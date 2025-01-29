Женщина сделала "жуткое" открытие, заглянув под половицы 250-летнего дома

Пользовательница платформы, известная как Амелия, опубликовала видео, в котором рассказала о своей находке. По ее словам, она заметила, что одна из досок пола шатается, и решила ее приподнять, чтобы разобраться. Вместо обычного небольшого ремонта девушку ожидала находка странных предметов: пенни Эдуарда VII 1904 года и золотой книги, спрятанной среди обломков.

"Она вся грязная", — отметила Амелия, держа книгу в руках.

Однако при попытке открыть ее она столкнулась с неожиданностью — страницы оказались необычно толстыми. Озадаченная находкой, девушка пообещала очистить книгу, прежде чем продолжить исследование. В подписи к видео она рассказала, что нашла также старые гвозди и бумагу.

"Мне хочется узнать, зачем это все было спрятано именно там", — добавила она.

Видео мгновенно стало вирусным, набрав 8,5 миллиона просмотров. Зрители с нетерпением ждали, когда Амелия покажет содержимое таинственной книги. В последующих роликах девушка рассказала, что обнаружила в книге старые портреты, изображения своего дома и жуткие фотографии с темными тенями в пустых комнатах.