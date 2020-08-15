Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру

Дизайнер и фотограф из Германии Сандра Юнкер решила заглянуть в холодильники людей по всему миру, чтобы узнать, что содержимое холодильника может рассказать о жизни его владельца.



Сандра ведет проект "Show Me Your Fridge" ("Покажи мне свой холодильник") с 2012 года, и за это время уже многие жители Лондона, Кейптауна, Претории, Стамбула, Мадрида, Парижа и Берлина показали свои холодильники и себя всему миру. Собрался неплохой архив! Участники проекта - люди разных национальностей, культур, традиций, возрастов и социального статуса, и Сандра попыталась уловить связь между вышеперечисленными факторами и содержимым холодильников этих людей.



Что ж, содержимое холодильника может рассказать о его владельце многое: насколько он аккуратен и организован, мясоед он или вегетарианец, и что у него за образ жизни в целом. По незначительным, казалось бы, деталям, иногда можно додумать всю картину. Например, самый большой холодильник, набитый всевозможными заранее приготовленными блюдами, принадлежит пожилой женщине; секретный отсек с шоколадом, вероятно, приготовленный для того, чтобы побаловать внуков, принадлежит пожилой немецкой паре; у мужчины с длинными волосами холодильник заполнен продуктами вроде брокколи; у молодой пары, живущей в центре Парижа, холодильник почти пуст.



В общем, это довольно интересный и наглядный социальный эксперимент. Смотрим!