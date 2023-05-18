Как в Викторианской Англии сделали из уличных фонарей первые торговые автоматы

Водичка стала нагреваться за счёт сжигания газа, а фонарь превратился в полноценный торговый автомат: с горячим чаем, кофе и даже бульоном.

Это изобретение назвали Pluto Lamp. И оно было предшественником современных вендинговых автоматов. И товары в нём покупали примерно так же, как в вендинге: кидали монетки и получали напиток или суп.