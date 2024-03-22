Котики-ремонтники

Да и звать на помощь других профессионалов и отдавать за их услуги честно заработанные деньги тоже не нужно. Достаточно просто иметь в хозяйстве кота. Котик знает, как всё должно быть. И обязательно поможет. Не исключено, что и немного навредит при этом. Но разве это важно, когда желание помочь исходит из глубин пушистой души?