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Сообщество Без кота и жизнь не та 2437 постов • 519 подписчиков подписаться
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Кресло для любителей котиков

Кресло для любителей котиков

Автор:
10 июня 2024 13:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   кошка   кресло   
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Парень собрал оригинальное кресло, которое оценит не только владелец, но и его коты. В спинке и по бокам кресла располагается своеобразный лабиринт, по которому может гулять питомец.

Счастливый питомец — довольный хозяин.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   кошка   кресло   
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1  комментарий
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Владимир 15 минут назад
"А если он туда насрёт?" ©
Так то котик не будет гадить там, где он играет или отдыхает.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3644 в горячем)

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