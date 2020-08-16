FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось Вся правда про людей с портативной колонкой Вся правда про людей с портативной колонкой Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию Куртуазная любовь, что же это такое? Куртуазная любовь, что же это такое? Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов «Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной «Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу Японцев возмутила новая российская монета Японцев возмутила новая российская монета Люди и лица Люди и лица Фотоподборка Фотоподборка Свежие Кубики Свежие Кубики Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье Гифки Гифки Кот - обувной вор Кот - обувной вор Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Очаровательные клыкастые домашние любимцы Очаровательные клыкастые домашние любимцы Гифки разные Гифки разные Суровый челябинский велосипедист Суровый челябинский велосипедист
"Пляска смерти" Вильгельма Вернера фон Циммера, 1540 г

"Пляска смерти" Вильгельма Вернера фон Циммера, 1540 г (40 фото)

Автор:
16 августа 2020 11:21
Метки: История культуры   иллюстрации   интересно   пляска смерти   средневековая европа   средневековые картины   средние века   
1611
40
В позднем Средневековье были распространены иллюстрированные книги под общим названием Danse Macabre ("Пляска смерти"), которые повествовали о бренности человеческого бытия. Основной сюжет - Смерть (часто в виде скелета) приходит за человеком - кем бы он ни был, королем или нищим, и ведет его к могиле. По дороге все поют и танцуют, как полагается.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
Метки: История культуры   иллюстрации   интересно   пляска смерти   средневековая европа   средневековые картины   средние века   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Какие позитивные и жизнеутверждающие картинки. Вообще с приходом христианства люди стали большими забавниками; то сожгут кого живьём, то кошек изничтожают, то вшей на себе разведут. Юнаты, блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Dmitry 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido 3 часа назад
Тема примхода смерти и пляски смерти подробно показана в культовом фильме великого шведского мастера Ингмара Бергмана "Седьмая печать". Лично мы с друзьями очень впечатлились !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Атанас Раков 3 часа назад
Замечательно. Заметили, как к каждому, Смерт приходит с что-то общее - к рицарю - в колчуге, к красоткой - с зеркало и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ув. Алексей Николаевич Атанас Раков 2 часа назад
Не могли бы заново изложить свою мысль? Понимаю, опечатки... Но, блин, не до такой же степени? Ничего не понял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Атанас Раков Ув. Алексей Николаевич Час назад
Дык, я же иностранец. - Автор нарисовал у каждого скелета предмет, чем-то связанным с умершего. Попытался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ув. Алексей Николаевич Атанас Раков 37 минут назад
Вот сейчас Вы рассказали все на чистом русском диалекте)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось 50 простых, но глубоких иллюстраций израильского художника Юваля Робичека 50 простых, но глубоких иллюстраций израильского художника Юваля Робичека 22 доказательства того, что средневековые художники не умели рисовать кошек 22 доказательства того, что средневековые художники не умели рисовать кошек Художники-иллюстраторы решили по-новому взглянуть на Сэйлор Мун Художники-иллюстраторы решили по-новому взглянуть на Сэйлор Мун Иллюстратор создал настоящий учебник для Хогвартса Иллюстратор создал настоящий учебник для Хогвартса "Человек, несмотря ни на что": проект о жизни нашей кровеносной системы "Человек, несмотря ни на что": проект о жизни нашей кровеносной системы
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429788



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
7
76
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
1
166
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
﻿
Набирающие популярность
Как правильно мерить температуру ртутным градусником
0
12
Как правильно мерить температуру ртутным градусником
Министерство культуры просят выделить 8 млн рублей на документальный фильм о Михаиле Горшенёве
1
46
Министерство культуры просят выделить 8 млн рублей на документальный фильм о Михаиле...
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#забавно#прикольные#сша#люди#спорт#интересное#кошки
#факты#интересно#природа#путешествия#на различный вкус#звери#собака#белоруссия#кино#красиво
#юмор#прикол#картинки#смешные#россия#комментарии#соцсети#домашние животные#кошка#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться