Коты, похожие на крыс

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Коты породы ликой из-за своей шерсти больше похожи на потрёпанных крыс, нежели на других кошек. Впрочем, кому-то эти коты напоминают оборотней.
Котокрыс? Нет, это кошка породы Ликой. Хочется таких погладить?
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Только все более менее привыкли к сфинксам и на тебе, новую чупакабру подвезли.