Популярные игры на приставках 90-х годов

Подборка самых популярных игр для приставки, лично я практически их все помню, а вы? Какие больше всего запомнились? Кстати говоря, многие даже сейчас играют в них.
Самыми крутыми игровыми приставками, предназначенными для этих видеоигр, в то время были Sega Mega Drive, Sony Playstation, Nintendo 64, Sega Dreamcast.
Содержание
Gobliiins (1991), Gobliins 2 (1992) и Goblins Quest 3 (1993)
Heretic (1994) и Heretic II (1998), Hexen (1995) и Hexen II (1997)
Warhammer: Shadow of the Horned Rat (1995) и Warhammer: Dark Omen (1998)
Lords of the Realm (1994), Lords of the Realm II (1996) и Lords of Magic (1997)
Carmageddon (1997), Carmageddon II (1998) и Carmageddon TDR2000 (2000)
Серия Commander Keen и Dangerous Dave
Знаменитая компания id Software начала свой путь именно с этих игровых серий. Первые три части Commander Keen можно даже и не пробовать, уж слишком они «допотопные». А вот 4, 5 и 6 (все вышли в 1991 году) вполне еще пригодны. Кин (Keen) — это мальчик-космолетчик, которые воюет с инопланетными монстрами, проходя уровень за уровнем. Итоговые цели разные — в 5-й части, например, нужно спасти галактику, а в 6-й — спасти собственную няню! :)
Конечно, сюжет здесь вторичен — это классическая аркада, в которой самое интересное — это бегать, прыгать, стрелять и собирать бонусы, а еще искать секреты на уровнях. Кстати, в игре есть встроенная мини-игра, похожая на пинг-понг, помните? :) А еще вспоминается злобный здоровенный монстр, которого нельзя убить, но едва услышав вас, он начинал палить из своего космического автомата :)
- Commander Keen in Invasion of the Vorticons (1990-1991)
- Commander Keen in Keen Dreams (1991)
- Commander Keen in Goodbye, Galaxy! (1991)
- Commander Keen in Aliens Ate My Babysitter! (1991)
Серия Dangerous Dave была похожей, первая часть 1990 года была не слишком интересной, что-то вроде продвинутого Lode Runner’а. Вторая часть — Dangerous Dave in the Haunted Mansion (1991) — сделала серию известной (помните Бабок Ежек, кидающих ножики?), а в 1993 году вышли еще две части в том же духе.
- Dangerous Dave in Copyright Infringement! (1990)
- Dangerous Dave 2(1990)
- Dangerous Dave 3 in The Haunted Mansion (1991)
- Dangerous Dave's Risky Rescue 4 (1993)
- Dave Goes Nutz! 5(1993)
The Lost Vikings (1992)
Еще одна аркада, от другой великой компании — Blizzard Entertainment (которая тогда называлась Silicon & Synapse). Тут не один главный герой, а целых три — три викинга были похищены инопланетянами — теперь им предстоит найти путь домой, пройдя 37 уровней, довольно разнообразных.
Отличная идея этой игры в том, что у каждого викинга свои уникальные способности — один быстро бегает и высоко прыгает, второй рубит мечом и стреляет из лука, у третьего есть щит — и игроку предстоит их использовать эти умения по отдельности и в сочетании, чтобы победить врагов и решить все головоломки. В 1996 году вышла вторая часть, но она была намного хуже (и делала ее уже другая компания). Кстати, В 1994 году Blizzard сделала еще одну хорошую аркаду — BlackThorne.
Серия Lemmings
Первая часть вышла в 1991 году. Не так уж много тогда было игр для приставок, так что «Лемминги» увлекали. Можно сказать, что это логическая аркада: чтобы пройти очередной уровень, нужно было за ограниченное время провести этих несуществующих зверьков к выходу, используя их различные способности — среди них были землекопы, блокировщики (не пускали других, куда не надо), самоубийцы (взрывались) и еще масса других.
Вышла масса продолжений, в 1995 году вышла 3D Lemmings, но, как и во многих случаях с другими видеоиграми, перевод в 3D был плохой идеей, и в 2000 году вышла Lemmings Revolution, возвращающая поклонников серии к привычному виду.
- Lemmings (1991)
- Lemmings 2: The Tribe (1993)
- A New World Of Lemmings (1994)
- Lemmings 3D (1995)
- Lemmings Revolution (2000)
Создатели вечного хита Worms наверняка вдохновились именно Леммингами - просто заставили червяков воевать друг с другом, а не искать путь к выходу на уровне.
Civilization (1991) и Civilization II (1996)
Во времена первой «Цивилизации» видеоигры переносились на 3- и 5-дюймовых дискетах, при этом на дискету порой помещалось несколько игрушек. Civilization открыла нам мир пошаговых стратегий и породила ряд подобных игр, причем многие из них связаны с именем автора Civilization Сида Мейера (Sid Meier).
В Civilization мы были творцами истории, фактически выступая в роли бога: строили города, выбирали как нам развиваться (изобретать колесо сейчас или попозже), следили за «уровнем счастья» у населения, дружили и воевали с другими цивилизациями (куда же без этого). И уже не успеешь как оглянуться, как из первобытных людей мы перерастали в страну, запускающую космический корабль на Альфа Центавр.
Недавно вышла Civilization V, так что серия продолжает развиваться.
Wolfenstein 3-D (1992)
Именно с этой видеоигры id Software начался жанр FPS (first-person shooter), один из самых популярных жанров до сих пор (впрочем, еще в 1991 году ребята из id сделали малоизвестные шутеры Hovertank 3D и Catacomb 3D).
Wolfenstein — это название замка, в застенки которого фашисты упрятали главного героя (то есть вас) — американского агента Уильяма Блажковича. Что ж, вам предстоит выбраться из лабиринтов замка, стреляя в эсэсовцев, гестаповцев, и может быть удастся убить самого Гитлера! Прыгать и смотреть вверх/вниз еще было нельзя, а стрейфиться уже можно. Несколько оружий, аптечки, секретные комнаты — многие стандарты были заложены в Wolfenstein 3-D.
Видеоигра получила продолжение Spear of Destiny, а в более позднее время вышли Return to Castle Wolfenstein (2001) и Wolfenstein (2009), так что эта серия все еще жива. На движке Wolfenstein 3-D вышли Blake Stone (1993) и Corridor 7 (1994).
Gobliiins (1991), Gobliins 2 (1992) и Goblins Quest 3 (1993)
Три серии смешного волшебного квеста про гоблинов порадовали нас в начале 90-х. Количество букв і в названии обозначало количество гоблинов, которыми управляешь, при этом у каждого из них свои особенности. Редкое исключение — нас зачастую радовало нахождение правильного решения, потому что неправильные варианты сопровождались забавными эпизодами и смехом.
Позже разработчики из Coktel Vision выпустили квест с мудреным названием Woodruff and the Schnibble of Azimuth (1994) — если вы любите «Гоблинов», то поиграйте в него — тот же стиль и тот же юмор. Совсем недавно, в 2009 году, вышла Gobliiins 4.
Dune II (1992) и Dune 2000 (1998)
Если первой пошаговой стратегией была Civilization, то первой стратегией в реальном времени (RTS — real-time strategy) стала именно эта игра. Основой для сюжета стала знаменитая книга Фрэнка Херберта, успеху также способствовало, что в 1984 году по книге вышел фильм режиссера Дэвида Линча.
Видеоигра была прорывом, а вскоре подоспел первый Warcraft. В Dune II были заложены основы жанра: строительство базы, добыча ресурсов и конечно битвы в реальном времени. За Ордосов было сложнее всего. Помните гигантских песчаных червей, которые пожирали технику? :) Если бы была возможность объединять войска в группы, то можно было бы попробовать сыграть и сейчас, но перемещать юниты по одному, мягко говоря, непривычно. Правда, есть моды, в которых исправили этот недостаток. В 1998 году вышел хороший римейк — Dune 2000, так что если есть ностальгия по «Дюне», то можно поиграть именно в нее.
Кстати, была и первая Dune (1992), в которую мало кто играл, в то же время это была интересная игрушка, особенно для фанатов книги и фильма, смесь квеста и стратегии.
Mortal Kombat 1-4 (1992, 1993, 1995, 1997)
Немного видеоигр, даже знаменитых, могут похвастаться тем, что по их мотивам снят не менее знаменитый фильм. Mortal Kombat — это классика файтинга, игровая серия развивалась от начала и до конца 90-х, в четвертой части она стала трехмерной, но классической считается вторая часть. Большинство игроков 90-х и сейчас могут перечислить всех своих персонажей, а руки до сих пор помнят сочетания кнопок для любимых фаталити.
Конечно, Mortal Kombat больше подходит для игровых приставок, поэтому в 2000-х она продолжила свое развитие исключительно на консолях.
