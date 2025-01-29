Женщина сделала "жуткое" открытие, заглянув под половицы 250-летнего дома

Амелия обнаружила, что одна из досок пола шаталась, и решила поднять ее, чтобы выяснить причину. Однако вместо простой починки она наткнулась на странные предметы.
Пользовательница платформы, известная как Амелия, опубликовала видео, в котором рассказала о своей находке. По ее словам, она заметила, что одна из досок пола шатается, и решила ее приподнять, чтобы разобраться. Вместо обычного небольшого ремонта девушку ожидала находка странных предметов: пенни Эдуарда VII 1904 года и золотой книги, спрятанной среди обломков.
"Она вся грязная", — отметила Амелия, держа книгу в руках.
Однако при попытке открыть ее она столкнулась с неожиданностью — страницы оказались необычно толстыми. Озадаченная находкой, девушка пообещала очистить книгу, прежде чем продолжить исследование. В подписи к видео она рассказала, что нашла также старые гвозди и бумагу.
"Мне хочется узнать, зачем это все было спрятано именно там", — добавила она.
Видео мгновенно стало вирусным, набрав 8,5 миллиона просмотров. Зрители с нетерпением ждали, когда Амелия покажет содержимое таинственной книги. В последующих роликах девушка рассказала, что обнаружила в книге старые портреты, изображения своего дома и жуткие фотографии с темными тенями в пустых комнатах.
Пользователи TikTok начали активно обсуждать находку.
"А вдруг, открыв книгу, вы выпустили то, что было на фотографиях?" — предложил один из них.
Другие высказали гипотезу, что дом мог быть построен на месте трагедии или заново восстановлен после пожара. Некоторые, напротив, попытались успокоить Амелию, утверждая, что темные тени — это всего лишь результат старения фотографий.
Сама Амелия призналась, что с момента находки чувствует себя неспокойно.
"Я не могу не думать о том, что еще может быть спрятано под этим домом", — отметила она в одном из видео.
Источник:
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И правда что трубы проложили 120 лет назад
Намёк, горизонтальная труба, назовём её "лежак" самый забиваемый участок. и за 120 лет не забилась??? Да ладно