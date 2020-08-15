15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу

Очень часто домашние изобретатели направляют свой интеллект на то, чтобы облегчить себе жизнь. И иногда они создают очень оригинальные, хотя и немного забавные решения для повседневных проблем. В этом посте собраны полезные советы, которые вам тоже могут когда-нибудь пригодиться.
Чтобы ваши цветы не погибли, когда вы отправляетесь в путешествие. Воды в бутылках хватает на неделю
Дозатор масок
Хотите подключить шланг к крану? Используйте конец воздушного шара
Теперь вы не проспите на работу!
Оптимизация пространства в морозильной камере
Вторая жизнь детской кроватки
Гений
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Песочница в палатке не даст вашему ребёнку получить солнечный ожог
Мне нужно было отбить мясо, пришлось импровизировать
Зажим для волос бывает очень кстати
Погладить рубашку можно и без утюга
Если нет батареек подходящего размера
Бывший владелец машины предусмотрительно заклеил индикатор, предупреждающий о неполадках в двигателе
Я использую металлическую подставку для посуды, чтобы пластиковые контейнеры не переворачивались в посудомоечной машине
Детский замок безопасности для бритвы
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Комочек фольги от шоколадки или любой другой решает проблему проще.
"чтобы пластиковые контейнеры не переворачивались верх дном"
У меня проблемы со зрением или они и есть вверх дном?
Зачем тебе молоток???
Гусары молчать!!!!