- Mortal Kombat (1992)
- Mortal Kombat II (1993)
- Mortal Kombat 3 (1995)
- Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)
- Mortal Kombat Trilogy (1996)
- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)
- Mortal Kombat 4 (1997)
- Mortal Kombat Gold (1999)
- Mortal Kombat: Special Forces (2000)
- Mortal Kombat Advance (2001)
- Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)
- Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)
- Mortal Kombat: Deception (2004)
- Mortal Kombat: Shaolin Monks (2005)
- Mortal Kombat: Armageddon (2006)
- Mortal Kombat: Unchained (2006)
- Ultimate Mortal Kombat (2007)
- Mortal Kombat vs. DC Universe (2008)
- Mortal Kombat (2011)
- Mortal Kombat Arcade Kollection (2011)
- Mortal Kombat: Komplete Edition (2012)
- Mortal Kombat X (2015)
- Mortal Kombat XL (2016)
- Mortal Kombat 11 (2019)
- Mortal Kombat 11: Aftermath (2020)
Серия Alone in the Dark
Первая часть вышла аж в 1992 году, что дает ей право называться самым первым хоррор-квестом. Путешествие по жуткому особняку (рекомендовалось для пущего страха играть ночью) с отличной для тех времен графикой и атмосферной музыкой. Вторая и третья часть (1993 и 1995) продолжили путешествия по заброшенным мистическим местам и сражения с нечистью. В 2001 и 2008 годах вышли еще две части. Своим видом и аркадными элементами видеоигра похожа на Little Big Advеnturе. Стоит упомянуть также еще о двух мистических квестах от Infogrames по знаменитым мифам о Ктулху Лавкрафта — Shadow of the Comet (1993) и Prisoner of Ice (1995).
- Alone in the Dark (1992)
- Alone in the Dark 2 (1993)
- Alone in the Dark 3 (1994)
- Alone in The Dark: The New Nightmare (2001)
- Alone in the Dark (2008)
- Alone in the Dark: Illumination (2015)
Серия Comanche
Знаменитый вертолетный симулятор, который из аркадного перерос в серьезный. Уже в 1992 году мы могли полетать над самыми разными территориями и с разной погодой, уничтожая воздушные и наземные цели. Кстати, автор Comanche — компания Nova Logic — это также разработчик серии Delta Force, и они чем-то похожи — Delta Force была похожа на симулятор солдата.
Видеоигры в рамках серии Comanche выходили по 2001 год.
- Comanche: Maximum Overkill (1992)
- Comanche: Global Challenge (1993)
- Comanche: Over the Edge (1993)
- Comanche CD (1994)
- Comanche 2 (1995)
- Werewolf vs Comanche 2.0 (1995)
- Comanche 3 (1997)
- Comanche Gold (1998)
- Comanche 4 (2001)
The Legend of Kyrandia (1992, 1993, 1994)
Соперничество между Sierra On-Line и LucasArts разбавила вот эта трилогия квестов в волшебном мире. Удивительно, но компания Westwood Studios умудрилась создать в 90-е успешные видеоигры в самых разных жанрах (как жаль, что это не уберегло ее от закрытия). В стратегиях это были Dune 2 (и Dune 2000), серии Command & Conquer и Red Alert. В ролевках это были серии Eye of the Beholder и Lands of Lore, а также Nox. В квестах — Blade Runner и серия The Legend of Kyrandia. Была также аркада The Lion King.
Если вам нравилась Kyrandia, то вы играли (или стоит поиграть) в другую серию — Simon the Sorcerer — в 90-х вышли первая (1993) и вторая (1995) части, а в 2000-х еще три. Фэнтези-мир, начинающий волшебник, большая доля юмора — все это отличительные черты обеих серий.
Doom (1993) и Doom II (1994)
Культовая игра всех времен и народов. Настолько известная, что о ней знают даже те, кто никогда не играл в компьютерные видеоигры :) Всего лишь через год после Wolfenstein 3-D компания id Software выпустила новый шутер от первого лица (подозреваю, что ребята, увлекаясь, работали сутками), который стал «отцом» для всех последующих шутеров. Демоническая и даже сатанинская (спасибо тебе, Джон Ромеро) игрушка, где вы отстреливали всевозможных исчадий ада, получила огромную популярность.
Прыгать все еще было нельзя, но зато появилась сетевая видеоигра! И карта уровня. Когда у меня появился домашний компьютер, моей первой игрушкой стала, как ни странно, Dark Forces, которая вышла в 1995 году (вторая часть в 1997), это был первый шутер по мотивам «Звездных войн». Так вот, там уже можно было прыгать, смотреть вверх/вниз, и графика была получше, чем в Doom, но кто сейчас помнит о Dark Forces? Кстати, эту хорошую вещь «убило» отсутствие сетевой структуры и возможности сохраниться на уровне.
Слова IDDQD и IDKFA навсегда остались в памяти поклонников :) Doom получил множество официальных и неофициальных продолжений и модов, даже не буду перечислять. Например, я играл в мод с несколькими уровнями, которые представляли собой не что иное, как здание моего собственного университета, а ректором был кибердемон, которого нужно было убить в конце :)
Стоит упомянуть, что в 1995 году был выпущен отечественный шутер «Подземелья Кремля». Он был заметно слабее своих зарубежных конкурентов, зато был исконно русским: чего стоят Бабы Яги в качестве монстров или фраза «Ковш живой воды добавил 10 лет жизни» :)
Doom живее всех живых: Doom 3 вышел в 2004, Doom 4 в разработке, в 2005 вышел фильм-адаптация, а в 2009 вышел Doom Resurrection для iPhone.
Master of Orion (1993) и Master of Magic (1994)
Наследие Civilization было обширным и среди многих последователей выделяются эти две отличные видеоигры. Нам предложили альтернативные по сравнению с «Цивилизацией» миры: в MoO действие разворачивается в космосе, а в MoM — в фэнтези-мире.
Master of Orion впечатляла своими масштабами — экономика, технологии, конструирование кораблей, битвы, дипломатия, шпионаж — и все это в одной упаковке. Впоследствии вышло еще две части Master of Orion (в 1996 и 2003), но в них было много изменений не в лучшую сторону, поэтому поклонники серии до сих пор предпочитают первую часть.
А вот продолжения Master of Magic не последовало, очень жаль, ведь сделай сейчас римейк с тем же игровым процессом, но с красивой графикой и звуком, и игрушка могла посоревноваться с Heroes of Might and Magic и Disciples. Благодаря стараниям Triumph Studios, мы все же получили наследника MoM в виде Age of Wonders (1999) и Age of Wonders II (2002).
Myst (1993) и Riven (1997)
Необычайно красивая по тем временам графика и мистический (так и хочется сказать Myst’ический) захватывающий сюжет сделали эту игру культовой. 6 миллионов проданных копий (у Riven — 4,5 миллиона) — Myst входит в число самых продаваемых видеоигр всех времен. Она породила целый жанр — графический квест от первого лица — и многие из них до сих пор награждаются эпитетом «Myst’оподобная».
Одновременно с Myst вышла и другая знаменитая штука — The 7th Guest (1993, 2 миллиона проданных копий) — и ее продолжение The 11th Hour (1995). «7-й Гость» была первой программой, где были использованы видео-сцены, и была первой паззл-страшилкой. Если последователем Myst был Lighthouse (1996), то наследником 7th Guest была Shivers (1995). Также в 1993 году вышла Return to Zork, графическое воплощение с видом от первого лица знаменитой серии текстовых квестов 80-х, а в 1996 году — ее продолжение — Zork Nemesis. В жанре Myst’а также вспоминается Lost Eden (1995) – красивое путешествие по миру динозавров.
Myst породил не только продолжения, римейки и пародии, но даже книги и комиксы. Riven продолжил дело Myst, а в 2000-х вышло еще 3 продолжения. В 2000 году вышел трехмерный римейк первой части — realMyst, также видеоигра вышла на разных платформах, включая iPhone, PSP, Pocket PC, Nintendo DS.
SimCity (1989), SimCity 2000 (1994) и SimCity 3000 (1999)
Эта классическая серия породила целый жанр. И сама компания-разработчик Maxis, помимо продолжений видеоигры (выпускаются до сих пор), выпустила кучу подобных игрушек: SimEarth, SimFarm, SimCopter, SimAnt, SimLife, SimIsle, SimTower, SimPark, SimSafari и другие, и наконец апофеоз в виде The Sims.
Симуляторы бизнеса или жизни словно были воплощением настольной «Монополии». Вспоминаются Transport Tycoon (1994), Theme Park (1994), Capitalism (1995), Theme Hospital (1997). А альтернативой современного SimCity был древнеримский Caesar, да и Settlers тоже.
Одновременно с первым SimCity в 1989 году вышла Populous, в которой разработчики решили не ограничиваться одним городом, а предоставили игроку распоряжаться целой нацией в древнем мире. Populous стала родоначальницей нового жанра — «симулятор Бога», и в 90-х вышли еще 2 части, а в 2001 году вышла Black & White, которая стала наследником серии.
SimCity может служить обучающей программой для будущих мэров: ведь нужно отстроить современный город, с конкретно поставленными целями. Транспорт, энергетика, налоги, противостояние форс-мажорным обстоятельствам и т. д. — всем этим нужно руководить.
- Simcity Classic (1989)
- SimCity 2000 (1993)
- SimCity 3000 (1999)
- SimCity 4 (2003)
- SimCity Societies (2007)
- SimCity (2013)
- SimCity BuildIt (2014)
Аркады 90-х
Вечный жанр, который будет популярен еще долго — ведь не всегда хочется играть во что-то сложное, а сейчас в аркаду удобно поиграть на телефоне или портативной игровой приставке. В начале 90-х, когда видеоигры были довольно простыми, аркад было много. Я уже вспомнил Commander Keen, Dangerous Dave и The Lost Vikings, а теперь другие знаменитые аркады и их герои:
— Начну сразу с двух известных героев — водопроводчика Mario и ежика Sonic — вообще, конечно, это не PC-игры (хотя все же некоторые из них были и на PC), но их герои настолько знамениты, что писать про аркады и не упомянуть их было бы кощунством :) Кстати, серия про Марио занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра всех времен.
