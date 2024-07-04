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Конь из Дании прославился после своего "музыкального" выступления на соревнованиях

Конь из Дании прославился после своего "музыкального" выступления на соревнованиях

Автор:
04 июля 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дания   животные   забавно   конь   лошадь   пердеж   
1579
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В сети стал популярным конь, который на соревнованиях громко портил воздух при каждом прыжке через препятствие. Включил ускорение?

Забавный эпизод на соревнованиях по конному спорту.

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Метки: Видео   Дания   животные   забавно   конь   лошадь   пердеж   
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7  комментариев
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443
Maikl 51 минуту назад
Чего вы на коника наговариваете !??! Может это наездница "насвистывает"
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2k
max 10 минут назад
Слава коню, пердунам слава!!
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2k
smokes Полчаса назад
Конкурентов отпугивает.. и газовую атаку заранее начал..
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100k
Доктор Джонс Час назад
Реактивный конь...
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35k
Slonyash Час назад
А как же штрафы, или коням можно?

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13k
Дмитрий 2 часа назад
Горох?))))
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3682 в горячем)

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