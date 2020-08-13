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Как я переболел коронавирусом. Течение болезни, последствия

Как я переболел коронавирусом. Течение болезни, последствия (1 фото)

Автор:
13 августа 2020 16:12
Метки: история   коронавирус   факты   
10436
1
Всем не хворать!
Буду краток, заходите те, кому интересен вопрос.

Авторский пост

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Метки: история   коронавирус   факты   
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75  комментариев
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7k
Антон Семёныч 22 часа назад
Я так из года в год постоянно болею. Ничего нового.
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771
nightdozorer 5 часов назад
Моя история:
У жены в прекрасный вечер полностью пропало обоняние, совсем. На следующий день сдали анализ и к вечеру обоняние начало восстанавливаться, то есть еле чувствовала какие то резкие запахи. На третий день обоняние практически восстановилось, а анализы пришли отрицательные. Тем не менее врач сказал это КОВИД 100%, две недели сидите на карантине. Так же в эти пару дней у неё иногда был сильно заложен нос и был конъюнктивит . Я же не почувствовал совсем и продолжал жить как и жил, то есть работал каждый день.

Так что фиг знает, вроде говорят отболели, а вроде и нет. Я болею ОРВИ реже чем раз в 3 года, бывало ложило на 10 дней, бывало и 42, но в этот раз не почувствовал.
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455
Autumn2015 5 часов назад
Обливаемся, господа! Самое время сейчас провести закаливание, дабы вообще не болеть!
Обливаемся, господа! Самое время сейчас провести закаливание, дабы вообще не болеть!
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527
Грета Тунберг 5 часов назад
здоровья тебе!
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180k
MASK 6 часов назад
Как я переболел коронавирусом. Течение болезни, последствия
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42
Ramazan 6 часов назад
Казахстан, Алматинская область. 35 лет, никаких хронических болячек, единственное - несколького кг лишнего веса. Курение и алко в меру. В понедельник пришли на работу, а тут бац - у работника на выходных тест дал +. У нас всех взяли анализ и отправили по домам на удаленку на три недели. У меня был отрицательный анализ. В среду у меня резко пропали вкус и запах, абсолютно не различаешь, уксус нюхнул - больше глаза заслезились чем нос почуствовал. Через пару дней тоже самое и у жены. Никакой температуры или кашля не было, вообщем безсимптомное протекание болезни. Через неделю у меня вкус постепенно стал проявляться, а на следующей недели и запах появился. После завершения 3-х недельного карантина на работе, мы всем отделом вышли на работу и сдали анализы. И у меня показал положительный результат. Причем на работе уже 5 человек были больные на карантине, а вместе со мной сдававшие - еще двое были положительные. В итоге пришлось еще недельку посидеть дома, и спустя уже 4 недели результат показал отрицательно, и можно смело было идти на работу. На счет лечения (бессимптомное протекание) обильное питьё, побольше витаминов - как таблетки в аптеки, так и фрукты и овощи с огорода. Обязательно полоскать горло раствором - стакан теплой кипяченной воды с чайной ложкой соды и соли. Зараза сидит в горле, и её усиленно нужно от туда "выжигать". Со всеми друзьями на карантине общались через соц сети, более половина из них проболела теми же симптомами. У меньшей половины была еще и повышенная температура. В итоге на работе конкретно в моём отделе в 15 человек переболели 9 вместе со мной. Профилактика - на счет масок спорить не буду, сам на людях одеваю респиратор с защитой FFP2, на руки брызгаю спрей спирта этилового 70%. И по возможности - не подпускать к себе людей ближе 2-х метров, особенно в помещении. Всем здоровья!!!
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78k
Сергей 6 часов назад
В начале апреля сопли, горло, кашель, слабость. Во вторник на больничный, отлежался и в понедельник на работу. В конце мая примерно так-же. Неделю отлежался и на работу. По приходу на работу узнал что у генерального положительный. У всех кто с ним общался взяли тест и отправили на две недели домой. У всех отрицательный, но 2 недели сидеть. Потом снова тест. Отрицательный. Но кроме этих 12 человек, у нас уйма народу, и несколько примерно с такими-же симптомами за выходные дома отлежались, прогрелись и все.
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17k
Алексей 6 часов назад
У всех очень по-разному проходит. Кто-то получает воспаление, кто-то теряет обоняние. У меня не было температуры, начался насморк и кашель. Лечил симптоматично и за неделю всё прошло полностью. Обоняние пропало буквально на 1 день. Или показалось... А у тех, от кого заразился, двусторонняя пневмония и все остальные симптомы. Очень серьёзные. Но, у меня первая группа крови, может из за этого. Мне достались только симптомы простуды, а корона не залезла. Сложно сказать.
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2k
CynepCTepBa 7 часов назад
Как обычный грипп, слабость появилась в конце недели, померила температуру под 39, просто тупо выходные отлежалась под двумя одеялами, перепотела и в понедельник норм уже, потом уже через неделю поняла, что запахи не чувствую, но и это через дней 5 прошло.
Вообщем поднятой истерии по этому вирусу не понимаю, если ты здоровый человек, с тобой ни чего не будет. А если у тебя есть хронические заболевания и т.д. так ты и от простого гриппа коньки откинешь и ковид тут не причем.
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3k
Алексей Куликов CynepCTepBa 4 часа назад
Есть те, кто очень тяжко переносит.
Это как полиомелит, по нему тоже "истерию" поднимали. В основном протекает безсимптомно.
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2k
CynepCTepBa Алексей Куликов 3 часа назад
Также есть те кто и простуду тяжоло может перенести, которая перетечет в бронхит, а потом в пневнонию.
А заболевших и умерших по факту какаято сотая процента от населения земли, тоже мне угроза человечеству)
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7k
Андрей Иванов 8 часов назад
Сейчас политологи быстро переобуются в докторов.
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39
Амэ 10 часов назад
Здоровья вам!
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13k
JediJediJedi 13 часов назад
Мне кажется, все переболели этим еще до информации о пандемии. Сами подумайте. У нас самая протяженная граница с Китаем. Климат ужасный и поэтому многие болеют и не придаются этому никакого значения. Я болел примерно с такими же симптомами в декабре 2019, у меня месяц был сухой кашель.
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30k
Игорь JediJediJedi 9 часов назад
У меня такие симптомы были два раза в 2012-м и 2014-м. Что было х/з, лечился сам.
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14k
sanchesS80 15 часов назад
Вы уж извините, но довольно бестолковый пост. Не несёт смысла. Напишите хотя бы: ваш возраст, общее состояние здоровья до болезни, были ли какие-то сердечно-сосудистые недомогания до этого, ну и так далее. Хотя бы какие-то выводы можно сделать.

У меня болел дядя. 65 лет, лишний вес, небольшие проблемы с сердцем. Сначала вроде ничего, но на 8 день стал задыхаться и просто отрубаться. Потом уже рассказывал "вроде ничего, но сидишь и ничего не понимаешь вообще". Забрали в больницу. 50% поражение лёгких. 2 недели на кислороде - не на ИВЛ, а просто маска с кислородом. Рассказывал что без кислорода только доходил 30 метров до туалета, обратно и уже начинал отрубаться. Быстро маску назад чтобы продышаться. Через 2 недели маску начали отбирать, давали только пару раз в сутки не на долго. Сказали - надо назад тренировать лёгкие. В общем еще через неделю выписали. Первый месяц сидел дома, просто потому что по лестнице даже на 1 пролёт его не хватало. Потом лучше, лучше. Прошло 3 месяца, полные силы не вернулись, но уже может на 5 этаж пешком зайти с одной остановкой. В магазин ходит. Как-то так. Для 65 лет вроде говорят еще хорошо отделался.
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14k
sanchesS80 Denisio7 6 часов назад
Если бы была входящая информация по возрасту и здоровью до болезни, то был бы более полезный. ИМХО. Люди разного возраста болеют сильно по-разному.
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3k
Letar sanchesS80 6 часов назад
Как показывает практика с коронавирусом, умирают как дети, так и старики, и все что между этими двумя состояниями. Даже с кучей хронических болячек человек может переболеть бессимптомно, а спортсмен откинется... Короче это вам не грипп, все индивидуально и независимо от состояния здоровья.
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23k
Fat Lynx Автор поста sanchesS80 2 часа назад
40 лет, 115 кг из которых жира не так уж и много, хронически не болею, сердечно-сосудистые недомогания отсутствовали… были разрывы легких и хим.ожоги но их давно залечили и они не беспокоят.
а у матери возраст 65, полный набор сопутствующий диабету.
а перенесли ковид одинаково... на пару дней дольше держалась температура. Ну и восстанавливается она дольше.
Я сегодня рано утром пробежал трешку, правда еле-еле, но позавчера мне с трудом удавалось пройти меньшую дистанцию.
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14k
sanchesS80 Fat Lynx 43 минуты назад
Спасибо. Вот это уже тема! Самому 40 лет, но я слегка полнее.
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14k
sanchesS80 Letar 42 минуты назад
практика показывает что из детей умирает один из нескольких тысяч (меньше 0,1%), а у людей >50 уже процента полтора два.
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15k
Maks Es 15 часов назад
1. Никаких физнагрузок минимум месяц.
2. Курс суфрактантов (сало, сливочное масло).
3. Общий курс иммуномтисуляторов натурального происхождения (пчелопродукты, натуральные ягоды, побольше овощей,).
4 минимум пару недель не покидать дом, чтобы не поймать на лёгкие вторичка.

