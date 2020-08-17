FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 847 постов • 459 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Два десятка гифок про самые простые способы рисования: учитесь, пока есть желание

Два десятка гифок про самые простые способы рисования: учитесь, пока есть желание (1 фото + 19 видео)

Автор:
17 августа 2020 15:18
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   без таланта   гифки   кисти   краска   рисование   рукоделие   учебные   
774
1
19

Не умеете рисовать вообще? Вот ни капельки? Ну тогда вам сюда. Здесь вы увидите отличные способы рисования для тех, кто сильно желает оставить свой след на холсте, но ничего не умеет. Это просто, честное слово!

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   без таланта   гифки   кисти   краска   рисование   рукоделие   учебные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Головасыр коричнештанник Час назад
последнее надо будет дома попробовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Максим Секунду назад
На телефоне не все открываютмся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) 25 случаев когда паркет - произведение искусства 25 случаев когда паркет - произведение искусства Старые вещи на новой службе: 20 лучших применений для любителей братьев наших меньших Старые вещи на новой службе: 20 лучших применений для любителей братьев наших меньших Любите пиво и рукодельничать? Тогда вам сюда Любите пиво и рукодельничать? Тогда вам сюда Джинсовое сумасшествие: 30 примеров от бытовухи до искусства Джинсовое сумасшествие: 30 примеров от бытовухи до искусства 60 нужных строительных шпаргалок, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом 60 нужных строительных шпаргалок, которые пригодятся тем, кто хочет построить дом
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

530992



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских
2
255
И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
7
123
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причина инсульта у Михаила Ефремова
3
28
Причина инсульта у Михаила Ефремова
16-го августа 1987-го нас покинул замечательный советский актёр Андрей Миронов
0
15
16-го августа 1987-го нас покинул замечательный советский актёр Андрей Миронов
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
С невестой всё в порядке! Это она от счастья
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#хищник#кино#на различный вкус#СССР#автомобили#лукашенко#протесты
#животные#интересно#звери#картинки#смешные#белоруссия#спасение#актеры#люди#путешествия
#юмор#факты#история#забавно#прикольные#интересное#сша#комментарии#музыка#россия

На что жалуетесь?

Вернуться