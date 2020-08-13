Как я переболел коронавирусом. Течение болезни, последствия

Как я уже написал, у меня первые симптомы появились где-то через 7-10 дней после заражения. Проснувшись утром, я почувствовал легкое недомогание - как с легкого похмелья: чуток болела голова, мышцы. Померял температуру: 36,9С - ничего страшного терпимо. Выпил что-то типа Нимесила для снятия симптомов. Подействовало где-то через минут 20, симптомы пропали, осталась незначительная слабость, а так вообще нормально.



К вечеру поднялась температура 37,4-38,5С... Выпил жаропонижающего, витамин, поел через силу (аппетит отпал на корню) и лег спать...

Следующие 4 дня меня знатно колбасило. Температура была под 38.5 и сбивалась на час, максимум два. Состояние было, как будто я разгружал вагоны: мышцы болели, ныли суставы, но в общем терпимо... не хуже, чем при обычном гриппе.

Заметил, что засыпал и просыпался на животе - так было легче дышать. Вообще, небольшая отдышка появилась на 2 день температуры. Не то, чтобы сильная, нет... как будто ты выкурил кальян и пытаешься быстро идти... такое легкое чувство дискомфорта.

На пятый день я проснулся неожиданно бодрым. Температуры не было, но появился раздражающий сухой кашель, который продержался до вечера. Пил сироп солодки. Вечером пошла отхаркиваться мокрота и к утру кашель пропал вовсе.

На следующий день сделал тест: вызвал на дом, приехали "космонавты", взяли мазок из носа и гортани и кровь. Результат: ПЦР отрицательный, кровь - присутствие антител lgG и lgM...