— Prince of Persia (1989), Prince of Persia II (1993), Prince of Persia 3D (1999) — еще одна видеоигра, не нуждающаяся в представлении. Третья часть была похожа на Tomb Raider, а в 2000-х игровую серию успешно возродили и даже сняли фильм.
— Gods (1991) — средневеково-мистическая аркада от Bitmap Brothers, которые позже подарили нам стратегию Z, по тем временам в Gods была отличная графика.
— Metal Mutant (1991) — оригинальная была игрушка, с элементами квеста — управляем роботом-трансформером, который мог превратиться в киборга, боевого робота или металлического динозавра.
— Prehistorik (1991) и Prehistorik 2 (1993) — помните этого забавного первобытного парня с дубиной в поисках еды? :)
— Ugh! (1992) — тоже первобытная аркада, только тут нужно было не бегать, прыгать и колотить динозавров, а ловко управляться с деревянным вертолетом.
— Duke Nukem (1991) и Duke Nukem II (1993) — если вы не знали, то старина Дюк был сначала аркадой, но уже тогда был очень крутым парнем :)
— Серия Dizzy — признавайтесь, девушки, вы провели не один час, играя за этого милого и позитивного человечка-яйцо? Тут не было сражений и стрельбы, игра больше походила на квест.
— Another World (1991), Flashback (1992) и Fade to Black (1995) — эти три видеоигры от Delphine Software были с элементами квеста, если первые две — это аркады, то Fade to Black — это шутер от третьего лица (чуть ли не отец жанра, так как вышел еще до Tomb Raider).
— Aladdin (1993) – аркада по знаменитому диснеевскому мультфильму.
— The Lion King (1994) – путешествие по джунглям взрослеющего Симбы делала знаменитая Westwood Studios.
— Jazz Jackrabbit (1994) и Jazz Jackrabbit 2 (1998) — зеленый кролик был отличной альтернативой ежику Сонику.
— Mystic Towers (1994) — изометрическая аркада с ролевым уклоном, ходим по лабиринтам замка и сражаемся с монстрами.
— BlackThorne (1994) — Blizzard сделала не только The Lost Vikings, но и эту аркаду-боевик: напоминает Prince of Persia, только вместо меча — дробовик и гранаты.
— Earthworm Jim (1994), Earthworm Jim 2 (1996), Earthworm Jim 3D (1999) — червяк-супергерой, сражающийся с вселенским злом, получил огромную популярность, о нем сняли мультсериал и сделали комикс. Кстати, помните главного героя квеста Neverhood, похож на червяка Джима, верно? Их обоих придумал художник Дуглас Тен Нэйпел.
— Oddworld: Abe’s Oddysee (1997) и Oddworld: Abe’s Exoddus (1998) — очень оригинальные игры, оживившие жанр, даже и сравнить не с чем, это уж скорее двумерный квест. Или все же аркада? В общем, если вы еще не успели поиграть, то еще не поздно — должно понравиться любителям обоих жанров.
— Postal (1997) — можно сказать, что это шутер от третьего лица, но игровой процесс был простым, так что будем считать ее изометрической аркадой. Она отличилась тем, что была запрещена во многих странах (еще бы, уровень насилия зашкаливал, играем за маньяка-убийцу и расстреливаем всех подряд), и так бы и осталась скандальной видеоигрой среднего уровня, если бы в 2003 году не вышло ее культовое продолжение от первого лица. В 2007 году вышел фильм, а Postal 3 все поклонники ждут в этом году.
Квесты от Sierra On-Line
Можно сказать, что именно компания Sierra и придумала квест (adventure) как жанр. Квесты были очень популярны в 90-х, и основное соперничество развернулось между двумя компаниями: Sierra против LucasArts. И если вторая сделала их много, то Sierra выпустила просто умопомрачительное количество видеоигр этого жанра, причем она знаменита именно игровыми сериями.
— King’s Quest (8 частей): приключения королевской семьи в фэнтезийном мире. Кстати, в 2000-х сделали римейки первых трех частей, так что в них вполне можно поиграть и сейчас.
— Space Quest (6 частей): юмористическая серия о злоключениях космического уборщика-неудачника, часто спасающего вселенную по случайности :)
— Quest for Glory (5 частей): снова фэнтезийный мир, при этом в начале игры нужно было выбрать класс героя: воин, вор или маг (ничего не напоминает?). При этом в ней, помимо решения квестовых задач, были сражения и ролевая составляющая.
— Leisure Suit Larry (7 частей в 90-е и еще 2 части в 2000-е) — похождения любителя женщин Ларри, видеоигра с элементами эротики, стимулом для прохождения часто были выискивания этих самых элементов :)
— Police Quest (4 части, затем серия продолжилась в других жанрах) — полицейские расследуют преступления, при этом непосредственное участие в ее создании принимали бывшие полицейские.
— Gabriel Knight (3 части) — частный детектив раскрывает мистические приключения.
— Gobliiins (3 части в 90-е, в 2009-м вышла 4-я) — юмористический квест о приключения гоблинов в сказочном мире.
— EcoQuest (2 части) — обучающие квесты для детей.
— Phantasmagoria (2 части) — знаменитая игра-ужастик вышла в 1995 году на 7 дисках (что для тех времен было небывалым), молодая пара заезжает в дом с мрачным прошлым, играем за девушку и пытаемся раскрыть тайны дома — фактически, это был фильм, так как персонажи были не отрисованы, а отсняты — их играли реальные актеры. Вторая часть (1996) была снята аналогичным образом, и вышла на 5 дисках. В том же жанре страшилки в 1996 году вышла “Ripper” от студии Take-Two Interactive (на 6 дисках) c Кристофером Уокеном в качестве приглашенной звезды.
— Shivers (2 части) — Myst’оподобная игра-страшилка с набором головоломок. Здесь же можно упомянуть Lighthouse (1996) из того же жанра.
— Из единичных игрушек без продолжения стоит упомянуть Torin’s Passage (1995) — фэнтезийный квест с юным героем в главной роли. С ним у меня еще ассоциируется отлично отрисованный Fable (1996) от компании Sir-Tech.
Ролевые серии 90-х
Если сейчас в RPG популярен вид от третьего лица, то в первой половине 90-х общепринятым был вид от первого лица, как в шутерах. Только в серии Ultima был вид на игрока со стороны, и только с выходом Diablo, Fallout и Baldur’s Gate тренд был повернут в сторону изометрических RPG. Посмотрим на самые знаменитые ролевые серии:
— Ultima (9 частей) — первые 5 частей вышли еще в 80-х, а в 90-х вышли еще 4. Большой мир, NPC, живущие своей жизнью, свобода действий, отсутствие однозначного деления на Добро и Зло. Можно сказать, что эта серия стояла у истоков жанра (первая часть вышла в 1981 году, а ее приквел аж в 1979) и стала родителем RPG с видом от третьего лица. Серия переродилась в знаменитую Ultima Online, по сути это была первая online RPG, начиная с нее некоторые люди проводили намного больше времени в виртуальной жизни, чем в реальной.
— Ultima Underworld (2 части) — вклад игровой серии Ultima в ролевой жанр трудно переоценить. Если в других классических сериях перемещение было покадровое, то здесь было непрерывное, как в шутерах (кстати, игра вышла одновременно с Wolfenstein 3D), и здесь можно было смотреть вверх/вниз!
— Wizardry (8 частей) — 5 частей в 80-х, 2 части в 90-х и 8-я в 2001. Команда из нескольких персонажей с уникальными характеристиками и экипировкой каждого, путешествие по лабиринтам и убийство монстров — вот типичные черты ролевых серий того времени, и Wizardry как классическая серия – не исключение.
— Might and Magic (9 частей) — 2 части в 80-х, 6 частей в 90-х и 9-я в 2002. Большой мир, увеличивающийся с выходом каждой новой части, а также выбор между пошаговым боем и боем в реальном времени — вот что вспоминается о Might and Magic. С этим миром также связано другая знаменитая серия — Heroes of Might and Magic.
— Eye of the Beholder (3 части) — первые две части делала Westwood, третью — SSI (она похуже). Тщательно прорисованная графика (фирменная черта Westwood), интересный сюжет, остроумные загадки и тайники, трудные бои.
— Lands of Lore (3 части) — эту серию Westwood делала после Eye of the Beholder, отличная графика и звук.
— The Elder Scrolls (4 части) — 2 части в 90-х, 2 части в 2000-х. Action RPG с огромным миром, получившая продолжение в виде знаменитых Morrowind и Oblivion.
— Betrayal at Krondor (1993), Betrayal at Antara (1997) и Return to Krondor (1998) — эта серия оставляла ощущение, что ты попал в книгу (так оно и было — видеоигра была основана на фэнтези-произведениях) и стал одним из персонажей в ней, сюжет был разбит по главам, классический вид от первого лица перемежался с боями в изометрии.
— Ishar (3 части) — эта не очень известная ролевая серия отличалась отличной графикой.
— Аллоды (3 части) — чуть ли не первая русская видеоигра, получившая мировую известность. Что и говорить, было приятно поиграть не в локализованную, а изначально русскую качественную игрушку, местами использующую нашу историю и фольклор. Сейчас она переродилась в «Аллоды Онлайн».
Логические игры 90-х
Честно говоря, в игры этого жанра я играл мало, но некоторые вспомнил.
— Rockford (1988) и Supaplex (1991) — это наследие 80-х, походили на Digger и Pac-Man, задачей было собрать все бонусы на уровне и не умереть при этом.
