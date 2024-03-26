Стаканчик ароматного кофе

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Мужчина решил налить себе эспрессо в кофейном аппарате. Однако вместо нужного стаканчика автор видео подставил обычный одноразовый. Итог оказался вполне предсказуемым.
Съёжился до нужного объёма
Ох уж эти умные стаканчики, которые подстраиваются под напиток 😏
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