Популярные игры на приставках 90-х годов

— Might and Magic (9 частей) — 2 части в 80-х, 6 частей в 90-х и 9-я в 2002. Большой мир, увеличивающийся с выходом каждой новой части, а также выбор между пошаговым боем и боем в реальном времени — вот что вспоминается о Might and Magic. С этим миром также связано другая знаменитая серия — Heroes of Might and Magic.