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Сотрудница московского ПВЗ с криками "Ноу! Ноу!" бросилась уговаривать водителя, привезшего товары за 8 минут для закрытия, отказаться от разгрузки.
Девушке очень не хотелось оставаться на два часа после работы.
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Метки: Видео ПВЗ Юмор забавно маркетплейс пункт выдачи товар
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