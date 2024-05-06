FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16734 поста • 1710 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Результат скрещивания самоеда и корги

Результат скрещивания самоеда и корги

Автор:
06 мая 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   корги   самоед   собака   
1539
1
1

Собака, которая получилась от любви самоеда и корги. Результат способен удивить.

Помесь самоеда и корги дала неожиданный результат

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   животные   корги   самоед   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Booka1a Час назад
При скрещивании корги с другими породами получается собака, выглядящая как корги, пытающийся маскироваться под эту другую породу.
кому интересно, вот большая подборка подобных корги+Х. местами ржачно
https://disgustingmenhttps://disgustingmen. com/blog/korgi/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Babangdida 7 минут назад
Дальше что, йорки + немецкий дог, тойтер + тибетский мастиф, чихуахуа + алабай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 46 минут назад
Большое тяжелое тело на слабых коротких ногах.
Впечатление, что собаке трудно передвигаться. Бедняга...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3684 поста (3637 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

734556



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело
На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 мая
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#факты#сарказм#Юмор#полиция#мальчик
#история#люди#интересно#кот#США#собака#Япония
#в мире#Прикол#забавно#Китай#удивительно#Россия#ученые
Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Бордер-колли: собаки буквально сходят с&nbsp;ума от&nbsp;своей гениальности Бордер-колли: собаки буквально сходят с ума от своей гениальности Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс, который не ищет лёгких путей

На что жалуетесь?

Вернуться