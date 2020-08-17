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Султаны Османской империи и годы правления

Султаны Османской империи и годы правления (33 фото)

Автор:
17 августа 2020 16:32
Метки: османская империя   султан сулейман   турция   
1392
33
Все султаны Османской империи и годы правления историей делятся на несколько этапов: от периода создания империи до образования республики. Эти временные периоды имеют практически точные границы в истории Осман.

Источник:

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Метки: османская империя   султан сулейман   турция   
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17  комментариев
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1k
ГюльнарШарипова 8 часов назад
Украина на карте 16 века?!
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mtonaka 3 часа назад
Морды не обременённые разумом...
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2k
Oleg SC 3 часа назад
Султаны Османской империи и годы правления
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Реджеп I Пердоган
Этот султан правит Турцией с 2014. Подружился с Россией и Украиной. Личный друг Вовы Путина. Рассорился с Европой, Грецией, Сирией, Ираком, США. Очень любит военные приключения. Прямо сейчас турецкие янычары воюют в Сирии и Ливии, сидят в оккупированном Сев.Кипре, провоцируют греков в Эгейском море.

Реджеп I Пердоган Этот султан правит Турцией с 2014. Подружился с Россией и Украиной. Личный друг Вовы Путина. Рассорился с Европой, Грецией, Сирией, Ираком, США. Очень любит военные приключения. Прямо сейчас турецкие янычары воюют в Сирии и Ливии, сидят в оккупированном Сев.Кипре, провоцируют греков в Эгейском море.
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1k
Миклухо Поклал Frank Borman 3 часа назад
"Не по Сеньке шапка"
(народная пословица)
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10k
[email protected] 9 часов назад
Там на карте 16 века Украина...
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1k
Варяг 9 часов назад
Султаны Османской империи и годы правления
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182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 9 часов назад
ТС "сын турецкоподданого"????
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