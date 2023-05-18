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Как в Викторианской Англии сделали из уличных фонарей первые торговые автоматы

Как в Викторианской Англии сделали из уличных фонарей первые торговые автоматы

Автор:
18 мая 2023 00:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомат   бульон   вендинг   викторианская Англия   кофе   лондон   мошенники   телеграф   фонарь   чай   
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И всё шло неплохо, пока не подключились мошенники.

В 1890-х годах в Лондоне поставили уличные фонари с газовой подсветкой. Они давали хороший свет, а если стоять рядом с ними, то и тепло. И у одного инженера по фамилии Робинсон, появилась идея: подвести к фонарям водопровод.

Водичка стала нагреваться за счёт сжигания газа, а фонарь превратился в полноценный торговый автомат: с горячим чаем, кофе и даже бульоном.

Это изобретение назвали Pluto Lamp. И оно было предшественником современных вендинговых автоматов. И товары в нём покупали примерно так же, как в вендинге: кидали монетки и получали напиток или суп.

Позже к фонарю прикрутили телеграф. Работало это так: нужно было выбирать нужные буквы, нажимать соответствующие кнопки и крутить циферблат. И отправлять до 15 слов в минуту.

Не быстро, зато наверняка.

Неизвестно, как далеко бы всё зашло, но в дело вмешались мошенники. Они научились обманывать автомат: вместо монет, кидали в щель кусочки сплющенного металла. Вскоре это стало повсеместным и бизнес пришлось прикрыть.

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Метки: Автомат   бульон   вендинг   викторианская Англия   кофе   лондон   мошенники   телеграф   фонарь   чай   
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1  комментарий
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Seryi_spb Полчаса назад
А как был устроен монетоприемник? Даже таксофоны тогда не были распространены именно по этой причине.
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