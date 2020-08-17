Образование Османской империи
Сельджукский султанат в 1243 году погиб под ударами монголов. С 1281 года к власти в выделенном туркменам владении (бейлике) приходит Осман, который проводит политику по расширению своего бейлика: захватывает малые города, провозглашает газзават – священную войну с неверными (византийцами и другими). Осман частично подчиняет территорию Западной Анатолии, в 1326 году берет город Бурса и делает его столицей империи.
В 1324 году Осман I Гази умирает. Похоронили его в Бурсе. Надпись на могиле стала молитвой, которую произносили османские султаны при вступлении на трон.
Орхан Победоносный
Мурад I
Баязид I Молниеносный
Мехмед I
Мурад II
Расширение границ империи
Мехмед II Завоеватель
Баязид II Святой (Дервиш)
Селим I Грозный (Беспощадный)
Сулейман I Кануни (Законодатель)
Селим II Пьяница
Мурад III
Мехмед III
Ахмед I
Мустафа I
Осман II
Мурад IV
Ибрахим
Мехмед IV Охотник
Сулейман II – правил с 1687 по 1691 гг. Возведен на престол янычарами.
Ахмед II – правил с 1691 по 1695 гг. Возведен на престол янычарами.
Мустафа II
Ахмед III
Махмуд I (1730 - 1754 гг.)
Абдула-Хамид I
Селим III
Мустафа IV - правил несколько месяцев в 1807 г.
Период упадка и распада империи
Махмуд II
Абдул-Меджид
Абдул-Азис
Абдула-Хамид II
Мехмед V
Мехмед VI Вахидеддин
История Османской империи закончилась, Турция стала республикой.
Такими, вкратце, были султаны Османской империи и годы правления, оказавшие влияние на судьбу Турции. Как и большинство империй, Османская имеет в своем развитии взлеты и падения, ознаменованные великими свершениями и разочарованиями.
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Этот султан правит Турцией с 2014. Подружился с Россией и Украиной. Личный друг Вовы Путина. Рассорился с Европой, Грецией, Сирией, Ираком, США. Очень любит военные приключения. Прямо сейчас турецкие янычары воюют в Сирии и Ливии, сидят в оккупированном Сев.Кипре, провоцируют греков в Эгейском море.
(народная пословица)