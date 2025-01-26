FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 18761 пост • 1747 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В американском сафари-парке голодные зебры и страусы напали на туристок

В американском сафари-парке голодные зебры и страусы напали на туристок

Автор:
26 января 2025 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   зебры   контактный зоопарк   сафари парк   
910
1
1


Девушки не закрыли окна в авто и вместо обычного сафари получили контактный зоопарк

В США компания девушек решила не платить за профессионального водителя-гида в сафари-парке. Они сами отправились в путешествие по его территории.


В результате голодные зебры и страусы напали на их легковую машину, что подтверждено соответствующими кадрами из салона.

Птицы и животные, правда, интересовались не самими дамами, а тем, что съестного было у них с собой. Они проникли в машину и стали доставать из салона все, чем можно было полакомиться. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   зебры   контактный зоопарк   сафари парк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
albedo Час назад
Просто закрыть окна в голову не пришло? (вопрос риторический)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1927 постов (1929 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1266890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на экстремизм после его заявлений о многожёнстве и Деде Морозе
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на...
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#новости#кот#отношения#Автовсячина#ДТП#собака#кошка#Любовь
#животные#автомобили#США#история#Юмор#авто аварии#Прикол#СССР#кадр#забавно
#машина#Люди#в мире#ЧП#аварии#интересно#Реакция#школа#Животное#полиция
«Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет «Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет Битва зебр за место у питьевого источника Битва зебр за место у питьевого источника Попытка прикинуться зеброй в африканской саванне обернулась провалом Попытка прикинуться зеброй в африканской саванне обернулась провалом Проголодавшиеся жираф и зебра проникли в салон автомобиля туристов Проголодавшиеся жираф и зебра проникли в салон автомобиля туристов Зебра отвлекла львицу на себя и спасла детеныша Зебра отвлекла львицу на себя и спасла детеныша Как перейти дорогу на оживленной улице во Вьетнаме Как перейти дорогу на оживленной улице во Вьетнаме

На что жалуетесь?

Вернуться