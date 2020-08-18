Парень похудел на 100 килограммов, отказавшись от фастфуда

Сейчас Дилан весит около 90 кг и говорит, что его жизнь никогда не была лучше.



"Во время экскурсии по колледжу я потерялся, отстав от своей группы - просто физически не поспевал за остальными. А еще примерно в то же время моя сестра родила, и я не хотел подавать своему племяннику такой пример", - вспоминает он.