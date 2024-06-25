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Просто и красиво: генератор мыльных пузырей

Просто и красиво: генератор мыльных пузырей

Автор:
25 июня 2024 07:05
Метки: Видео   в мире   интересно   мыльные пузыри   свтомузыка   фейерверк   
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Автоматический генератор мыльных пузырей, напоминающий фейерверк. Всяко безопаснее пиротехники.

Иногда хочется сказать Китаю: «Горшочек, не вари!», потому что они, похоже, никогда не сбавят оборот своих новых изобретений. Одно из них — это безопасный фейерверк.

«Как, — спросите вы, — фейерверк может быть безопасным?» Суть в том, что в нем не используются огнеопасные вещества, ведь он состоит из подсветки и мыльных пузырей. Таким образом, получается и эффектно, и абсолютно безопасно. Ну, для всех, кроме эпилептиков.

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Метки: Видео   в мире   интересно   мыльные пузыри   свтомузыка   фейерверк   
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3726 постов (3693 в горячем)

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