Результат скрещивания самоеда и корги

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Собака, которая получилась от любви самоеда и корги. Результат способен удивить.
Помесь самоеда и корги дала неожиданный результат
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кому интересно, вот большая подборка подобных корги+Х. местами ржачно
https://disgustingmenhttps://disgustingmen. com/blog/korgi/
Впечатление, что собаке трудно передвигаться. Бедняга...