— Серии Chessmaster и Battle Chess — Chessmaster со времен 80-х и до нынешних дней является самой популярной реализацией шахмат на компьютере, а Battle Chess внесла элемент динамичности — шахматные фигуры были живыми и по-настоящему ходили и сражались на поле.
— Color Lines (1992) — главный конкурент пасьянса «Косынка» в качестве «убийцы времени» для работников женского пола :)
— Серия The Incredible Machine — нужно было соединить разнообразные механизмы и устройства в последовательную цепочку, при запуске которой выполнялась задача уровня.
Спортивные игры 90-х
В 1993 году стартовали знаменитые футбольная и хоккейная серии от Electronic Arts: FIFA и NHL. Из симуляторов гольфа я вспомнил серию Microsoft Golf, из симуляторов бильярда – Virtual Pool, обе начались в 1995 году. В спортивные видеоигры я играл мало, так что если вспомните, пишите в комментариях.
Вернемся к нашему обзору.
Warcraft (1994) и Warcraft II (1995)
С них началась слава великой Blizzard — компании, которая делает только хиты. Если сюжет Dune II разворачивалась в мире будущего, то Warcraft предложил альтернативу в стиле фэнтези. Это были первые стратегии, которые заложили основы жанра. В первом Warcraft’е уже можно было наконец объединять войска — до 4 юнитов максимум и не «рамочкой», а с помощью кнопки Shift :)
Warcraft II вознес компанию Blizzard на вершину — это была отличная игра во всех компонентах: приятная «мультяшная» графика, красивые ролики, мультиплеер, классная озвучка персонажей, редактор карт.
Похоже, что разработчики Blizzard после первого Warcraft работали сутками — выпустить вторую часть всего лишь через год после первой — в голове не укладывается, как они это сделали. В России успеху Warcraft II способствовал еще и отличный перевод/озвучка от студии «СПК (Слово Палитра Код)» — пожалуй, этот перевод, и переводы квестов Full Throttle и Neverhood можно назвать лучшими локализациями 90-х.
Вторая часть получила продолжение — Warcraft II: Beyond the Dark Portal (1996) — ее делала Cyberlore Studios. Warcraft II был столь популярным, что продолжение серии — Warcraft III: Reign of Chaos — вышло только в 2002 году, а в 2004 году вышел World of Warcraft, и слово Warcraft превратилось в целую вселенную.
Full Throttle (1995)
90-е — это еще и период расцвета квестов, ныне это жанр забыт, а жаль. Одни из самых ярких видеоигр в этом жанре нам подарила LucasArts: Grim Fandango, серия Monkey Island, серия Indiana Jones, Day of the Tentacle, Sam & Max Hit the Road, The Dig, Loom — просто удивительно, как их все умудрилась сделать одна компания.
Full Throttle стала моим любимым квестом: сначала я прошел ее на русском (спасибо за отличный перевод и озвучку студии «Акелла»), а потом и на английском языке. Почувствовать себя байкером, погонять на Harley-Davidson и ощущить глоток свободы можно было именно здесь. В 2000-х в LucasArts решили сделать вторую часть Full Throttle, и уже не мультяшный квест, а 3D. Видимо, это было неудачной идеей, да и все разработчики первой части к тому времени уже ушли из компании, так что Full Throttle 2 так и не суждено было появиться на свет.
Главным гейм-дизайнером многих из квестов LucasArts был Тим Шафер, он продолжает делать отличные оригинальные видеоигры: Psychonauts, Brutal Legend, а скоро выйдет игра-матрешка Stacking.
Little Big Adventure (1994) и Little Big Adventure 2 (1997)
Необычная вещь. Если попробовать ее охарактеризовать, то можно сказать, что это трехмерный квестовый экшн в изометрической перспективе. Видеоигра единственная в своем роде, стоящая особняком от остальных. Детская, но в то же время взрослая. Играем мы за парня по имени Твинсен, род деятельности его трудно определить, можно сказать, что он начинающий маг.
Уникальность Little Big Adventure в том, что мы погружаемся в отдельный мир, живущий своей жизнью, очень похожий на наш, но в то же время понятно, что это совсем другая планета и не покидает ощущение, что здесь может произойти что угодно.
Descent (1995), Descent II (1996) и Descent 3 (1999)
Чтобы выделиться на фоне Doom’оподобных шутеров, нужно было придумать нечто другое. И разработчики из Parallax Software придумали — летающий шутер! Действительно, теперь мы были свободны двигаться в 6 направлениях на собственном космическом корабле, очищая лабиринты от роботов и взрывая реакторы. Еще заслуга Descent в том, что он еще до Quake показал нам трехмерные объекты! Кстати, был еще один шутер того же года с 3D-объектами – The Terminator: Future Shock (его продолжение – The Terminator: SkyNET – вышло через год, в 1996).
Каждая часть имела несколько дополнений, а в Descent 3 нам облегчили клаустрофобию, сделав уровни более открытыми. Серия из трех частей переросла затем в одни из лучших космических симуляторов Descent FreeSpace (1998) и FreeSpace 2 (1999), впрочем, эти 2 игры разрабатывали уже другие компании.
Crusader: No Remorse (1995) и Crusader: No Regret (1996)
Знаменитая компания Origin сделала массу отличных видеоигр, среди которых две части изометрического экшна Crusader. Хайтек-боевик с массой оружия (огнестрельного, лазерного, плазменного, замораживающего, огненного, дезинтегрирующего, самонаводящегося), позволяющего уничтожать врагов в мире будущего самыми разными способами.
Телепорты, камеры наблюдения, управляемые роботы, силовые щиты и т. д. — множество разных задумок позволяло увлекательно проходить уровень за уровнем под динамичную музыку с перерывами на посещение базы, закупая там новое оружие. Эх, добавить к Crusader ролевые элементы (а ведь ее делала Origin, компания-разработчик знаменитой ролевой серии Ultima) — чтобы можно было «наряжать» этого супергероя, прокачивать характеристики и умения — и получился бы этакий высокотехнологичный Diablo, но увы…
Серии Command & Conquer и Red Alert
В 1995 году вышла Command & Conquer, основой для которой была Dune II. Конкуренция между фэнтезийным миром от Blizzard и техномиром от Westwood продолжилась: после соперничества между Warcraft и Dune II теперь противостояли Warcraft II и C&C. Помимо самого геймплея вспоминаются видеовставки между миссиями и отличный саундтрек. NOD и GDI — эти аббревиатуры знает чуть ли каждый игрок 90-х.
- Command & Conquer (1995)
- Command & Conquer: Covert Operations (1995)
- Command & Conquer: Red Alert (1996)
- Command & Conquer: Red Alert - Counterstrike (1997)
- Command & Conquer: Red Alert - The Aftermath (1997)
- Command & Conquer: Tiberian Sun (1999)
- Command & Conquer: Tiberian Sun - Firestorm (2000)
- Command & Conquer: Red Alert 2 (2000)
- Command & Conquer: Red Alert 2 - Yuri's Revenge (2001)
- Command & Conquer: Renegade (2002)
- Command & Conquer: Generals (2003)
- Command & Conquer: Generals – Zero Hour (2003)
- Command & Conquer: The First Decade (2006)
- Command & Conquer 3: Tiberium Wars (2007)
- Command & Conquer 3: Kane's Wrath (2008)
- Mideast Crisis 2 (2008)
- Command & Conquer: Red Alert 3 (2008)
- Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising (2009)
- Command & Conquer: Red Alert 3 - Commander's Challenge (2009)
- Command and Conquer 4: Tiberian Twilight (2010)
- Command & Conquer: Tiberium Alliances (2012)
Если до этого в RTS миры были выдуманными, то в Red Alert (1996) воевали реальные войска — союзники против СССР, причем на суше, в воздухе и на воде. Серия Red Alert записана в Книге рекордов Гинесса, как самая продаваемая RTS в мире (продано более 35 миллионов копий).
После C&C и Red Alert в 1997 году последовали KKND — Krush, Kill ’n’ Destroy (о да, эти взрывы) и Total Annihilation (первая стратегия с рельефом местности и трехмерными юнитами).
Миры C&C и Red Alert продолжили свое развитие до нашего времени: C&C 4 вышел в 2010 году, а Red Alert 3 в 2008.
Cyberia (1994) и Cyberia 2 (1995)
Я до сих пор мечтаю об очках как у Зака :) Что ж, осталось подождать до 2027 года, ведь согласно сюжету видеоигры, именно в это время все и происходит. Смесь жанров квеста, шутера и симулятора, а также видеовставки и отличная графика подарили Cyberia успех. Видимо, квестовой составляющей не хватило похожим игрушкам — Rebel Assault (1993) и Rebel Assault II (1995) — чтобы посоперничать с Cyberia всерьез. С этой видеоигрой также ассоциируется BioForge (1995).
Theme Park (1994) и Theme Hospital (1997)
Были такие игры, в которых если ты все правильно сделал, можно было отойти от компьютера, попить чайку, а в них продолжалось развитие и собственная жизнь. Пожалуй, это были Settlers и вот эти две штуки. Построить собственный парк, с аттракционами и продажей мороженого, слушать визги и радость детей, или же построить больницу, оборудовать все кабинеты и нанять врачей - это было очень увлекательно.
Theme Park была очень успешной видеоигрой (вошла в список самых продаваемых PC-игр всех времен — 3,5 миллиона проданных копий) и получила два хороших продолжения, уже трехмерные: Theme Park World (1999) и Theme Park Inc (2001).
