для обнаружения сверхвыраженного VEGF и, следовательно, ранних стадий заболевания и опухолей.



Другие полимеры содержат нейротрансмиттеры, и эти пленки могут помочь обнаружить или вылечить расстройства мозга или нервной системы. Также ученые создали полимер с дофамином, который играет роль в аддиктивном поведении.



Дэвид Мартин утверждает, что эти биосинтетические гибридные материалы когда-нибудь могут быть полезны для объединения искусственного интеллекта с человеческим мозгом.