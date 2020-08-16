Находки на берегу, которые так и остались бы загадкой, если бы не всезнающий интернет

Благодаря наводнениям, крушениям судов и человеческой безответственности, море забирает себе различные предметы, которые после возвращает в неожиданные места, через недели, а бывает и годы. Именно поэтому на пляжах, после шторма или в любой другой день после прилива можно наткнуться на нечто необычное, чему сложно найти объяснение. Но с любыми загадочными находками, как и прежде с успехом помогут разобраться эксперты из сети, о чем важно помнить.
1. "Это похоже на морскую раковину, но точно не она. Весь пляж в таких штуках, что это?"
Ответ:
"Это каракатица"
2. "Что это такое?"
Ответ:
"Это очень разрушенная раковина моллюска"
3. "Это выглядит как весло, но по размеру слишком маленькое. Что это такое?"
Ответ:
"Это ребро морской черепахи"
4. "Что за интересный камешек я нашла сегодня на пляже?"
Ответ:
"Это коралл, а небольшие круги внутри - полипы"
5. "Ребенок нашел на пляже, когда строил песочный замок. Чем это может быть?"
Ответ:
"Это зуб, который очень долго вымывало водой"
6. "Что это за субстанция на пляже?"
Ответ:
"Это пиросомы - морские свободноплавающие колониальные животные. Увидеть их большая редкость"
7. "Что это за штуковина? Она твердая"
Ответ:
"Это панцирь хитона"
8. "Что это? Я нашел это на пляже и мне стало интересно"
Ответ:
"Это нейрокраниум - часть скелета рыбы, которая окружает головной мозг и защищает важнейшие органы чувств"
9. "Что это за устрашающая штуковина?"
Ответ:
"Это череп рыбы под названием темный горбыль"
10. "Что это за вышка на пляже?"
Ответ:
"Это особый знак морской навигации, размещают в тех местах, где проводят кабеля или нельзя разместить буй"
11. "Что это за штуковину я нашел на пляже?"
Ответ:
"Codium bursa - это зеленая морская водоросль"
12. "Я нашел это в песке на пляже, чем это может быть?"
Ответ:
"Очень похоже на морское стекло"
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А что такое морское стекло?