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Только не в мою смену!

Только не в мою смену!

Автор:
11 мая 2024 10:43
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   ПВЗ   Юмор   забавно   маркетплейс   пункт выдачи   товар   
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Сотрудница московского ПВЗ с криками "Ноу! Ноу!" бросилась уговаривать водителя, привезшего товары за 8 минут для закрытия, отказаться от разгрузки.

Девушке очень не хотелось оставаться на два часа после работы.

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Метки: Видео   ПВЗ   Юмор   забавно   маркетплейс   пункт выдачи   товар   
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1  комментарий
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Alex Полчаса назад
Жизненно между прочим.. Бывает весь рабочий день занимаешься всякой ху@ней, а уже под конец рабочего дня вдруг подкладывают тебе срочную работу...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3564 поста (3396 в горячем)

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