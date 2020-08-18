«Газпром» отчитался о многомиллиардном убытке за полугодие

Чистый убыток «Газпрома» по РСБУ составил по итогам I полугодия нынешнего года 276,982 млрд рублей против прибыли в 371,1 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.



При этом выручка концерна сократилась за январь—июнь на 26% в годовом сопоставлении до 1 трлн 883,271 млрд рублей.



Валовая прибыль газового монополиста упала в отчетном периоде на 45% в годовом выражении до 647 млрд рублей.



Напомним, ранее стало известно, что средняя цена экспорта газа «Газпрома» упала в июне нынешнего года до $82 за тысячу кубометров после $94 в мае и $109 в апреле. Эта цена все ниже и ниже цены уровня безубыточности поставок российского газа в Европу.



По расчетам «Интерфакс», рентабельный уровень экспорта для «Газпрома» находится не ниже $100 за тысячу кубометров ($13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспортировка по России, минимум $20 — транспортировка до целевых рынков Европы — итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%). Таким образом, уже второй отчетный месяц «Газпром» продает газ за границу в убыток.



До этого сообщалось, что убыток «Газпрома» по МСФО за I квартал 2020 года составил 116,249 млрд рублей против прибыли в 535,908 млрд рублей годом ранее. В последний раз компания фиксировала квартальный убыток по итогам III квартала 2015 года, он тогда составил 2 млрд рублей.



Выручка от продаж «Газпрома» сократилась за отчетный период на 25% в годовом сопоставлении до 1,74 трлн рублей, а чистый долг концерна увеличился в январе—марте на 18% до 3,74 трлн рублей.



Экспортные поставки «голубого топлива» в апреле и мае принесли «Газпрому» $2,4 млрд, а за весь II квартал года такие продажи составили $3,5 млрд. Это, по оценкам ЦБ РФ, минимальное значение за квартал с 2002 года.



Новая реальность карантинной экономики, возникшая из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, оставила без спроса одну пятую производственных мощностей «Газпрома».



Кроме того, в I квартале проблемами для концерна стали аномально теплая зима и переполненность европейских хранилищ, в которые компания активно закачивала газ для улучшения статистики за 2019 год. Свою роль сыграло и увеличение другими производителями поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок. В совокупности резкое превышение предложения над спросом привело к рекордному снижению стоимости топлива.