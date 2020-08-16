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Находки на берегу, которые так и остались бы загадкой, если бы не всезнающий интернет

Находки на берегу, которые так и остались бы загадкой, если бы не всезнающий интернет (13 фото)

Автор:
16 августа 2020 14:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вопросы   находки   ответы   
2075
13
Благодаря наводнениям, крушениям судов и человеческой безответственности, море забирает себе различные предметы, которые после возвращает в неожиданные места, через недели, а бывает и годы. Именно поэтому на пляжах, после шторма или в любой другой день после прилива можно наткнуться на нечто необычное, чему сложно найти объяснение. Но с любыми загадочными находками, как и прежде с успехом помогут разобраться эксперты из сети, о чем важно помнить.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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12  комментариев
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22k
parallax 5 часов назад
12.
А что такое морское стекло?
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5k
АлександрЧестный parallax 4 часа назад
В окне - оконное, в автомобиле - автомобильное, в море - морское. все логично.
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592
Горец U 17 минут назад
10.- кабели.
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31k
Андрей Бертон 2 часа назад
Как то на Азовском море, после шторма, на берег выбросило буй. Какой же он большой. Метров 10 от дна и при этом обсолютно не шевелится, то есть какая то его часть заилилась в дно. Потом так же незаметно, после очередного шторма, он и исчез.
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212
Внезапно я 3 часа назад
Или вот этот почти идеальный твёрдый полупрозрачный шарик, производящий впечатление пластикового, но на самом деле это прозрачная жидкость в тонкой пленке.
Или вот этот почти идеальный твёрдый полупрозрачный шарик, производящий впечатление пластикового, но на самом деле это прозрачная жидкость в тонкой пленке.
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3k
Ваник Внезапно я 2 часа назад
Похоже искусственного происхождения
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6k
dikijjim Внезапно я Полминуты назад
эти?их главное в рот не брать и не раскусывать)
эти?их главное в рот не брать и не раскусывать)
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212
Внезапно я 3 часа назад
У меня таких загадок прям полно. Например: вот такие кусочки коралла что в них росло?
У меня таких загадок прям полно. Например: вот такие кусочки коралла что в них росло?
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