Theme Hospital была наполнена юмором: мы отстреливали крыс, бегающих по зданию; лечили от необычных болезней: невидимости, мании величия, распухания головы путем ее протыкания и от длинного языка путем его отрезания; и конечно незабываемые звуки при походе пациентов в туалет :)
Серии Wing Commander и X-Wing
Пожалуй, самые популярные космические симуляторы 90-х: вы, скорее всего, играли в одну из них, и не любили вторую. Если серия X-Wing была во вселенной «Звездных войн», то в Wing Commander наоборот — был создан целый мир, по которому был снят фильм, мультсериал и написаны книги.
Wing Commander III поразил своими видеовставками — в 1994 году это было небывалым событием — по сути это был фильм. Главного героя играет не кто иной как Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера — этакая ирония по отношению серии X-Wing и Rebel Assault. Сюжет в серии Wing Commander был такой же важной частью игры, как и сам геймплей, а если добавить к этому нелинейность прохождения, становится понятно, почему этот мир так увлекал. В рамках серии вышли также Privateer и Privateer 2, которые стали продолжателями традиций знаменитой Elite, и это уже были не симуляторы космического корабля, а симуляторы жизни в космосе, соединив в одной видеоигре несколько жанров.
- Wing Commander (1990)
- Wing Commander: The Secret Missions (1990)
- Wing Commander: The Secret Missions 2 Crusade (1990)
- Wing Commander 2: Vengeance of the Kilrathi (1991)
- Wing Commander: Privateer (1993)
- Wing Commander Academy (1993)
- Wing Commander 3: Heart of the Tiger (1994)
- Wing Commander Armada (1994)
- Super Wing Commander (1994)
- Wing Commander 4: The Price of Freedom (1995)
- Privateer 2: The Darkening (1996)
- Wing Commander: Prophecy (1997)
- Wing Commander: Secret Ops (1998)
- Wing Commander: Privateer Gemini Gold (2005)
- Wing Commander Arena (2007)
- Wing Commander Saga: The Darkest Dawn (2012)
Серия X-Wing уступала Wing Commander в графике, но зато дала возможность всем поклонникам почувствовать себя частью знаменитой киносаги — причем можно было поиграть и на стороне повстанцев (например, взорвать Звезду Смерти), и на стороне Империи. Помню, что к прохождению очень стимулировало получение очередных наград и званий :)
- Звездные войны: Крыло Икс (1993)
- Звездные войны: Истребитель (1994)
- Звездные войны: X-Wing против TIE Fighter (1997)
- Звездные войны: Коллекционная серия X-Wing (1998)
В поддержку вселенной «Звездных войн» стоит упомянуть еще один «симулятор» в ее рамках — в 1993 году вышла Rebel Assault (а в 1995 — Rebel Assault II), которая была одной из первых видеоигр с отснятыми видеосценами и полноценной озвучкой (а уж вторая часть вообще практически была фильмом), но, к сожалению, они запомнились только этим, rail-шутеры с ограниченной свободой действий не стали популярными (разве что Cyberia).
Heretic (1994) и Heretic II (1998), Hexen (1995) и Hexen II (1997)
Есть такой игровой закон: как только появляется популярная игра для приставки в фантастическом жанре, вскоре после нее появляется альтернатива в фэнтези-мире, и наоборот. Компании id Software и Raven Software до сих пор идут рука об руку, а в далеких 90-х вскоре после Doom вышел Heretic.
Мрачный шутер в мире магии и мистики — вот что можно сказать про эти игровые серии. Помимо этого, разработчики из Raven всегда старались добавить нечто новое: Heretic — это первый шутер, где можно было смотреть вверх/вниз; в Hexen можно было выбирать один из трех классов (и за счет этого было интересно пройти ее не один, а три раза); в Hexen II — четыре класса, квесты, ролевые элементы, плюс видеоигра стала на тот момент новым словом в графике; а в Heretic II вообще сделали вид от третьего лица. Что ж, Heretic и Hexen можно смело разместить в топ-10 лучших шутеров 90-х, а то и в топ-5.
Если вам нравилась мистика, то вы также играли в Blood (1997) — этакая смесь Heretic и Doom, при этом на движке Duke Nukem 3D :) Игрушка с изрядной долей черного юмора и оригинальными идеями, одно оружие в виде куклы вуду чего стоит. Blood II (1998) была уже в другом стиле, так что популярности не снискала. Еще один шутер того времени, похожий на Heretic и Hexen,— Witchaven (1995) и Witchaven II (1996).
MechWarrior 1-4 (1989, 1995, 1999, 2000)
Чтобы отличаться в мире шутеров, нужно было придумывать нечто особенное. Управлять гигантским боевым роботом — это было особенной идеей. А управлять целым звеном роботов, апгрейдить своего меха и оружие, и конечно стрелять лазерами, ракетами и т. д. — все это сделало из особенной идеи игру-хит. После классической MechWarrior 2 нас порадовали трехмерной графикой в третьей и четвертой частях.
Игроки делились на два типа: те, которые играли в MechWarrior недолгое время и больше не пробовали, и те, которые становились фанатами серии. Надо сказать спасибо разработчикам: они постоянно выпускали продолжения и дополнения ко всем частям вплоть до 2004 года, чтобы не давать заскучать поклонникам. А теперь любители роботов ждут возрождения серии после 7 лет с момента последнего издания — новый MechWarrior находится в разработке.
Стоит упомянуть, что в 1998 году вышла игра Shogo, сочетающая черты шутера и MechWarrior.
Magic Carpet (1994) и Magic Carpet 2 (1995)
Компания Bullfrog отличалась тем, что придумывала оригинальные видеоигры, и эта не исключение. Кто из нас не мечтал полетать на ковре-самолете? Разработчики додумались реализовать летающий шутер в фэнтези-мире (а в хайтек-мире у нас был Descent и вместо фаерболов были ракеты).
Мы собирали ману, сражались за нее с монстрами и волшебниками, и самое главное — мы летали над этим волшебным миром! Красивая по тем временам графика сделала этот мир правдоподобным и позволила наслаждаться полетами и битвами.
BioForge (1995)
Фантастический трехмерный экшн-квест от третьего лица. 3D-модели (что по тем временам было новым уровнем в графике), хорошая озвучка, интересный сюжет — постепенное восстановление памяти главного героя-киборга в течение игры (прямо как в Planescape: Torment), напряженная атмосфера пустой космической базы, большая интерактивность (помните, как врага можно было забить его же собственной рукой?). Впрочем, для того, чтобы насладиться игрушкой в полной мере нужно было неплохое знание английского языка.
Серия Need for Speed
Легендарная серия, которая уже по сути ассоциируется со словом «автосимулятор». Серия и сейчас очень популярна, в 2000-е каждый год выходило по продолжению. Первая часть Need for Speed (1994) была революционной: красивая графика, большой выбор машин, удобное управление, разные режимы гонки: с соперниками, дуэли, на время. Вторая часть (1997) не сильно отличалась от первой и немного улучшила графику. А вот третья часть (1998) еще больше упрочила славу NFS: поддержка 3D-ускорителей, появилась полиция, сменялась погода и день/ночь, саундтрек менялся в зависимости от обстановки.
В четвертой части — High Stakes (1999) — добавили экономическую составляющую (зарабатываем деньги, покупаем новые запчасти и автомобили).
- The Need For Speed (1994)
- Need for Speed 2 (1997)
- Need for Speed 3: Hot Pursuit (1998)
- Need For Speed: High Stakes (1999)
- Need For Speed: Porsche Unleashed (2000)
- Need For Speed: Motor City Online (2001)
- Need For Speed: Hot Pursuit 2 (2002)
- Need For Speed: Underground (2003)
- Need for Speed: Underground 2 (2004)
- Need for Speed: Most Wanted (2005)
- Need for Speed: Carbon (2006)
- Need for Speed: ProStreet (2007)
- Need for Speed: Undercover (2008)
- Need for Speed SHIFT (2009)
- Need for Speed NITRO (2009)
- Need for Speed World (2010)
- Shift 2 Unleashed (2011)
- Need for Speed: The Run (2011)
- Need For Speed: Most Wanted (2012)
- Need for Speed: Rivals (2013)
- Need for Speed: No Limits (2015)
- Need for Speed (2015)
- Need for Speed Payback (2017)
- Need for Speed Heat (2019)
Основным конкурентом Need for Speed была серия Screamer, которая отличалась отличной графикой, но более аркадным геймплеем. Для любителей погонять на мотоциклах были Road Rash (1996) и серия Moto Racer. Для фанатов большеколесных машин была Monster Truck Madness (1996) и Monster Truck Madness 2 (1998). Еще одну нишу в автосимуляторах — гонки на грузовиках — освоила одна из немногих успешных российских видеоигр 90-х — Дальнобойщики (1999).
Кстати, прямо сейчас я слушаю супердинамичный трек Hyper — We Control, из саундтрека NFS Most Wanted, просто идеальное сопровождение для отвязных гонок :)
Settlers (1994), Settlers II (1996) и Settlers III (1998)
Замечательная серия, которая продолжилась до наших дней (7-я часть вышла в 2010) и наверняка продолжится в будущем. Если большинство RTS-стратегий нацелены на битвы, то в средневековых Settlers мы сосредотачиваемся на строительстве, производстве и экономике, хотя сражения тоже есть, и их роль разработчики увеличивали с выходом каждой новой части.
В Settlers мы строили деревню, потом она превращалась в город, а порой и в страну. Это стратегия для тех, кто никуда не торопится. Можно построить город, а потом просто налить себе чаю и наблюдать как здесь течет жизнь: вот тут засевают поле, здесь везут добытый уголь, а вот идет рыбак, вот он закидывает удочку, ждет, когда клюнет… Такое внимание к деталям делало Settlers еще более правдоподобной.
