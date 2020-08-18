Парень похудел на 100 килограммов, отказавшись от фастфуда

21-летний студент из Теннесси (США) Дилан Уолл сумел справиться с ожирением и сбросил 100 кг. Еще несколько лет назад его вес составлял 192 килограмма! Похудеть парню удалось благодаря полному пересмотру своего рациона и регулярным тренировкам в спортзале. Но теперь с него свисает лишняя кожа и придется делать операцию по ее удалению - иначе проблему не решить.
Сейчас Дилан весит около 90 кг и говорит, что его жизнь никогда не была лучше.
"Во время экскурсии по колледжу я потерялся, отстав от своей группы - просто физически не поспевал за остальными. А еще примерно в то же время моя сестра родила, и я не хотел подавать своему племяннику такой пример", - вспоминает он.
"Во время экскурсии по колледжу я потерялся, отстав от своей группы - просто физически не поспевал за остальными. А еще примерно в то же время моя сестра родила, и я не хотел подавать своему племяннику такой пример", - вспоминает он.
Дилан Уолл до похудения и после
Первыми шагами к снижению веса стали отказ от прежних пищевых привычек и очищение вкусовых рецепторов. Две недели Дилан питался только картофелем без каких-либо приправ. Это помогло отбить нездоровую тягу к еде и "сбавить обороты".
Экстремальное похудение привело к образованию свисающих кожных складок. Дилан надеется сделать операцию и убрать лишнюю кожу
Затем он разработал для себя план питания, исключив все молочные продукты и красное мясо. Весь рацион рассчитывался исходя из нужного количества калорий - так, чтобы есть здоровую еду, но есть с дефицитом калорий. Важное условие - не пытаться сделать свою пищу приятной на вкус и есть не ради удовольствия (так велик риск переедания), а просто для того, чтобы "заправиться".
А раньше Дилан питался очень калорийно - много фастфуда, много мяса и обработанных углеводов.
До похудения рацион Дилана выглядел примерно так:
Завтрак: еда из "Макдоналдса" - большая порция
Обед: двойная порция обеда в школьной столовой
Ужин: два-три бутерброда, перекусы в любой момент
А вот как Дилан питается сейчас:
Завтрак: яичные белки, два низкокалорийных тоста.
Обед: индейка без сыра
Ужин: куриная грудка с тремя видами овощей и рис
До похудения рацион Дилана выглядел примерно так:
Завтрак: еда из "Макдоналдса" - большая порция
Обед: двойная порция обеда в школьной столовой
Ужин: два-три бутерброда, перекусы в любой момент
А вот как Дилан питается сейчас:
Завтрак: яичные белки, два низкокалорийных тоста.
Обед: индейка без сыра
Ужин: куриная грудка с тремя видами овощей и рис
Чтобы на такой диете сбросить первые 80 килограммов, понадобилось чуть меньше года. И только после этого можно было потихоньку начинать тренировки в спортзале. Поначалу только кардио, потом приседания и становую тягу.
Последние 20 килограммов уходили гораздо медленнее и с большим трудом. Чтобы избавиться от них, Дилану потребовался еще год.
Сейчас он доволен своим весом и физической формой. Осталось только решить проблему с лишней кожей. "Я сделаю операцию, - говорит Дилан. - Даже не представлял себе, насколько это будет тяжело психологически - похудеть, но каждый день видеть напоминание о том, что было, в виде этих свисающих складок".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Задрали подменой понятий. (Если жрать всё те же грудки с овощами но по ведру в день, то и без "фастфуда" ожиреешь)