Популярные игры на приставках 90-х годов

Знаменитая компания id Software начала свой путь именно с этих игровых серий. Первые три части Commander Keen можно даже и не пробовать, уж слишком они «допотопные». А вот 4, 5 и 6 (все вышли в 1991 году) вполне еще пригодны. Кин (Keen) — это мальчик-космолетчик, которые воюет с инопланетными монстрами, проходя уровень за уровнем. Итоговые цели разные — в 5-й части, например, нужно спасти галактику, а в 6-й — спасти собственную няню! :)

Конечно, сюжет здесь вторичен — это классическая аркада, в которой самое интересное — это бегать, прыгать, стрелять и собирать бонусы, а еще искать секреты на уровнях. Кстати, в игре есть встроенная мини-игра, похожая на пинг-понг, помните? :) А еще вспоминается злобный здоровенный монстр, которого нельзя убить, но едва услышав вас, он начинал палить из своего космического автомата :)

Commander Keen in Invasion of the Vorticons (1990-1991)

Commander Keen in Keen Dreams (1991)

Commander Keen in Goodbye, Galaxy! (1991)

Commander Keen in Aliens Ate My Babysitter! (1991)

Серия Dangerous Dave была похожей, первая часть 1990 года была не слишком интересной, что-то вроде продвинутого Lode Runner’а. Вторая часть — Dangerous Dave in the Haunted Mansion (1991) — сделала серию известной (помните Бабок Ежек, кидающих ножики?), а в 1993 году вышли еще две части в том же духе.

Dangerous Dave in Copyright Infringement! (1990)

Dangerous Dave 2(1990)

Dangerous Dave 3 in The Haunted Mansion (1991)

Dangerous Dave's Risky Rescue 4 (1993)

Dave Goes Nutz! 5(1993)

The Lost Vikings (1992)