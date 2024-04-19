Муравей с цветком спешит домой

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Очевидец запечатлел муравья с цветком. По всей видимости, насекомое решило наладить личную жизнь.
Не зря весну считают порой любви, ведь в это нежное время года расцветает не только природа, но и чувства внутри всех живых существ. Всех вплоть до насекомых, и муравей из ролика это доказал.
С наступлением весны он почувствовал внутри себя желание дарить кому-то свои чувства. Поэтому решил наладить свою личную жизнь, отправившись на свидание с цветами.
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