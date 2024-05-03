Японский бар с накаченными девушками

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В Токио любители нестандартных развлечений могут найти бар с накаченными девушками. Представительницы прекрасного пола, работающие в нём, находятся в хорошей физической форме и устраивают небольшие шоу перед посетителями.
Заведение объединяет в себе тренажёрный зал и бар. Особые ценители могут заплатить барменшам за то, чтобы девушки их побили.
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