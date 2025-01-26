В американском сафари-парке голодные зебры и страусы напали на туристок

В США компания девушек решила не платить за профессионального водителя-гида в сафари-парке. Они сами отправились в путешествие по его территории.

В результате голодные зебры и страусы напали на их легковую машину, что подтверждено соответствующими кадрами из салона.

Птицы и животные, правда, интересовались не самими дамами, а тем, что съестного было у них с собой. Они проникли в машину и стали доставать из салона все, чем можно было полакомиться.