В Settlers II (эта часть стала классической) была необычный мультиплеер — можно было играть вдвоем на одном компьютере одновременно — экран делился пополам и каждый играл на своей половине, оставалось только воткнуть две мышки.
Альтернативой Settlers (а также SimCity) в 90-е была серия Caesar (1992, 1995, 1998), где действие разворачивалось в Древнем Риме.
Приятно, что с выходом каждой новой части в Settlers коренным образом ничего не меняется (разработчики — немцы, славящиеся своей рациональностью), но зато игра становится все красивее и правдоподобнее, 7-я часть — это уже вообще целый мир.
- The Settlers (1994)
- The Settlers 2: Veni Vidi Vici (1996)
- The Settlers 3 (1998)
- The Settlers 4 (2001)
- The Settlers: Heritage of Kings (2005)
- The Settlers 2: 10TH Anniversary (2006)
- The Settlers 2 Remake (2006)
- The Settlers 2: The Next Generation (2006)
- The Settlers: Rise of an Empire (2007)
- The Settlers II: Awakening of Cultures (2008)
- The Settlers 7: Paths to a Kingdom (2010)
- The Settlers Online (2011)
- The Settlers: Kingdoms of Anteria (2016)
Heroes of Might and Magic I (1995), II (1996) и III (1999)
Легендарная игровая серия. Походовая ролевая стратегия в стиле фэнтези родилась из старой видеоигры King’s Bounty (1990), римейк которой, кстати, вышел в 2008 году, а также принадлежит к игровому миру ролевой серии Might and Magic. Первая часть «Героев» стала успешной, вторая — стала хитом, третья — вознеслась в игровой зал славы, после нее эту серию можно смело включить в десятку лучших игр всех времен.
Замки, сражения, артефакты, интересные кампании, магия — «Герои» предложили нам целый волшебный мир, сравнимый с миром Средиземья Толкиена, не окунуться в этот мир было невозможно. Успеху способствовало наличие в видеоигре режима Hot Seat, при котором несколько человек могло играть за одним компьютером.
Пока не было «Героев», мы играли в очень похожую серию Warlords (в 90-е вышло три части — в 1989, 1993 и 1997). Но «Герои» победили — графика была лучше, и битвы были не в автоматическом режиме. Конкурент у Heroes появился в самом конце 90-х — одновременно с третьей частью в 1999 вышла Disciples.
Heroes IV (2002) была слабой, красивая графика не смогла удержать игроков, в видеоигре многое изменилось в худшую сторону и «играбельность» пропала. Пятая часть (2006) все вернула на круги своя, за что спасибо нашим разработчикам из Nival Interactive, которые в юности наверняка просидели не один месяц за «Героями». В марте этого года мы ждем шестую часть, судя по новостям и превью, все будет хорошо.
- Heroes of Might and Magic (1995)
- Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars (1996)
- Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia (1999)
- Heroes of Might and Magic IV (2002)
- Heroes of Might and Magic V (2006)
- Might & Magic Heroes VI (2011)
- Might & Magic Heroes VII (2015)
Syndicate (1993) и Syndicate Wars (1996)
Компания Bullfrog сделала массу хороших видеоигр для приставки, и вот еще одна из них. Здесь мы в киберпанковском мире будущего (атмосфера похожа на «Бегущего по лезвию») управляем отрядом боевых киборгов в изометрической проекции. Игра немного похожа на серию X-COM: тут также сочетается две составляющих — небольшая стратегическая, с исследованиями, и главная — тактическая, с боями. Но в X-COM бои в пошаговом режиме, а тут в реальном времени. Вспоминается приятная возможность превращать прохожих в членов отряда. Серия не забыта, и ее продолжение находится в разработке.
Серии Panzer General и Battle Isle
Если вы любили пошаговые стратегии, но вам не нравились фэнтези-миры, вы наверняка играли в одну из этих серий. Panzer General переносила нас во времена второй мировой, и мы воевали реально существовавшими образцами военной техники, а Battle Isle разворачивалась в фантастическом мире, впрочем, сильно похожем на наш, те же танки, самолеты и даже бронепоезда.
- Panzer General (1994)
- Panzer General 2 (1997)
- Panzer General 3D: Assault (1999)
- Panzer General 3: Scorched Earth (2000)
- Panzer General: Allied Assault (2009)
Если в Panzer General акцент был именно на сражениях, то в Battle Isle было также строительство и логистика.
- Battle Isle (1991)
- Battle Isle Data Disk I (1992)
- Battle Isle Data Disk II (1993)
- Battle Isle 2200 (1994)
- Battle Isle II Data Disk I (1994)
- Battle Isle 2220: Shadow of the Emperor (1995)
- Incubation: Time Is Running Out (1997)
- Incubation: The Wilderness Missions (1997)
- Battle Isle: The Andosia War (2000)
Обе серии развивались параллельно (в рамках серии Battle Isle в 1997 году даже вышла тактическая игра Incubation) и закончились в 2000 году. Видимо, жанр RTS все-таки победил TBS.
Albion (1995)
Blue Byte Software умела делать не только стратегии, но и подарила нам эту уникальную в своем роде ролевую видеоигру. Сплав фантастики и фэнтези, видов от первого и от третьего лица, масса диалогов, приятная графика, внимание к деталям и проработанность, управление командой — Albion затягивает в свой мир.
Серия Microsoft Flight Simulator
Один из самых знаменитых авиасимуляторов берет свое начало аж в 1982 году, последняя, десятая часть вышла в 2006 году. Возможно, в 2011 году выйдет следующая часть. Отличительные особенности этой серии — красивая графика и реалистичность во всем. Физика полета, сложность управления, настоящие ландшафты и аэропорты, влияние погоды — это даже не игрушка, а тренажер для начинающих пилотов.
- Flight Simulator 1.0 (1982)
- Flight Simulator 2.0 (1984)
- Flight Simulator 3.0 (1988)
- Flight Simulator 4.0 (1989)
- Microsoft Flight Simulator: Aircraft & Scenery Designer (1990)
- Flight Simulator 5.0 (1993)
- Flight Simulator 5.1 (1994)
- Flight Simulator 95 (1995)
- Flight Simulator 98 (1997)
- Flight Simulator 2000 (1999)
- Flight Simulator 2002 (2001)
- Flight Simulator 2004 (2003)
- Flight Simulator X (2006)
- Flight Simulator X: Acceleration Expansion Pack (2007)
- Microsoft Flight (2012)
- Microsoft Flight Simulator (2020)
Серия X-COM (1994, 1995, 1997, 1998, 2001)
Первые две игры серии (UFO: Enemy Unknown и X-COM: Terror from the Deep) стали действительно чем-то особенным. Во-первых, сочетание стратегии и ролевки — нам давали поиграть и в глобальном масштабе, и повоевать в конкретной точке — фактически, две видеоигры для приставки в одной. Во-вторых, походовый режим боя — работала уже не реакция, а ум, так что это действительно была тактическая игра. В этом жанре, где нужно было управлять группой юнитов, в это же время были популярны Syndicate, Jagged Alliance и даже Cannon Fodder, но походовый режим был только в Jagged Alliance, так что это было новинкой, и довольно успешной (что потом еще раз доказал Fallout). В-третьих, это, конечно, была умопомрачительная атмосфера — война с инопланетянами в довольно мрачной обстановке увлекала с головой.
После первых двух частей с серией начало происходить неладное: в X-COM: Apocalypse решили сделать бои в реальном времени (впрочем, можно было переключиться на походовый режим) и самое главное — исчезла та самая атмосфера. В X-COM: Interceptor сделали космический симулятор, в X-COM: Enforcer сделали шутер, и это чуть не стало концом серии. В 2011 году обещают новинку с названием XCOM — опять шутер, так что фанаты могут не беспокоиться.
Хорошо, что параллельно с этим развилась неофициальная игровая серия. В 2000 году, когда все же решили возродить первую часть в 3D, но не смогли найти издателя, после множества пертурбаций с правами разработчиком стала Altar Interactive, благодаря которой в 2000-х мы получили серию UFO.
- UFO: Enemy Unknown (1994)
- X-COM: Terror from the Deep (1995)
- X-COM: Apocalypse (1997)
- X-COM: Interceptor (1998)
- X-COM: Enforcer (2001)
- XCOM: Enemy Unknown (2012)
- The Bureau: XCOM Declassified (2013)
- XCOM 2 (2016)
- XCOM: Chimera Squad (2020)
Quake (1996), Quake II (1997) и Quake III (1999)
Если уж кто-то может состязаться в славе с Doom, то это Quake, пожалуй, он даже превзошел своего великого предка в соперничестве за звание самой известной компьютерной видеоигры в мире. Quake стал революцией — он стал первым трехмерным шутером, и его имя навсегда вписано в игровую историю. Уж так повелось, что компания id Software стала в 90-х компанией-первооткрывателем нового жанра и законодательницей мод в нем. Конечно, были и Half-Life, и Duke Nukem 3D, и Unreal, но первыми были Doom и Quake.
В 2000-х слава id Software померкла, вышло много разных и интересных шутеров высокого уровня от разных компаний, к тому же интерес публики сместился к шутерам с «приближением к реальности», что касалось и сюжета, и самой игры.
