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Мужчина спас попавшую в беду птицу

Мужчина спас попавшую в беду птицу

Автор:
20 марта 2024 13:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   ворона   добро   животные   птицы   
948
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Мужчина обнаружил в водоёме ворону во время отдыха на природе. Он подобрал птицу, отогрел её и вылечил.

Ворона оказалась дружелюбной и очень умной.

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Метки: Видео   Спасение   ворона   добро   животные   птицы   
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4  комментария
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5k
Serj81 Полчаса назад
Это не ворона а ворон. Они очень умные.
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9k
Роман 11 минут назад
Мы с супругой по утрам кофе часто летом пьем на балконе и к нам стала подлетать серая ворона. Мы ее то сыром, то колбаской угостим. В общем стала нашим компаньоном каждое утро. Пару дней мы закрутились по каким то делам, та начала возмущаться. Взяла плитку (лежали в стопке на балконе запасные) и сбросила вниз... аккурат на место где обычно стоит машина. Нам очень повезло что в тот день ее там не было, иди потом рассказывай, что это ворона скинула, а не мы или дети наши. В общем ворона кофе с нами больше не пьет.
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50
ya da 13 минут назад
Умная птичка, умнее некоторых людей!
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12k
Гомерчик Полчаса назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3596 постов (3552 в горячем)

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