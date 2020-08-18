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«Газпром» отчитался о многомиллиардном убытке за полугодие

«Газпром» отчитался о многомиллиардном убытке за полугодие (2 фото)

Автор:
18 августа 2020 19:28
Сообщество : Жить в России
Метки: газпром   россия   убытки.экономика   
605
2
Чистый убыток «Газпрома» по РСБУ составил по итогам I полугодия нынешнего года 276,982 млрд рублей против прибыли в 371,1 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

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Метки: газпром   россия   убытки.экономика   
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21  комментарий
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3k
Пепелац 5 часов назад
Ну сейчас, поднимут цены на внутреннем рынке, и обнулят пару налогов......
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16k
turyst 2 часа назад
Если цены так и будут повышаться, то...
Если цены так и будут повышаться, то...
Если цены так и будут повышаться, то...
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2k
Александр 2 часа назад
Может дивиденды не платитить миллерам?
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29k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Да и так понятно, что высокие цены на бензин, дизель и газ станут ещё выше.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Не беда. Эффективные манаджеры из правительства проведут рекапитализцию, и все будет в шоколаде. Поднимут некоторые налоги, цену на бензин, акцизы и подати для россиянинцев. и господин Миллер будет доволен. Первый раз, что ли.
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4k
Бу 4 часа назад
проблема газпрома - команда управленцев от Миллера и Ко
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Бу 4 часа назад
Бери выше
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368
Павел ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Неужто просроченного?
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7k
Vacony 4 часа назад
бедные... давайте им скинемся ?
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6k
kaboza 4 часа назад
по уху)) миллиарды там)))
по уху)) миллиарды там)))
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27k
lem02 4 часа назад
Интересно, как это отразилось на зарплате Миллера...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ lem02 4 часа назад
Премию добавили
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1k
ALEX 5 часов назад
Ща кремлеботы набегут и будут упорно доказывать что это не так!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ ALEX 4 часа назад
Нет, будут доказывать, что это только на пользу
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1k
ALEX ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Ага.
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16k
BillyBonzz 5 часов назад
Торговали -веселились, подсчитали-прослезились. Зато золотые парашюты, премии квартальные и годовые размером с годовой бюджет райцентра, персональная пенсия от компании.
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6k
Караганда BillyBonzz 4 часа назад
ещё футбольные клубы.
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937
Свирепый Бамбр 5 часов назад
У кого-то сбылись мечты...
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16
Alex 5 часов назад
Жалко их, прям до слез...
Теперь будут воровать из убытка.
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16k
ПаганецЪ 5 часов назад
И шо? Топ менеджмент свои многомиллионные премии получил? Получил. А остальное - пофигу.
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