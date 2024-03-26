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Стаканчик ароматного кофе

Стаканчик ароматного кофе

Автор:
26 марта 2024 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   кофе   пластиковый стаканчик   стаканчик   эспрессо   
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Мужчина решил налить себе эспрессо в кофейном аппарате. Однако вместо нужного стаканчика автор видео подставил обычный одноразовый. Итог оказался вполне предсказуемым.

Съёжился до нужного объёма

Ох уж эти умные стаканчики, которые подстраиваются под напиток 😏

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Метки: Видео   Прикол   кофе   пластиковый стаканчик   стаканчик   эспрессо   
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6  комментариев
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36k
Опаньки 2 часа назад
сделают какую-то хрень и в интернеты выкладывают
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493
Alex Roland Полчаса назад
А голову засунуть не догадался ?
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13
Владимир Пронюшкин Час назад
Надо было сразу ладошки подставить.
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27k
Sheir 2 часа назад
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Автоподстройка.
Мужик-дурик.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3572 поста (3536 в горячем)

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