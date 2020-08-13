Как я переболел коронавирусом. Течение болезни, последствия

Всем не хворать!
Буду краток, заходите те, кому интересен вопрос.
Буду краток, заходите те, кому интересен вопрос.
Первые симптомы, после того, как у меня при тестировании на работе выявили коронавирус, появились на второй день. Я думаю, что в целом с момента инфицирования прошло около 7-10 дней. В этот период я общался с семьей ( дочерью, родителями) и с некоторыми близкими друзьями попили пива, пожарили шашлык, посидели в беседке на природе.
В итоге, кто заболел кроме меня: мама, двое друзей, причем у одного из них коронавирус обнаружили только у него, а у второго - вся семья: жена, дети, родители её и его. Все сдали тесты за день-два после того, как я их "осчастливил", что болен. Надо сказать, что тест ПЦР делают уже на следующий день и сообщают по телефону результат (если ты +), а на почту присылают результат на 2 или 3 день. Кровь на антитела делают 3 дня.
В итоге, кто заболел кроме меня: мама, двое друзей, причем у одного из них коронавирус обнаружили только у него, а у второго - вся семья: жена, дети, родители её и его. Все сдали тесты за день-два после того, как я их "осчастливил", что болен. Надо сказать, что тест ПЦР делают уже на следующий день и сообщают по телефону результат (если ты +), а на почту присылают результат на 2 или 3 день. Кровь на антитела делают 3 дня.
Как я уже написал, у меня первые симптомы появились где-то через 7-10 дней после заражения. Проснувшись утром, я почувствовал легкое недомогание - как с легкого похмелья: чуток болела голова, мышцы. Померял температуру: 36,9С - ничего страшного терпимо. Выпил что-то типа Нимесила для снятия симптомов. Подействовало где-то через минут 20, симптомы пропали, осталась незначительная слабость, а так вообще нормально.
К вечеру поднялась температура 37,4-38,5С... Выпил жаропонижающего, витамин, поел через силу (аппетит отпал на корню) и лег спать...
Следующие 4 дня меня знатно колбасило. Температура была под 38.5 и сбивалась на час, максимум два. Состояние было, как будто я разгружал вагоны: мышцы болели, ныли суставы, но в общем терпимо... не хуже, чем при обычном гриппе.
Заметил, что засыпал и просыпался на животе - так было легче дышать. Вообще, небольшая отдышка появилась на 2 день температуры. Не то, чтобы сильная, нет... как будто ты выкурил кальян и пытаешься быстро идти... такое легкое чувство дискомфорта.
На пятый день я проснулся неожиданно бодрым. Температуры не было, но появился раздражающий сухой кашель, который продержался до вечера. Пил сироп солодки. Вечером пошла отхаркиваться мокрота и к утру кашель пропал вовсе.
На следующий день сделал тест: вызвал на дом, приехали "космонавты", взяли мазок из носа и гортани и кровь. Результат: ПЦР отрицательный, кровь - присутствие антител lgG и lgM...
К вечеру поднялась температура 37,4-38,5С... Выпил жаропонижающего, витамин, поел через силу (аппетит отпал на корню) и лег спать...
Следующие 4 дня меня знатно колбасило. Температура была под 38.5 и сбивалась на час, максимум два. Состояние было, как будто я разгружал вагоны: мышцы болели, ныли суставы, но в общем терпимо... не хуже, чем при обычном гриппе.
Заметил, что засыпал и просыпался на животе - так было легче дышать. Вообще, небольшая отдышка появилась на 2 день температуры. Не то, чтобы сильная, нет... как будто ты выкурил кальян и пытаешься быстро идти... такое легкое чувство дискомфорта.
На пятый день я проснулся неожиданно бодрым. Температуры не было, но появился раздражающий сухой кашель, который продержался до вечера. Пил сироп солодки. Вечером пошла отхаркиваться мокрота и к утру кашель пропал вовсе.
На следующий день сделал тест: вызвал на дом, приехали "космонавты", взяли мазок из носа и гортани и кровь. Результат: ПЦР отрицательный, кровь - присутствие антител lgG и lgM...
Какие заметные последствия, а они есть: сильная отдышка и слабость при попытке сделать что-то энергозатратное. Например, попробовал побегать на дорожке: обычно я делаю забеги по 3-5 км - 2 раза/неделю и 10 км раз в месяц, при этом я себя чувствую отлично. В этот раз стал на дорожку, прошел быстрым разминочным шагом 300м и сдох: сердце колотится, надышаться не могу и устал, как раскидал вагон сахара. Сейчас со временем уже лучше, надеюсь, что скоро восстановлюсь
Всем добра!
Всем добра!
