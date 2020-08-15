Фотограф открыла 30 чужих холодильников и показала их всему миру

Сандра ведет проект "Show Me Your Fridge" ("Покажи мне свой холодильник") с 2012 года, и за это время уже многие жители Лондона, Кейптауна, Претории, Стамбула, Мадрида, Парижа и Берлина показали свои холодильники и себя всему миру. Собрался неплохой архив! Участники проекта - люди разных национальностей, культур, традиций, возрастов и социального статуса, и Сандра попыталась уловить связь между вышеперечисленными факторами и содержимым холодильников этих людей.
Что ж, содержимое холодильника может рассказать о его владельце многое: насколько он аккуратен и организован, мясоед он или вегетарианец, и что у него за образ жизни в целом. По незначительным, казалось бы, деталям, иногда можно додумать всю картину. Например, самый большой холодильник, набитый всевозможными заранее приготовленными блюдами, принадлежит пожилой женщине; секретный отсек с шоколадом, вероятно, приготовленный для того, чтобы побаловать внуков, принадлежит пожилой немецкой паре; у мужчины с длинными волосами холодильник заполнен продуктами вроде брокколи; у молодой пары, живущей в центре Парижа, холодильник почти пуст.
В общем, это довольно интересный и наглядный социальный эксперимент. Смотрим!
1. Германия, 2012
2. Кейптаун, ЮАР, 2016
3. Лондон, Великобритания, 2016
4. Париж, Франция, 2017
5. Париж, Франция, 2017
6. Париж, Франция, 2017
7. Париж, Франция, 2017
8. Лондон, Великобритания, 2016
9. Лондон, Великобритания, 2016
10. Кейптаун, ЮАР, 2016
11. Претория, ЮАР, 2017
12. Кейптаун, ЮАР, 2016
13. Вестервальд, Германия, 2018
14. Берлин, Германия, 2018
15. Париж, Франция, 2017
16. Лондон, Великобритания, 2016
17. Лондон, Великобритания, 2016
18. Германия, 2012
19. Германия, 2012
20. Берлин, Германия, 2018
21. Лондон, Великобритания, 2016
22. Лондон, Великобритания, 2016
23. Кейптаун, ЮАР, 2016
24. Париж, Франция, 2017
25. Претория, ЮАР, 2017
26. Германия, 2012
27. Париж, Франция, 2017
28. Лондон, Великобритания, 2016
29. Германия, 2012
30. Лондон, Великобритания, 2016
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А может всего 4 страны?
Из 30 фоток
Великобритания - 9 фоток
Германия - 8 фоток
Франция - 7 фоток
ЮАР - 6 фоток
На некоторых из которых трансы и педики
№ 19 - Стас Михайлов чёт уже не торт.
Холодильник № 3 - как у нас: некуда ставить и нечего жрать.
И почему почти все вегитарианцы, где колбаса? Мясо я максимум раз пять увидела, но на счёт двух из них сомневаюсь.