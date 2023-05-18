Как в Викторианской Англии сделали из уличных фонарей первые торговые автоматы

И всё шло неплохо, пока не подключились мошенники.
В 1890-х годах в Лондоне поставили уличные фонари с газовой подсветкой. Они давали хороший свет, а если стоять рядом с ними, то и тепло. И у одного инженера по фамилии Робинсон, появилась идея: подвести к фонарям водопровод.
Водичка стала нагреваться за счёт сжигания газа, а фонарь превратился в полноценный торговый автомат: с горячим чаем, кофе и даже бульоном.
Это изобретение назвали Pluto Lamp. И оно было предшественником современных вендинговых автоматов. И товары в нём покупали примерно так же, как в вендинге: кидали монетки и получали напиток или суп.
Позже к фонарю прикрутили телеграф. Работало это так: нужно было выбирать нужные буквы, нажимать соответствующие кнопки и крутить циферблат. И отправлять до 15 слов в минуту.
Не быстро, зато наверняка.
Неизвестно, как далеко бы всё зашло, но в дело вмешались мошенники. Они научились обманывать автомат: вместо монет, кидали в щель кусочки сплющенного металла. Вскоре это стало повсеместным и бизнес пришлось прикрыть.
Источник:
- Викторианский Лондон в гравюрах Гюстава Доре
- Английские мошенники украли Бабу-Ягу
- Почему так моден и популярен кофе?
- Старые схемы снова начали работать: чайные мошенники активизировались в Санкт-Петербурге
- Викторианский Лондон в цветных фотографиях