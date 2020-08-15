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Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру

Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру (31 фото)

Автор:
15 августа 2020 10:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: еда   пищевые привычки   разные люди   сравнение   фотопроект   холодильник   холодильники-еда   
3483
31
Покажи мне свой холодильник, и я скажу тебе, кто ты. Или это высказывание было о друзьях? Вообще-то, если подумать, холодильник - неплохой друг, особенно в условиях изоляции. На него можно положиться минимум 3 раза в день, и он никогда вас не разочарует. А еще холодильник может очень многое рассказать о вас и ваших привычках в еде.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: еда   пищевые привычки   разные люди   сравнение   фотопроект   холодильник   холодильники-еда   
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45  комментариев
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11k
Minos 7 часов назад
Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру
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5
vic_vitebsk 47 минут назад
всего 2 морозильника и почти нет мяса
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917
Вадик Бондаренко 2 часа назад
У гомосеков одна морковка
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2k
LU-LU 2 часа назад
Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру
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3k
Schumacher 2 часа назад
занятно догадываться по холодильнику о его владельце))) угадаешь 50х50, но заметил тенденцию, в Германии мало продуктов для приготовления дома, а в Лондоне только дома и едят...
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917
Вадик Бондаренко Schumacher 2 часа назад
Во Франции голодают
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84
Борис 3 часа назад
Стас Михайлов не?
Стас Михайлов не?
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791
Connor_John 3 часа назад
Самара, Россия, 2020 год...

Самара, Россия, 2020 год...
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4
Эльдар Галимов 3 часа назад
Заглянула в холодильники по всему миру?
А может всего 4 страны?
Из 30 фоток
Великобритания - 9 фоток
Германия - 8 фоток
Франция - 7 фоток
ЮАР - 6 фоток
На некоторых из которых трансы и педики
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6k
Izrin Maria 5 часов назад
Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру
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3k
Letar 5 часов назад
Я конечно хз, но я один заметил, что почти нигде нет мяса? Хотябы колбаса, сосиски или лотки с мясным, веганы чтоль одни? Соусы и овощи с фруктами) Еще и двух голубков пихнули )))) Причем у одного лицо какое то черезчур корявое)
Я конечно хз, но я один заметил, что почти нигде нет мяса? Хотябы колбаса, сосиски или лотки с мясным, веганы чтоль одни? Соусы и овощи с фруктами) Еще и двух голубков пихнули )))) Причем у одного лицо какое то черезчур корявое)
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3k
Schumacher Letar 2 часа назад
знаешь сколько стоят доски из которых у них сделаны полки на уродливых уголках? цельная доска отличной просушки, даже сосна, в гейропе...много, но главное мясо не жрать и баб не любить)))
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917
Вадик Бондаренко Letar 2 часа назад
*омосеки морковкой балуются
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1k
Владимир Порохин 7 часов назад
кстати обратите на фото 8 , полотенце в холодильнике , походу у них засорился сток конденсата и натекает вода в холодильник , обычная деревянная шпажка и 1 минута времени на прочистить отверстие , решит проблему стока воды в испаритель ...
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3k
Schumacher Владимир Порохин 2 часа назад
пластик под ящиком засран, вот и прикрыл полотенцем вынув ящики.
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1k
Владимир Порохин 7 часов назад
Заглянул в свой холодильник , в морозилке ничего не храню (вру там шмат сала лежит), живу один , так как работаю 2/2 и в шаговой доступности 2 хороших продуктовых рынка . Готовлю максимум на 2 дня , люблю сходить на рынок и выбирать себе продукты для тех блюд которые готовлю сразу , максимум на 2 дня . Обожаю холодный кофе ( на фото 2 кувшина пластиковых) и компот из персиков . в контейнере разделанная селедка (ненавижу пресервы и в банках) на плите отварной картофель с маслом и зеленью . Но готовлю много разнообразных блюд , и тушеные овощи с мясом, тушеную капусту с копченостями , борщ , рассольник , запеченные блюда, , рыбу жаренную , салаты тоже делаю сам это либо из свежих овощей или оливье с курицей . Да и пельмени леплю то же сам , очень редко когда лень , покупаю , но не более 1 пачки .
Заглянул в свой холодильник , в морозилке ничего не храню (вру там шмат сала лежит), живу один , так как работаю 2/2 и в шаговой доступности 2 хороших продуктовых рынка . Готовлю максимум на 2 дня , люблю сходить на рынок и выбирать себе продукты для тех блюд которые готовлю сразу , максимум на 2 дня . Обожаю холодный кофе ( на фото 2 кувшина пластиковых) и компот из персиков . в контейнере разделанная селедка (ненавижу пресервы и в банках) на плите отварной картофель с маслом и зеленью . Но готовлю много разнообразных блюд , и тушеные овощи с мясом, тушеную капусту с копченостями , борщ , рассольник , запеченные блюда, , рыбу жаренную , салаты тоже делаю сам это либо из свежих овощей или оливье с курицей . Да и пельмени леплю то же сам , очень редко когда лень , покупаю , но не более 1 пачки .
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28k
Haratemich Владимир Порохин 4 часа назад
Копия моего .
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8k
Denissg 7 часов назад
Семьи № 11 и 26 вызывают некоторые вопросы.
№ 19 - Стас Михайлов чёт уже не торт.
Холодильник № 3 - как у нас: некуда ставить и нечего жрать.
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1k
lekha-fil 7 часов назад
Ху*та какая-то. Бред.
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257
Акроко 7 часов назад
А где кастрюля борща?
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1k
веселый просто 8 часов назад
Судя по фото, там никто не готовит. Ни кастрюль, ни чеплашек
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3k
Летучий Мыш веселый просто 5 часов назад
Ну у нас, например, тоже очень редко готовая еда ставится в холодильник. В основном-приготовили, съели сразу же. Исключение- праздники, просто не осиливаем в один присест все схомякать
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28k
Haratemich Летучий Мыш 4 часа назад
У Вас это в школе ?
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3k
Schumacher Haratemich 2 часа назад
тебе везде школьники мерещатся
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3k
Летучий Мыш Haratemich Минуту назад
Нет, в семье. Тут же о семьях речь, не?))
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3k
Летучий Мыш Schumacher 41 секунду назад
Педофил,не иначе
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2k
Voland 8 часов назад
Вот правильный холодильник!
Вот правильный холодильник!
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15k
Марина 8 часов назад
Из всего репортажа, сделала вывод, что ЮАР самая белая европейская страна. А ведь это Африка на минуточку.
И почему почти все вегитарианцы, где колбаса? Мясо я максимум раз пять увидела, но на счёт двух из них сомневаюсь.
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3k
КремлеКот 9 часов назад
А где кастрюля с супом ?
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6k
Андрей А 9 часов назад
Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру
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2k
m1skam Андрей А 7 часов назад
Речь про холодильники, а это морозилка, так что не считается :)
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28k
Головасыр коричнештанник 10 часов назад
и кому это надо? бред млять
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