FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2169 постов • 507 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Котики-ремонтники

Котики-ремонтники

Автор:
22 марта 2024 15:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   дом   квартира   кот   котик   помощник   помощь   починка   ремонт   ремонтник   
1067
25

Чтобы быстро сменить обои, установить смеситель или отремонтировать компьютер, не нужно быть специалистом широкого профиля.

Да и звать на помощь других профессионалов и отдавать за их услуги честно заработанные деньги тоже не нужно. Достаточно просто иметь в хозяйстве кота. Котик знает, как всё должно быть. И обязательно поможет. Не исключено, что и немного навредит при этом. Но разве это важно, когда желание помочь исходит из глубин пушистой души?

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   дом   квартира   кот   котик   помощник   помощь   починка   ремонт   ремонтник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
hebpat Час назад
Кот "Мостик" талисман строителей Крымского моста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Женя 23 минуты назад
Тяги нет.
Осиной бы прожечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 50 минут назад
где не надо подержат, но и советами не мучают)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2279 постов (2015 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112410



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Мурашки по коже: подробное описание всех уровней океана
Мурашки по коже: подробное описание всех уровней океана
Набирающие популярность в сообществах
Часы для советских полярников. Неубиваемые!
Часы для советских полярников. Неубиваемые!
Милейший фотоаппарат Ingo-PKC001N (Mickey Mouse)
Милейший фотоаппарат Ingo-PKC001N (Mickey Mouse)
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео)
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#авто аварии#кот#интересное#улыбнуло#кошка#собака
#животные#машина#ДТП#факты#забавно#люди#Россия#Разное#Китай#история
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#кино#фильм#подборка#знаменитости
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Миска еды одна на двоих Миска еды одна на двоих Коты, которые едят цветы Коты, которые едят цветы Этот чудесный подводный мир Этот чудесный подводный мир Территория котоазарта и правдивых предсказаний Территория котоазарта и правдивых предсказаний Цветы, которые всегда с тобой Цветы, которые всегда с тобой

На что жалуетесь?

Вернуться