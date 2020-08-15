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15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу

15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу (15 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 21:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Выдумщики   Полезные   бытовые   идеи   изобретатели   оригинальные   решения   
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Очень часто домашние изобретатели направляют свой интеллект на то, чтобы облегчить себе жизнь. И иногда они создают очень оригинальные, хотя и немного забавные решения для повседневных проблем. В этом посте собраны полезные советы, которые вам тоже могут когда-нибудь пригодиться.

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Метки: Выдумщики   Полезные   бытовые   идеи   изобретатели   оригинальные   решения   
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15  комментариев
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10k
Corvus Corax 7 часов назад
"Если нет батареек подходящего размера"
Комочек фольги от шоколадки или любой другой решает проблему проще.

"чтобы пластиковые контейнеры не переворачивались верх дном"
У меня проблемы со зрением или они и есть вверх дном?
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473
Alexei Fil 4 часа назад
"Бывший владелец машины" как-то не вписывается в общий ряд. Он просто мошенник.
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44
freepoint 5 часов назад
Комментарий к фото
Вы меня плохо знаете. )
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8k
alexis 6 часов назад
Обухом тяжёлого ножа, и нет проблем.
Обухом тяжёлого ножа, и нет проблем.
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9k
Паша Эмильевич 6 часов назад
Саша Грей? Ты???
Зачем тебе молоток???
Гусары молчать!!!!
Саша Грей? Ты??? Зачем тебе молоток??? Гусары молчать!!!!
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909
Alexandr Паша Эмильевич 4 часа назад
Я тоже сразу ее узнал.
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10k
wilddewill 6 часов назад
Чего то ничего не впечатлило....
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