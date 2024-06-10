Кресло для любителей котиков

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Парень собрал оригинальное кресло, которое оценит не только владелец, но и его коты. В спинке и по бокам кресла располагается своеобразный лабиринт, по которому может гулять питомец.
Счастливый питомец — довольный хозяин.
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Так то котик не будет гадить там, где он играет или отдыхает.