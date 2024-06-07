Шторм принёс с собой тьму

Стихия беспощадна и часто смертельно красива. А иногда она демонстрирует нам то, что никак не может уложиться в голове.

Например, в этом видео показали, как прошёл шторм в Хьюстоне. Обычный светлый день буквально за считанные секунды превратился в ночь. И все благодаря беспросветному циклону, который очень быстро охватил город.

Зато теперь можно лечь спать. Пусть даже в середине рабочего дня.