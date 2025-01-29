FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 140 постов • 42 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Сообщество кладоискателей
Женщина сделала "жуткое" открытие, заглянув под половицы 250-летнего дома

Женщина сделала "жуткое" открытие, заглянув под половицы 250-летнего дома

Автор:
29 января 2025 09:14
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: 250-летний дом   Видео   жуткое открытие   книга   находка   удивительно   
1103
1
1


Амелия обнаружила, что одна из досок пола шаталась, и решила поднять ее, чтобы выяснить причину. Однако вместо простой починки она наткнулась на странные предметы.


Пользовательница платформы, известная как Амелия, опубликовала видео, в котором рассказала о своей находке. По ее словам, она заметила, что одна из досок пола шатается, и решила ее приподнять, чтобы разобраться. Вместо обычного небольшого ремонта девушку ожидала находка странных предметов: пенни Эдуарда VII 1904 года и золотой книги, спрятанной среди обломков.

"Она вся грязная", — отметила Амелия, держа книгу в руках.

Однако при попытке открыть ее она столкнулась с неожиданностью — страницы оказались необычно толстыми. Озадаченная находкой, девушка пообещала очистить книгу, прежде чем продолжить исследование. В подписи к видео она рассказала, что нашла также старые гвозди и бумагу.

"Мне хочется узнать, зачем это все было спрятано именно там", — добавила она.

Видео мгновенно стало вирусным, набрав 8,5 миллиона просмотров. Зрители с нетерпением ждали, когда Амелия покажет содержимое таинственной книги. В последующих роликах девушка рассказала, что обнаружила в книге старые портреты, изображения своего дома и жуткие фотографии с темными тенями в пустых комнатах.

Пользователи TikTok начали активно обсуждать находку.

"А вдруг, открыв книгу, вы выпустили то, что было на фотографиях?" — предложил один из них.

Другие высказали гипотезу, что дом мог быть построен на месте трагедии или заново восстановлен после пожара. Некоторые, напротив, попытались успокоить Амелию, утверждая, что темные тени — это всего лишь результат старения фотографий.

Сама Амелия призналась, что с момента находки чувствует себя неспокойно.

"Я не могу не думать о том, что еще может быть спрятано под этим домом", — отметила она в одном из видео.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: 250-летний дом   Видео   жуткое открытие   книга   находка   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Maldini Полчаса назад
Омагад!!! Юля Якубеня , ты ли ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DuckTales 19 минут назад
Если это правда, то история хороша
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
sssss3 19 минут назад
Слесари..... Чтоб трубы медные не провисали книжку подложили????
И правда что трубы проложили 120 лет назад

Намёк, горизонтальная труба, назовём её "лежак" самый забиваемый участок. и за 120 лет не забилась??? Да ладно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2432 поста (2390 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

871947



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Китай#Люди#ДТП#кот#полиция#Автовсячина#Санкт-Петербург#Пёс
#в мире#автомир#Юмор#новости#аварии#конфликт#история#интересно#забавно#электромобиль
#животные#автомобили#Прикол#позитив#авто аварии#кошка#собака#нападение#улыбнуло#дети
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году Проснулся от боли: неприятная находка в ухе школьника Проснулся от боли: неприятная находка в ухе школьника Перед прочтением «сжечь»: эффектное издание книги «451 градус по Фаренгейту» Перед прочтением «сжечь»: эффектное издание книги «451 градус по Фаренгейту» Счастливая монета Счастливая монета На деревню в Кении упал космический мусор весом почти 500 кг На деревню в Кении упал космический мусор весом почти 500 кг Неожиданная находка в свежей зелени Неожиданная находка в свежей зелени

На что жалуетесь?

Вернуться