Мужчина спас попавшую в беду птицу

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Мужчина обнаружил в водоёме ворону во время отдыха на природе. Он подобрал птицу, отогрел её и вылечил.
Ворона оказалась дружелюбной и очень умной.
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