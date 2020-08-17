Султаны Османской империи и годы правления

Считается, что основатели Османского государства прибыли в Малую Азию (Анатолию) из Средней Азии (Туркменистан) в 20-е годы XIII века. Султан турок-сельджуков Кейкубад II предоставил им для проживания районы у городов Анкара и Сегют.

Сельджукский султанат в 1243 году погиб под ударами монголов. С 1281 года к власти в выделенном туркменам владении (бейлике) приходит Осман, который проводит политику по расширению своего бейлика: захватывает малые города, провозглашает газзават – священную войну с неверными (византийцами и другими). Осман частично подчиняет территорию Западной Анатолии, в 1326 году берет город Бурса и делает его столицей империи.



В 1324 году Осман I Гази умирает. Похоронили его в Бурсе. Надпись на могиле стала молитвой, которую произносили османские султаны при вступлении на трон.