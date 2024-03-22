Котики-ремонтники

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Чтобы быстро сменить обои, установить смеситель или отремонтировать компьютер, не нужно быть специалистом широкого профиля.
Да и звать на помощь других профессионалов и отдавать за их услуги честно заработанные деньги тоже не нужно. Достаточно просто иметь в хозяйстве кота. Котик знает, как всё должно быть. И обязательно поможет. Не исключено, что и немного навредит при этом. Но разве это важно, когда желание помочь исходит из глубин пушистой души?
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