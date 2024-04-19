Муравей с цветком спешит домой

Не зря весну считают порой любви, ведь в это нежное время года расцветает не только природа, но и чувства внутри всех живых существ. Всех вплоть до насекомых, и муравей из ролика это доказал.

С наступлением весны он почувствовал внутри себя желание дарить кому-то свои чувства. Поэтому решил наладить свою личную жизнь, отправившись на свидание с цветами.