Quake был гораздо мрачнее Doom’а, но «сатанинская» подоплека была по-прежнему здесь, ее стало меньше с уходом Джона Ромеро из id, что, конечно, поубавило шарма продуктам компании. Начиная с первого Quake, шутеры стали по-настоящему трехмерными: 3D-объекты и монстры, теперь мы могли смотреть вверх/вниз не клавиатурой, а мышкой! Нарочитая «мрачность» и хоррор-шутеры тоже берут свое начало от первого Quake. Не забудем и об отличном саундтреке Nine Inch Nails.
Вторая часть была слабее, третья же снова была отличной, id Software снова задала новый тренд, сделав сетевой шутер: до сих пор фанаты быстрых и «мясных» сетевых схваток рубятся в Quake III, а ведь уже 12 лет прошло! В 2005 вышел Quake 4, но он не получил популярности, в том числе потому что был очень похож на Doom 3.
Кстати, под руководством ушедшего из id Джона Ромеро был сделан Quake’оподобный шутер-долгострой Daikatana, но разработка не успевала за прогрессом движков, и в 2000 году видеоигра коммерчески провалилась - графика на тот момент выглядела очень устаревшей.
Neverhood (1996)
Оригинальный «пластилиновый» квест, который стоит особняком от подавляющего большинства рисованных «мультяшных» квестов того времени. Представьте себе, все сцены здесь были действительно вылеплены из пластилина и сняты покадрово. Вспоминается также забавная и качественная русская локализация — игру назвали «НеВерьВХудо», а в одной из локаций разместили кучу анекдотов на длинной стене. Квест добрый и смешной, складывается впечатление, что смотришь длинный мультфильм.
Diablo (1996)
Эта action RPG стала если не революционной, то как минимум повернула весь ролевой жанр в другом направлении. Меньше разговоров, больше действия — нацеленность на сражения с монстрами, прокачку персонажа и его экипировку. Нечто похожее у нас было в Ultima VIII, ребята из Blizzard додумались взять action-направленность из ролевых серий того времени, убрать длинные диалоги, убрать команду — сделать одного игрока, и сделать все это в изометрической перспективе.
Стимулы «наряжать» своего персонажа магическими вещами, собирать золото, выбирать характеристики для прокачки, играть по сети (PvM и PvP), ну и конечно побеждать мировое Зло в лице ни много ни мало, а самого Дьявола — все это сделало свое дело, и породило новый игровой мир. В 1997 году вышло продолжение Diablo: Hellfire, но делали его не в Blizzard и оно получилось менее интересным. Про второй Diablo будет в самом конце обзора.
Duke Nukem 3D (1996)
Дюк разбавил лидерство Doom и вышел незадолго за Quake, так что у него было время заинтересовать публику. Прежде всего, мужскую, так как теперь можно было себя представить в шкуре накачанного супергероя, от которого отскакивали пули, и он вошел в жизнь мужского населения того времени быстро и навсегда.
Нереально крутой мужик в армейских ботинках, с грубым юмором и стрижкой «под кирпич» был настолько популярен, что даже в строчке хита группы «Сплин» звучит фраза из игры: «А Дюк Нюкем должен умереть». Вспомните, как нас радовал Дюк своими выстрелами из РПГ, походами в стриптиз-бар, полетами на реактивном ранце и даже вокалом! :)
В 90-е 3D Realms еще порадовала нас другими неплохими штучками: Rise of the Triad (1995), Terminal Velocity (1995) и Shadow Warrior (1997). Последняя была клоном «Дюка» в японском стиле: мы рубили врагов катаной и метали звездочки, стреляли из УЗИ и даже ездили на танке! Однако после них так ничего и не вышло: напрасно мы ждали в каждом номере «Магазина игрушек» (а потом Game.EXE) и «Страны игр» новостей о дате выхода Prey и Duke Nukem Forever. В итоге эти игрушки стали самым большим долгостроем за всю игровую историю. Prey все же вышел в 2006, но популярности не снискал.
Что ж, мы уже давно перестали ждать, ведь прошло 15(!) лет с момента выхода первой части, но вдруг компания 3D Realms объявила точную дату выхода Duke Nukem Forever. Это было похоже на неоднократно повторенную шутку, но трейлер, быстро облетевший интернет, был эффектным, с реальным геймплеем и похож на старого доброго Дюка, так что ждем в мае этого года!
На движке Duke Nukem 3D был сделан веселый «деревенский» шутер Redneck Rampage (1997), где можно было выпить виски для пополнения здоровья, а задачей является поиск любимой свиньи, которую у главного героя утащили инопланетяне :)
Warhammer: Shadow of the Horned Rat (1995) и Warhammer: Dark Omen (1998)
Во времена второго Warcraft’а вышла другая фэнтези-стратегия в реальном времени. Строительства «базы» и производства юнитов тут не было вовсе, все внимание было на сражениях, вы управляли войском, состоящим из нескольких отрядов. По тем временам удивляла графика: камеру можно было вращать и удалять/приближать. Большая проработанность игры в целом и продуманность боев и магии в частности, подробные характеристики отрядов, детализация сражений, использование ландшафта, отличная озвучка во время боя, немного ролевых элементов в виде артефактов и набора отрядами опыта — так пожалуй и должна выглядеть средневековая (точнее фэнтезийная) wargame, не хватало только осады замков.
В 2006 году вышла Warhammer: Mark of Chaos, а в 2008 — Warhammer Online — MMORPG в мире Warhammer.
Z (1996)
Помните эту оригинальную стратегию? Она отличалась от всех остальных, где нужно было добывать ресурсы и на них строить юнитов. Тут карта была поделена на зоны, в каждой стоял флаг, и чтобы захватить зону, нужно было дойти юнитом до этого флага, а уже потом производить войска на заводе, который стоял в этой зоне. Чем больше игроку принадлежало таких зон, тем больше было заводов и тем быстрее они делали технику.
Видеоигра также запомнилась своим юмором: воевали не люди, а человекоподобные роботы, этакие крутые ребята в солнцезащитных очках и сигарами в зубах, что-то похожее на стиль Терранов в Starcraft. Если юнитам было нечего делать, они вполне могли попить пивко (на самом деле это была смазочная жидкость) или покурить :) Здесь можно было многое взорвать (в том числе мосты, горы), при этом обломки подлетали к верху экрана :)
В 2001 вышло продолжение — Z: Steel Soldiers.
Worms (1995), Worms 2 (1997) и Worms Armageddon (1999)
Если в 90-е у одного компьютера собирались несколько человек, то играли именно в эту игру. Если в «Героев» нужно было играть долго, а для Mortal Kombat нужны были джойстики, то в Worms можно было рубиться и вчетвером.
Червяки, воюющие друг с другом всеми современными и несовременными вооружениями,- это нужно было умудриться придумать :) Смешная озвучка разными голосами и на разных языках (русский тоже был, можно было подменить своими звуками). Необычное оружие: знаменитые бананабомбы, которыми частенько выносили полуровня; «святая» граната, которая торжественно пела перед взрывом «Аллилуйя»; камикадзе — червячок жертвовал своей жизнью и мог забрать с собой своего врага; не забываем про классический выстрел из базуки в упор; самонаводящийся голубь; овцебомбы — вот бежит себе овечка, потом бабах! :) Стоп, что-то я впал в детство и увлекся — в общем, устанешь перечислять :)
Апофеоз развития серии — это, конечно, Worms Armageddon, расширенную версию которого (Worms: Reloaded) выпустили в 2010 году. В 2000-х было выпущено несколько 3D-продолжений, но трехмерные червяки особо не прижились, и разработчики вернулись к классической двухмерной версии.
Lords of the Realm (1994), Lords of the Realm II (1996) и Lords of Magic (1997)
Редкая возможность окунуться в мир настоящего средневековья, так как большинство игр, похожих на средневековые, все же посвящены выдуманному фэнтези-миру. Lords of the Realm — пожалуй, единственная стратегия 90-х, в которой одинаково хорошо и полно сделан хозяйственный и боевой аспекты, без расставления акцентов, поэтому игрок был волен заниматься больше тем, чем ему нравилось. Можно сказать, что скрестили Settlers с Warcraft. Lords of Magic была похожа на то, если бы в Heroes of Might and Magic сделали бои в реальном времени. В 2004 году вышла Lords of the Realm III.
Серия Tomb Raider
Это сейчас при имени Лары Крофт большинство вспомнит фильм с Анджелиной Джоли, а в 90-х это был ярчайший представить action-игр и родоначальник вида от третьего лица в этом жанре. Серия стартовала в 1996 году и продолжается до сих пор. Мужчин-героев было хоть отбавляй, а вот женщин еще не было, так что «крутая» девушка c косой и двумя пистолетами и ее мистические путешествия по древним загадочным местам — этакий Индиана Джонс в юбке (то есть в шортиках) — это была отличная идея!
Не так уж много было успешных фильмов на основе игр для приставки, Tomb Raider — один из самых успешных примеров, вспоминаются также Mortal Kombat, Resident Evil, Prince of Persia и более менее известный Doom.
Вплоть до 2000 года вышло 5 частей (по одной в год), в 2000-х еще пять, и одна сейчас в разработке. Суммарно продано 35 миллионов копий игровой серии, так что впереди еще не одно продолжение.
