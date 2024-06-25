Просто и красиво: генератор мыльных пузырей

Иногда хочется сказать Китаю: «Горшочек, не вари!», потому что они, похоже, никогда не сбавят оборот своих новых изобретений. Одно из них — это безопасный фейерверк.

«Как, — спросите вы, — фейерверк может быть безопасным?» Суть в том, что в нем не используются огнеопасные вещества, ведь он состоит из подсветки и мыльных пузырей. Таким образом, получается и эффектно, и абсолютно безопасно. Ну, для всех, кроме эпилептиков.