Японский бар с накаченными девушками

Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными

Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая

18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время

Россиянам пообещали зарплаты 100 тыс. рублей

Просто гифки, всякие и разные

Киргиз ответил на провокационный вопрос

"Молодец, Андрюш, просто молодец!"

Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился

Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках

На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели...

Продолжите фразу из советского мультфильма

"Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле

Зрелищное катапультирование мотоциклиста

Парень требует к себе уважения - потому что у него есть наушники...

Обыкновенный крот: он всегда на грани голодной смерти

«Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской...

Демотиваторы:"На работу надо идти так, чтобы она тебя боялась!"

Грозный рёв тасманских дьяволов