Шторм принёс с собой тьму

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Житель Хьюстона показал, как быстро их настиг шторм. Днём стало темно как ночью.
Стихия беспощадна и часто смертельно красива. А иногда она демонстрирует нам то, что никак не может уложиться в голове.
Например, в этом видео показали, как прошёл шторм в Хьюстоне. Обычный светлый день буквально за считанные секунды превратился в ночь. И все благодаря беспросветному циклону, который очень быстро охватил город.
Зато теперь можно лечь спать. Пусть даже в середине рабочего дня.
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