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Маленькая обезьянка отправилась за покупками в магазин

Маленькая обезьянка отправилась за покупками в магазин

Автор:
25 мая 2024 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   магазин   милота   обезьянка   покупки   
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Нет ничего более умилительного и забавного, чем наблюдать за животными, которые ведут себя как люди. И обезьянка в костюмчике из этого видео тому подтверждение. Она отправилась на рынок и полностью самостоятельно купила себе напиток.

Обезьянка отдала деньги продавцу, взяла понравившуюся банку с напитком, забрала сдачу и свою покупку в пакетике, а затем побежала домой. Она выглядела совсем как маленький ребенок, которому мама впервые разрешила пойти за покупками одному.

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Метки: Видео   животные   магазин   милота   обезьянка   покупки   
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