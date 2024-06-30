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С огоньком: шеф-повар показал гостям трюк

С огоньком: шеф-повар показал гостям трюк

Автор:
30 июня 2024 10:05
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   готовка   повар   прготовление   с огоньком   шеф-повар   
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Любая профессия требует от человека определенного мастерства и таланта. Во-первых, это важно для качественной работы, а во-вторых, этим можно впечатлить, что и сделал шеф-повар из видео.

Он решил показать гостям трюк и сделал это с огоньком. Причем, в прямом смысле этого слова. В кулинарии это называется фламбирование и обычно для зрелищности выполняется перед подачей блюда на глазах у гостя. Однако здесь не все так просто. Ведь для качественного «трюка» нужно иметь особые навыки, мастерство и даже ловкость.

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Метки: Видео   Еда   готовка   повар   прготовление   с огоньком   шеф-повар   
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Алекс Лом 2 часа назад
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Terracotka
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