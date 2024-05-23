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Сообщество Без кота и жизнь не та 2394 поста • 516 подписчиков подписаться
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Борьба пухлого кота с похудением

Борьба пухлого кота с похудением

Автор:
23 мая 2024 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   лишний вес   похудение   
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Похудение часто преследовало этого кота, но он всегда был на шаг впереди.

Ожесточённая борьба с похудением. Кто же выйдет в схватке победителем?

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   лишний вес   похудение   
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6  комментариев
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149k
parallax 2 часа назад
А чего ему с похудением бороться? Он вроде не тощий.
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43k
Example 6.2.6 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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9k
perekrestok 56 минут назад
Для борьбы с лишним весом есть специальные низкокалорийные корма. а вообще котейку заставить делать упражениея - это почти нереализуемая задача как и для всех кошачьих хищников. Но и вообще раз у котика проблемы с весом надо было раньше следить чем его кормят.
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4k
Enigma Kuutar Час назад
А нечего было раскармливать.
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
БЛД! Сначала закормили кота, потом мучают похудением.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3689 постов (3604 в горячем)

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