Будь здоров!
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23k
Fat Lynx Автор поста Maks Es 2 часа назад
Сало ем как не в себя! Сам удивляюсь, но проснулась какая-то любовь... заказал знакомым, те привезли сало и пузанину… на воскресенье надо опять просить, что бы привезли.
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23k
Fat Lynx Автор поста Maks Es 2 часа назад
Сижу дома, работаю по удаленке.
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23k
Fat Lynx Автор поста Maks Es 2 часа назад
Заказал себе rivalmen, CoQ10 и милдронат… пью 3 день, полет нормальный.
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2k
Юрий 16 часов назад
А у меня такое было. Примерно месяц назад.
Четыре дня подряд тяжелых тренировок, потом еще на велике немного зажёг. Вечером температура 38,5 и жуткий озноб. Лежал под тремя одеялами и было холодно.
Утром стало легче. Но возникли проблемы с дыханием.
Не могу вдохнуть полной грудью. Будто на грудь положили плиту, которая не даёт сделать полноценный вход.
Иногда получалось зевнуть и за счет этого получался полноценный вдох.
Был убежден, что короновирус.
Пообщался со знакомым врачом. Он меня отправил на пробежку.
На пробежке дышать стало немного легче, по крайней мере не обращал внимание на тяжесть вдоха.
В итоге, врач сказал, что за счет перегрузки у меня возникли некие проблемы с диафрагмой. Через дня три-четыре все прошло.
Короновируса не было.
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3k
Вячеслав 18 часов назад
Грудь болела? И как насчет запахов, чувствовал?
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23k
Fat Lynx Автор поста Вячеслав 16 часов назад
нет, чувствовал
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1k
Поребрий 19 часов назад
Прям похмелье описал классическое
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2k
Юрий Поребрий 16 часов назад
Иногда похмелье бывает куда тяжелее.
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23k
Fat Lynx Автор поста Поребрий 16 часов назад
как было, так и написал
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18k
Альберт 19 часов назад
"...Температура была под 38.5 и сбивалась на час, максимум два..."

Повышение температуры тела носит защитный характер.
Повышается активность ферментов, усиливаются обменные процессы, быстрее формируется иммунный ответ, погибают или перестают размножаться бактерии и вирусы и т. д.

Этот защитный механизм природа создавала миллионы лет, а гомо "сапиенс" просто тупо начинает "сбивать температуру", мешая своему организму бороться с болезнью.

"Не навреди!" - первая заповедь Гиппократа.
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775
Дуся Альберт 19 часов назад
А у меня соседка - медсестра своего ребенка постоянно антибиотиками лечит.
Чуть дристанул малец - пару таблеток левомицетина, закашлял - ципролет.
Дитё бледное, чахлое и постоянно болеет.
Подозреваю, что от такого "лечения"
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14k
sanchesS80 Дуся 15 часов назад
Еле еле заставил свою жену не лечить детей лекарствами когда они болеют всякой не тяжелой заразой. А то тоже порывалась сразу что-то давать. И ничего, тьфу, тьфу, даже соседи по дому с такими же маленькими детьми теперь интересуются "что вы даёте что дети так легко и быстро болеют?"
"Да, бля, НИЧЕГО не даю! Сами выздоравливают!"
А вот кто с детства залечивает детей всякой химотой - вот у тех и проблемы потом.

(Для паникёров: конечно же контролируем течение болезни, когда температурит постоянно ночью проверяем как оно, чтобы в случае чего помочь. Т.е. дети не забыты. Они под контролем. Если температура вдруг уползает ближе к 39, то даём жаропонижающее - но это крайне редко, к счастью)
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1k
NickLon Альберт 5 часов назад
Здесь тоже, как и во всём, нужно чувство меры. Если температура зашкаливает за 40, то человек уже горит. Тогда уже всеми способами нужно сбивать температуру тела.
А так, да. Помню, родители никакими лекарствами не лечили - под одеяло с кастрюлей с картошкой дышать, плюс ноги в горячущую воду да с порошком горчицы и в сухую тёплую постель с горчичниками. Наутро вся радость от предвкушения того, что завтра не в школу улетучивается напрочь, потому что здоров как мамонт.
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1k
Bobbus 19 часов назад
зачем нам все это знать?
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4k
Афанасий Bobbus 2 часа назад
а и действительно, зачем вам, обитателям кладбища, всё это знать...
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6k
DenOFF 20 часов назад
Ну вот, опять баранавирус!
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1k
Nikolay 21 час назад
смертность в этом году, по сравнению с тем же периодом прошлого года ниже (статистика, мать её... и пока не скрывают),
делайте выводы господа - ссут нам в уши, или мы все в опасности!!!
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3k
ctrl-v Nikolay 20 часов назад
Неужели? Везде пишут обратное
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5k
Indeka Nikolay 17 часов назад
Почти полгода половина страны сидела взаперти. Конечно уменьшилось количество ДТП и пьяных драк.
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60
Ilya Nikolay 14 часов назад
Статистика деланная , про это я уже писал.... Реальную картину не знает никто.
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