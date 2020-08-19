Ученые из США представили технологию для создания киборгов

Люди-киборги, в организм которых вживлены электронные устройства, - идея из научной фантастики. Попытки такие были, однако безопасно объединить ткани и органы человека с электронными устройствами до сих пор никому не удавалось. И вот недавно американские ученые из университета Делавера представили проект, который поможет превратить фантастику в реальность.
Разработанная "киборгоподобная технология" использует особый полимерный материал для соединения тканей и устройств. Его главное отличие от применявшихся ранее золота и кремния состоит в том, что на месте имплантации не образуются рубцы, мешающие передаче данных.
Технологию можно будет использовать для отслеживания состояния здоровья человека - например, следить за развитием опухолей и выявлять другие проблемы на ранних стадиях заболевания.
Исследователи считают, что новаторская технология позволит в будущем объединить искусственный интеллект с мозгом человека.
Технологию можно будет использовать для отслеживания состояния здоровья человека - например, следить за развитием опухолей и выявлять другие проблемы на ранних стадиях заболевания.
Исследователи считают, что новаторская технология позволит в будущем объединить искусственный интеллект с мозгом человека.
Руководитель исследования Дэвид Мартин рассказал, как при попытке подключить компьютерное устройство к мозгу появилась идея использовать полимерное покрытие. "Мы пытались связать жесткие неорганические микроэлектроды с мозгом, но мозг состоит из органических, соленых, живых материалов, - объяснил он. - Используемые методы не работали, поэтому мы решили поискать альтернативу и начали рассматривать органические электронные материалы, такие как электропроводящие полимеры. В конце концов нам удалось найти химически стабильный образец, который уже есть в коммерческой продаже как антистатическое покрытие для электронных дисплеев".
После тестирования исследователи обнаружили, что этот полимер - материал, состоящий из очень больших молекул, - обладает свойствами, необходимыми для взаимодействия электронного оборудования и тканей человека.
Речь идет о полимере, известном как поли (3,4-этилендиокситиофен) или PEDOT. Дэвид Мартин отметил, что Pedot значительно улучшил характеристики медицинских имплантатов.
После тестирования исследователи обнаружили, что этот полимер - материал, состоящий из очень больших молекул, - обладает свойствами, необходимыми для взаимодействия электронного оборудования и тканей человека.
Речь идет о полимере, известном как поли (3,4-этилендиокситиофен) или PEDOT. Дэвид Мартин отметил, что Pedot значительно улучшил характеристики медицинских имплантатов.
Найдя подходящий для их целей материал, ученые продолжили экспериментировать с ним и начали добавлять в него различные соединения (карбоновую кислоту, альдегид), чтобы сделать его более эффективным.
Совсем недавно группа ученых под руководством Дэвида Мартина разработала пленку PEDOT с прикрепленными антителами к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF), предназначенную для стимуляции роста кровеносных сосудов после травмы. Полимер, который разработала команда, может действовать как датчик для обнаружения сверхвыраженного VEGF и, следовательно, ранних стадий заболевания и опухолей.
Другие полимеры содержат нейротрансмиттеры, и эти пленки могут помочь обнаружить или вылечить расстройства мозга или нервной системы. Также ученые создали полимер с дофамином, который играет роль в аддиктивном поведении.
Дэвид Мартин утверждает, что эти биосинтетические гибридные материалы когда-нибудь могут быть полезны для объединения искусственного интеллекта с человеческим мозгом.
Совсем недавно группа ученых под руководством Дэвида Мартина разработала пленку PEDOT с прикрепленными антителами к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF), предназначенную для стимуляции роста кровеносных сосудов после травмы. Полимер, который разработала команда, может действовать как датчик для обнаружения сверхвыраженного VEGF и, следовательно, ранних стадий заболевания и опухолей.
Другие полимеры содержат нейротрансмиттеры, и эти пленки могут помочь обнаружить или вылечить расстройства мозга или нервной системы. Также ученые создали полимер с дофамином, который играет роль в аддиктивном поведении.
Дэвид Мартин утверждает, что эти биосинтетические гибридные материалы когда-нибудь могут быть полезны для объединения искусственного интеллекта с человеческим мозгом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Компания Rolls-Royce представила электросамолет с нулевым уровнем выбросов
- Мужчина клонировал любимую собаку и собирается сделать это снова
- Он вернулся: говорящий робот с внешностью Шварценеггера произвел фурор на СES-2020
- Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83
- Airbus разрабатывает датчики для обнаружения взрывчатки и коронавируса
Метки: Вживление электроники имплантаты интересно киборг новаторство полимер разработка технологии будущего
0
Новости партнёров
Загрузка...