- Tomb Raider (1996)
- Tomb Raider: The Dagger of Xian (1997)
- Tomb Raider 3: Adventures Of Lara Croft (1998)
- Tomb Raider 4: The Last Revelation (1999)
- Tomb Raider: Chronicles (2000)
- Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003)
- Tomb Raider: Legend (2006)
- Tomb Raider: Anniversary (2007)
- Tomb Raider: Underworld (2008)
- The Tomb Raider Trilogy (2011)
- Tomb Raider (2013)
- Tomb Raider: Definitive Edition (2014)
- Lara Croft: Relic Run (2015)
- Lara Croft GO (2015)
- Rise of the Tomb Raider (2015)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (2015)
Broken Sword (1996) и Broken Sword II (1997)
Отличные рисованные квесты, которые до сих являются одними из лучших в своем жанре. Приключения американского туриста Джорджа и француженки Нико (мы поочередно играем то за одного, то за другую), их попытки разгадать мистические загадки древности, переезды между городами и странами в процессе — все это очень увлекательно и порой смотрится как один большой длинный кинофильм. Приятная анимация, продуманность видеоигры — чувствуется перфекционизм — позволяют поставить ей высшую оценку.
В 2000-х была третья (2003) и четвертая (2006) части, но их решили сделать трехмерными, что сильно ухудшило восприятие.
Кстати, недавно вышел мультфильм «Иллюзионист», анимация которого мне напомнила этот квест, и зайдя на сайт Revolution Software, я обнаружил, что в середине прошлого года в свет вышла режиссерская расширенная версия первой части (в том числе для iPhone), и анонсирована аналогичная версия для второй части, так что рекомендую всем фанатам серии.
Jagged Alliance (1994) и Jagged Alliance 2 (1999)
Одна из самых ярких представителей жанра тактической ролевой игры. Управление отрядом военных наемников, в отличие от Syndicate и X-COM, не в фантастическом, а в «реальном» мире — каждый член отряда не был безликим, а имел свою харизму (все помнят русского Ивана). Походовый режим позволял не только стрелять, но и думать. Во второй части улучшили графику, добавили автоматическое оружие, можно было залезать на крыши и стрелять из трех положений тела.
Что ж, все поклонники серии давно ждут продолжений, и если верить обещаниям разработчиков, в 2011 году появятся сразу два — римейк второй части и Jagged Alliance Online.
Blade Runner (1997)
Не так уж много было игрушек для поклонников киберпанка: System Shock, Deus Ex, BioForge, Cyberia, Syndicate, Fallout — 6 известных видеоигр. И вот еще Blade Runner — ни много, ни мало, а слоган «первый трехмерный квест в реальном времени», и знаменитая студия Westwood в качестве разработчика. Что ж, 1 миллион проданных копий свидетельствует о ее немалой популярности.
Игра делалась на основе культового фильма с таким же названием и очень во многом ей удалось повторить ту же атмосферу (отдельное спасибо за саундтрек, жаль, что не было прав на оригинальный, Вангелиса). Действительно, когда видеоигра перемежается видеовставками и диалогами, чувствуешь себя главным героем фильма. Но это был интерактивный фильм, с нелинейным сюжетом (12 возможных концовок), с расследованием, сбором улик и перестрелками.
Beasts and Bumpkins (1997)
Может быть, эту вещь и нельзя назвать одной из лучших, но пользуясь служебным положением автора статьи, решил о ней упомянуть, потому что она была забавной :) Сейчас игрушка наверняка была бы популярной, так как очень напоминает большую «Веселую ферму». Поля засеиваются, курицы несутся, хлеб печется, кузница работает — напоминает Settlers, но что делало Beasts and Bumpkins необычной — это ее юмор. Забавная графика и озвучка — днем квохчут куры, крестьяне отрыгивают после еды, а по ночам слышится храп и звуки любви (они особенно забавны в немецкой версии). Ну и периодически нужно было отражать атаки гигантских пчел и медведей :)
Fallout (1997) и Fallout 2 (1998)
Культовая постъядерная ролевая игра. Она подарила нам правдоподобный вариант мира после ядерной войны. Уникальная система характеристик и умений персонажа, походовый режим боя, живущие собственной жизнью города, разные варианты прохождения — можно долго перечислять, что там было интересного. Все это складывалось в «атмосферность», которую потом пытались воплотить последующие серии: Fallout Tactics (2001), Fallout 3 (2008) и Fallout: New Vegas (2010). Но только первые две части делала знаменитая Black Isle Studios, и они, по-моему, пока остаются непревзойденными.
Я всегда удивлялся как разработчики умудрились всего лишь за год сделать вторую часть, которая была масштабнее первой, даже с учетом того, что движок остался прежним. Мир Fallout 2 был больше, и было снято ограничение по времени, так что можно было оставаться в этом мире, пока не надоест. Остается только забыть прохождение видеоигры, и снова пройти ее, а можно и пару раз — «хорошим» или «плохим» персонажем — например, один мой знакомый развлекался тем, что «выносил» жителей всех городов электрокулаками.
Age of Empires (1997) и Age of Empires II (1999)
В жанре RTS все труднее было придумать что-то новое в сюжете: фэнтезийный мир занял Warcraft, «реальный» мир — Red Alert, мир будущего — C&C, KKnD, Z. Но оставалось еще прошлое — тема средневековья была еще свободна, и Ensemble Studios (и Microsoft как издатель) была первой. Что-то вроде Civilization, но в реальном времени — это была мечта.
Отличная графика, озвучка, масштабные битвы, атмосферные ролики — отличительные особенности успешной серии Age of Empires (продано более 20 миллионов копий). Третья часть вышла в 2005, а в 2009, к сожалению, Microsoft распустила команду Ensemble, так что четвертая часть под вопросом.
MDK (1997) и MDK2 (2000)
Шутер от третьего лица, который всерьез мог посоперничать со своими коллегами от первого лица. Очень динамичная игра (отдельное спасибо за саундтрек), она обязательно расслабит вас после напряженного дня, отвязная, во многом аркада, сдобренная изрядной долей юмора, главный герой в нанокостюме, отличная графика, сюрреалистические уровни.
Во второй части веселье продолжилось, и нам дали сыграть за всех трех персонажей, вынесенных в название (Max, Doctor, Kurt — однако, другая расшифровка — Murder Death Kill — пожалуй, больше подходит), а играя за пса Макса мы могли стрелять из четырех оружий одновременно! :)
Half-Life (1998)
Видеоигра, которая подняла жанр шутеров на новый уровень. Half-Life был во многом одним из первых: здесь сюжет не был вторичен, как в большинстве шутеров, и развивался прямо на месте при использовании движка. Противники были умными, у игрока появились союзники. Half-Life получила множество продолжений, в том числе сетевых, самым ярким из которых стал Counter-Strike (1999), этот мод стал самостоятельной видеоигрой, чуть ли не затмившей славой сам Half-Life, но все же это непересекающиеся вещи: если HL силен своим одиночным режимом, то CS исключительно сетевой. Half-Life находится в первых строчках самых продаваемых игр c 9 миллионами проданных копий.
ГЭГ (1997) и ГЭГ+ (1998)
Юмористический квест — не такое уж часто встречающееся явление, а ГЭГ был к тому же немного хулиганским, да еще и отечественного производства.
«Гэг» (от англ. gag — шутка, комический эпизод) — комедийный приём, в основе которого лежит очевидная нелепость. Например, когда во время пожара человек носит воду решетом — это нелепость, но она может рассмешить. Когда вместо того чтобы резать блины ножом, употребляют ножницы — это нелепость, но она тоже смешит. Одной из наиболее известных гэг-групп на постсоветском пространстве в конце 90-х были «Маски-шоу».
Да, ГЭГ действительно был воплощением нелепости. Укушенный пингвином секретный агент — воплощение русской мечты — весь день плюет в потолок. ГЭГ — это прикол и развлечение, с пародиями и стебом над известными фильмами и видеоиграми, с «клубничкой» и мини-играми (помните ловлю мух вилкой и секстрис?). В общем, пока все не посмотришь и не перепробуешь, не успокоишься.
В 2002 году вышел ГЭГ 2, но он был уже совсем другой игрушкой, повторить атмосферу не удалось. В 90-х также стартовали две успешных серии отечественных квестов — «Петька и Василий Иванович» и «Братья Пилоты».
Dungeon Keeper (1997) и Dungeon Keeper 2 (1999)
«Evil is good» — вот такой слоган был у DK (а у второй части — «It’s good to be bad»), не так уж много было таких видеоигр — где можно было играть за «плохого парня». Помимо этого, здесь было много оригинальных идей (впрочем, как и во всех продуктах Bullfrog): юнитов можно было хватать и перекидывать в другое место, наказывать и поощрять (шлепать, кормить, давать золото, бросать в тюрьму или камеру пыток), а также вселяться в них, и смотреть уже от первого лица, так что получалось нечто наподобие шутера; мы строили необычные комнаты (например, вместо привычных «ферм» мы строили курятник, где монстры питались цыплятами), могли расставлять ловушки.
К сожалению, третьей части не последовало, но в 2000-х появились два последователя: Evil Genius и Dungeons, а также была выкуплена лицензия на создание MMORPG на основе серии, так что вполне может выйти Dungeon Keeper Online.
Carmageddon (1997), Carmageddon II (1998) и Carmageddon TDR2000 (2000)
Need for Speed была очевидным лидером, поэтому чтобы выделиться среди автосимуляторов, нужно было придумать что-то новое. И Carmageddon был новым — это были гонки на выживание без особой цензуры и с явным упором на насилие (именно за это мы его и любили!) — мы уничтожали противников и сбивали пешеходов (а коров помните?).
Magic & Mayhem (1998)
Интересная фэнтези-игра, которая попала в этот обзор за оригинальность — она является одновременно и ролевкой, и стратегией. Играем за начинающего волшебника и его подопечных, изучаем заклинания (боевые + вызов существ), проходим уровень за уровнем по сюжету. В 2001 году вышла вторая часть.