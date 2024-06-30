С огоньком: шеф-повар показал гостям трюк

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Любая профессия требует от человека определенного мастерства и таланта. Во-первых, это важно для качественной работы, а во-вторых, этим можно впечатлить, что и сделал шеф-повар из видео.
Он решил показать гостям трюк и сделал это с огоньком. Причем, в прямом смысле этого слова. В кулинарии это называется фламбирование и обычно для зрелищности выполняется перед подачей блюда на глазах у гостя. Однако здесь не все так просто. Ведь для качественного «трюка» нужно иметь особые навыки, мастерство и даже ловкость.
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Метки: Видео Еда готовка повар прготовление с огоньком шеф-повар
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