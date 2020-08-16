"Пляска смерти" Вильгельма Вернера фон Циммера, 1540 г

Вильгельм Вернер фон Циммер (1485-1575) был немецким коллекционером раритетов, историком и юристом, который также писал собственные книги и иллюстрировал их. Самое интересное его литературное произведение - "Книга о быстротечности бытия", в которой содержались размышления о смысле жизни и иллюстрации с изображением Смерти в веселом танце. Хотя скелеты на рисунках Циммера могут быть анатомически неправильными, радости и живости в них явно больше, чем в бедных душах, которые они утаскивают в Вечный Покой.