Японский бар с накаченными девушками

FISHKINET
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая 18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время 18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Киргиз ответил на провокационный вопрос Киргиз ответил на провокационный вопрос "Молодец, Андрюш, просто молодец!" "Молодец, Андрюш, просто молодец!" Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели... Продолжите фразу из советского мультфильма Продолжите фразу из советского мультфильма "Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле "Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле Зрелищное катапультирование мотоциклиста Зрелищное катапультирование мотоциклиста Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники от Apple Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники... Обыкновенный крот: он всегда на грани голодной смерти Обыкновенный крот: он всегда на грани голодной смерти «Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской области мигрантам запретили работать в такси «Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской... Демотиваторы:"На работу надо идти так, чтобы она тебя боялась!" Демотиваторы:"На работу надо идти так, чтобы она тебя боялась!" Грозный рёв тасманских дьяволов Грозный рёв тасманских дьяволов Задержать за 60 минут: карманного вора поймали спустя час после кражи Задержать за 60 минут: карманного вора поймали спустя час после кражи
Главная > Видео
Японский бар с накаченными девушками

Японский бар с накаченными девушками

Автор:
03 мая 2024 07:50
Метки: Видео   Спорт   Япония   бар   девушки   токио   
1390
1
1

В Токио любители нестандартных развлечений могут найти бар с накаченными девушками. Представительницы прекрасного пола, работающие в нём, находятся в хорошей физической форме и устраивают небольшие шоу перед посетителями.

Заведение объединяет в себе тренажёрный зал и бар. Особые ценители могут заплатить барменшам за то, чтобы девушки их побили.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Спорт   Япония   бар   девушки   токио   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Quantimus 2 часа назад
Это ещё в Моих счастливых звездах у Джеки Чана снималась японка-культуристка )))

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Booka1a 2 часа назад
и куда их накатили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3673 поста (3633 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

734474



Другие посты автора
Популярное
Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене
Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене
В Краснодарском крае задержали убийцу, зарезавшего из ревности свою бывшую подругу и её нового парня
В Краснодарском крае задержали убийцу, зарезавшего из ревности свою бывшую подругу и...
Набирающие популярность
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#аварии#США#люди#забавно#милота#Москва#природа
#животные#автомир#интересно#авто аварии#кот#Юмор#полиция#Автовсячина#мотоцикл#собака
#в мире#автомобили#факты#ДТП#история#кошка#позитив#интересное#проверка#штраф
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Девушка занимается на беговой дорожке на высоких каблуках Девушка занимается на беговой дорожке на высоких каблуках Девушка выполняет в спортзале интересное упражнение Девушка выполняет в спортзале интересное упражнение Архивные съемки Токио 1913-1915 годов, улучшенные с помощью нейросети Архивные съемки Токио 1913-1915 годов, улучшенные с помощью нейросети В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона В токийском метро мужчина устроил поножовщину и поджег два вагона В Японии открылся бар для любителей мускулистых девушек В Японии открылся бар для любителей мускулистых девушек

На что жалуетесь?

Вернуться