15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу

Очень часто домашние изобретатели направляют свой интеллект на то, чтобы облегчить себе жизнь. И иногда они создают очень оригинальные, хотя и немного забавные решения для повседневных проблем. В этом посте собраны полезные советы, которые вам тоже могут когда-нибудь пригодиться.