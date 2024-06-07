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Шторм принёс с собой тьму

Шторм принёс с собой тьму

Автор:
07 июня 2024 07:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Хьюстон   в мире   интересно   шторм   
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Житель Хьюстона показал, как быстро их настиг шторм. Днём стало темно как ночью.

Стихия беспощадна и часто смертельно красива. А иногда она демонстрирует нам то, что никак не может уложиться в голове.

Например, в этом видео показали, как прошёл шторм в Хьюстоне. Обычный светлый день буквально за считанные секунды превратился в ночь. И все благодаря беспросветному циклону, который очень быстро охватил город.

Зато теперь можно лечь спать. Пусть даже в середине рабочего дня.

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Метки: Видео   США   Хьюстон   в мире   интересно   шторм   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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