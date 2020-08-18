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Парень похудел на 100 килограммов, отказавшись от фастфуда

Парень похудел на 100 килограммов, отказавшись от фастфуда (7 фото)

Автор:
18 августа 2020 12:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: было и стало   история похудения   история успеха   лишний вес   похудел   похудение   сбросил вес   
378
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21-летний студент из Теннесси (США) Дилан Уолл сумел справиться с ожирением и сбросил 100 кг. Еще несколько лет назад его вес составлял 192 килограмма! Похудеть парню удалось благодаря полному пересмотру своего рациона и регулярным тренировкам в спортзале. Но теперь с него свисает лишняя кожа и придется делать операцию по ее удалению - иначе проблему не решить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   история похудения   история успеха   лишний вес   похудел   похудение   сбросил вес   
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5  комментариев
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16k
BillyBonzz 3 часа назад
пля, похудеть то бесплатно, а вот операция по удалению свисающих складок лишней кожи это я думаю недешево. Поэтому думайте заранее, во что вам обойдется ваше кишкоблудие и кайфожорство.
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45k
alertol 2 часа назад
Внезапно, если жрать не вёдрами, то вес можно сбросить...

Задрали подменой понятий. (Если жрать всё те же грудки с овощами но по ведру в день, то и без "фастфуда" ожиреешь)
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6k
Troll alertol 8 минут назад
Жрать на одно ведро меньше в день это весьма полезно, кстати со временем приходится жрать на два ведра меньше иначе вес опять вверх пойдет. Но вообще-то есть большая разница в том, что ты съешь ведро одних макарон или кусок сала. В первом случае, как это ни парадоксально звучит, тебе все равно нужно будет потом накормить это самое ведро макарон которое превратится в сало, но уже в виде отложений на теле.
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
А из шкуры пусть сумочку для подруги сошьёт...
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23k
Fat Lynx 2 часа назад
Красавчик, что тут сказать... только вот со складками шарпея теперь к хирургу.
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