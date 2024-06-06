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Сообщество Без кота и жизнь не та 2430 постов • 519 подписчиков подписаться
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Коты, похожие на крыс

Коты, похожие на крыс

Автор:
06 июня 2024 10:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   ликой   необычно   порода   
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Коты породы ликой из-за своей шерсти больше похожи на потрёпанных крыс, нежели на других кошек. Впрочем, кому-то эти коты напоминают оборотней.

Котокрыс? Нет, это кошка породы Ликой. Хочется таких погладить?

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Метки: Видео   животные   кот   ликой   необычно   порода   
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6  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Пропел название на мелодию АБ (композитор - И.Крутой).
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16k
Ivan 8 минут назад
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3k
Жирный бот 12 минут назад
Какая прелесть) Если будем заводить кота, то только такого)
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11k
vasilykopkov 20 минут назад
Родственнички...
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12k
Летучий Мыш 48 минут назад
Они похожи на очень больное животное. И грязное к тому же.
Только все более менее привыкли к сфинксам и на тебе, новую чупакабру подвезли.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3318 постов (3255 в горячем)

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