Два десятка гифок про самые простые способы рисования: учитесь, пока есть желание

Не умеете рисовать вообще? Вот ни капельки? Ну тогда вам сюда. Здесь вы увидите отличные способы рисования для тех, кто сильно желает оставить свой след на холсте, но ничего не умеет. Это просто, честное слово!
Работа мастихином - нудно, но красиво
И очень масштабно. Кстати картины стоят от 50-ти тысяч долларов
Авторский пост
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