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Самые летние суши

Самые летние суши

Автор:
27 июня 2024 07:15
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Япония   в мире   мороженое   суши   
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Азиатская кухня славится кретивом и необычными сочетаниями продуктов. В Японии не так давно придумали самые летние суши, которые напоминают рожок с мороженым.

Кулинарное изобретение представляет собой рожок с рисом и рыбой, который поливается соевым соусом, а затем украшается мелко нарезанным зеленым луком и икрой. Любителям экспериментов с едой и ценителям суши такая оригинальная подача точно придется по вкусу.

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Метки: Видео   Еда   Япония   в мире   мороженое   суши   
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