"Пляска смерти" Вильгельма Вернера фон Циммера, 1540 г

В позднем Средневековье были распространены иллюстрированные книги под общим названием Danse Macabre ("Пляска смерти"), которые повествовали о бренности человеческого бытия. Основной сюжет - Смерть (часто в виде скелета) приходит за человеком - кем бы он ни был, королем или нищим, и ведет его к могиле. По дороге все поют и танцуют, как полагается.
В 1500-х годах средняя продолжительность жизни составляла от 30 до 40 лет, и даже богатые и привилегированные слои общества не могли прожить намного дольше. Таким образом, и крестьянин, и король были одинаково равны перед Смертью, ни один из них не мог избежать ее холодной костлявой хватки. Такая вот, в сущности, понятная аллегория.
Самым ранним примером Danse Macabre была ныне утерянная фреска на южной стене кладбища Святых Невинных в Париже, написанная около 1424 года. Такие фрески были обычным явлением в церквях.
Ксилография Ганса Гольбейна 1526 года - самая известная из всех "Плясок смерти". Его замысловатые резные узоры были собраны в книжные альбомы, которые моментально распространились по всей Европе и показали "Пляску смерти" гораздо большей аудитории.
Вильгельм Вернер фон Циммер (1485-1575) был немецким коллекционером раритетов, историком и юристом, который также писал собственные книги и иллюстрировал их. Самое интересное его литературное произведение - "Книга о быстротечности бытия", в которой содержались размышления о смысле жизни и иллюстрации с изображением Смерти в веселом танце. Хотя скелеты на рисунках Циммера могут быть анатомически неправильными, радости и живости в них явно больше, чем в бедных душах, которые они утаскивают в Вечный Покой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: История культуры иллюстрации интересно пляска смерти средневековая европа средневековые картины средние века
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