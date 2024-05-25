Маленькая обезьянка отправилась за покупками в магазин

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Нет ничего более умилительного и забавного, чем наблюдать за животными, которые ведут себя как люди. И обезьянка в костюмчике из этого видео тому подтверждение. Она отправилась на рынок и полностью самостоятельно купила себе напиток.
Обезьянка отдала деньги продавцу, взяла понравившуюся банку с напитком, забрала сдачу и свою покупку в пакетике, а затем побежала домой. Она выглядела совсем как маленький ребенок, которому мама впервые разрешила пойти за покупками одному.
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