Борьба пухлого кота с похудением

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Похудение часто преследовало этого кота, но он всегда был на шаг впереди.
Ожесточённая борьба с похудением. Кто же выйдет в схватке победителем?
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С ожирением кота борется хозяин, а котя против категорически)))) На фиг ему вообще сдалось это ваше ПОХУДЕНИЕ? Ему и так не плохо