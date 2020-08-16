Находки на берегу, которые так и остались бы загадкой, если бы не всезнающий интернет

Благодаря наводнениям, крушениям судов и человеческой безответственности, море забирает себе различные предметы, которые после возвращает в неожиданные места, через недели, а бывает и годы. Именно поэтому на пляжах, после шторма или в любой другой день после прилива можно наткнуться на нечто необычное, чему сложно найти объяснение. Но с любыми загадочными находками, как и прежде с успехом помогут разобраться эксперты из сети, о чем важно помнить.

1. "Это похоже на морскую раковину, но точно не она. Весь пляж в таких штуках, что это?" 0

Ответ: "Это каракатица"

Ответ: "Это очень разрушенная раковина моллюска"

3. "Это выглядит как весло, но по размеру слишком маленькое. Что это такое?" 0

Ответ: "Это ребро морской черепахи"

Ответ: "Это коралл, а небольшие круги внутри - полипы"

5. "Ребенок нашел на пляже, когда строил песочный замок. Чем это может быть?" 0

Ответ: "Это зуб, который очень долго вымывало водой"

Ответ: "Это пиросомы - морские свободноплавающие колониальные животные. Увидеть их большая редкость"

Ответ: "Это панцирь хитона"

8. "Что это? Я нашел это на пляже и мне стало интересно" 0

Ответ: "Это нейрокраниум - часть скелета рыбы, которая окружает головной мозг и защищает важнейшие органы чувств"

Ответ: "Это череп рыбы под названием темный горбыль"

Ответ: "Это особый знак морской навигации, размещают в тех местах, где проводят кабеля или нельзя разместить буй"

Ответ: "Codium bursa - это зеленая морская водоросль"

12. "Я нашел это в песке на пляже, чем это может быть?" 0