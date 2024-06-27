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Азиатская кухня славится кретивом и необычными сочетаниями продуктов. В Японии не так давно придумали самые летние суши, которые напоминают рожок с мороженым.
Кулинарное изобретение представляет собой рожок с рисом и рыбой, который поливается соевым соусом, а затем украшается мелко нарезанным зеленым луком и икрой. Любителям экспериментов с едой и ценителям суши такая оригинальная подача точно придется по вкусу.
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