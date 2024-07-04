Конь из Дании прославился после своего "музыкального" выступления на соревнованиях

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В сети стал популярным конь, который на соревнованиях громко портил воздух при каждом прыжке через препятствие. Включил ускорение?
Забавный эпизод на соревнованиях по конному спорту.
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