Авторский пост
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Метки: история коронавирус факты
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У жены в прекрасный вечер полностью пропало обоняние, совсем. На следующий день сдали анализ и к вечеру обоняние начало восстанавливаться, то есть еле чувствовала какие то резкие запахи. На третий день обоняние практически восстановилось, а анализы пришли отрицательные. Тем не менее врач сказал это КОВИД 100%, две недели сидите на карантине. Так же в эти пару дней у неё иногда был сильно заложен нос и был конъюнктивит . Я же не почувствовал совсем и продолжал жить как и жил, то есть работал каждый день.
Так что фиг знает, вроде говорят отболели, а вроде и нет. Я болею ОРВИ реже чем раз в 3 года, бывало ложило на 10 дней, бывало и 42, но в этот раз не почувствовал.
Вообщем поднятой истерии по этому вирусу не понимаю, если ты здоровый человек, с тобой ни чего не будет. А если у тебя есть хронические заболевания и т.д. так ты и от простого гриппа коньки откинешь и ковид тут не причем.
Это как полиомелит, по нему тоже "истерию" поднимали. В основном протекает безсимптомно.
А заболевших и умерших по факту какаято сотая процента от населения земли, тоже мне угроза человечеству)
У меня болел дядя. 65 лет, лишний вес, небольшие проблемы с сердцем. Сначала вроде ничего, но на 8 день стал задыхаться и просто отрубаться. Потом уже рассказывал "вроде ничего, но сидишь и ничего не понимаешь вообще". Забрали в больницу. 50% поражение лёгких. 2 недели на кислороде - не на ИВЛ, а просто маска с кислородом. Рассказывал что без кислорода только доходил 30 метров до туалета, обратно и уже начинал отрубаться. Быстро маску назад чтобы продышаться. Через 2 недели маску начали отбирать, давали только пару раз в сутки не на долго. Сказали - надо назад тренировать лёгкие. В общем еще через неделю выписали. Первый месяц сидел дома, просто потому что по лестнице даже на 1 пролёт его не хватало. Потом лучше, лучше. Прошло 3 месяца, полные силы не вернулись, но уже может на 5 этаж пешком зайти с одной остановкой. В магазин ходит. Как-то так. Для 65 лет вроде говорят еще хорошо отделался.
а у матери возраст 65, полный набор сопутствующий диабету.
а перенесли ковид одинаково... на пару дней дольше держалась температура. Ну и восстанавливается она дольше.
Я сегодня рано утром пробежал трешку, правда еле-еле, но позавчера мне с трудом удавалось пройти меньшую дистанцию.
2. Курс суфрактантов (сало, сливочное масло).
3. Общий курс иммуномтисуляторов натурального происхождения (пчелопродукты, натуральные ягоды, побольше овощей,).
4 минимум пару недель не покидать дом, чтобы не поймать на лёгкие вторичка.
Будь здоров!
Четыре дня подряд тяжелых тренировок, потом еще на велике немного зажёг. Вечером температура 38,5 и жуткий озноб. Лежал под тремя одеялами и было холодно.
Утром стало легче. Но возникли проблемы с дыханием.
Не могу вдохнуть полной грудью. Будто на грудь положили плиту, которая не даёт сделать полноценный вход.
Иногда получалось зевнуть и за счет этого получался полноценный вдох.
Был убежден, что короновирус.
Пообщался со знакомым врачом. Он меня отправил на пробежку.
На пробежке дышать стало немного легче, по крайней мере не обращал внимание на тяжесть вдоха.
В итоге, врач сказал, что за счет перегрузки у меня возникли некие проблемы с диафрагмой. Через дня три-четыре все прошло.
Короновируса не было.
Повышение температуры тела носит защитный характер.
Повышается активность ферментов, усиливаются обменные процессы, быстрее формируется иммунный ответ, погибают или перестают размножаться бактерии и вирусы и т. д.
Этот защитный механизм природа создавала миллионы лет, а гомо "сапиенс" просто тупо начинает "сбивать температуру", мешая своему организму бороться с болезнью.
"Не навреди!" - первая заповедь Гиппократа.
Чуть дристанул малец - пару таблеток левомицетина, закашлял - ципролет.
Дитё бледное, чахлое и постоянно болеет.
Подозреваю, что от такого "лечения"
"Да, бля, НИЧЕГО не даю! Сами выздоравливают!"
А вот кто с детства залечивает детей всякой химотой - вот у тех и проблемы потом.
(Для паникёров: конечно же контролируем течение болезни, когда температурит постоянно ночью проверяем как оно, чтобы в случае чего помочь. Т.е. дети не забыты. Они под контролем. Если температура вдруг уползает ближе к 39, то даём жаропонижающее - но это крайне редко, к счастью)
А так, да. Помню, родители никакими лекарствами не лечили - под одеяло с кастрюлей с картошкой дышать, плюс ноги в горячущую воду да с порошком горчицы и в сухую тёплую постель с горчичниками. Наутро вся радость от предвкушения того, что завтра не в школу улетучивается напрочь, потому что здоров как мамонт.
делайте выводы господа - ссут нам в уши, или мы все в опасности!!!