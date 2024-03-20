Мужчина спас попавшую в беду птицу

Не свободные и не честные

В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота

Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку

Студенты спасли редкого оленя от бездомных собак

В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями четыре дня

Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды