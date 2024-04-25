FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16660 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Мальчик выиграл чемпионат по имитации крика чаек

Мальчик выиграл чемпионат по имитации крика чаек

Автор:
25 апреля 2024 07:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Чайка   животные   крик   птицы   чемпионат по имитации крика чаек   
1143
1
1

В Бельгии состоялся ежегодный чемпионат по имитации крика чайки. В этом году победителем стал девятилетний Купер Уоллес, которого когда-то укусила чайка.

Девятилетний Купер Уоллес выиграл европейский чемпионат по имитации крика чаек. Мальчику удаётся имитировать несколько типов криков.

Школьник заинтересовался чайками после того, как одни из птиц отобрала у него на пляже бутерброд с тунцом и укусила. Он вдохновился историей Человека-паука и в шутку начал называть себя Человеком-чайкой.

За победу мальчик получил большой набор сладостей и памятную медаль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Чайка   животные   крик   птицы   чемпионат по имитации крика чаек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Михаил 46 минут назад
Как же скучно я живу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
АнтонПолднев 10 минут назад
Пора включать в программу олимпиады
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Шурман Час назад
Ну у валонцев свои приколы , интересно где они у себя там чаек нашли :) опять гады на отдых в Фландрию катаются :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3622 поста (3591 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

665073



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#интересно#аварии#забавно#собака#люди#кошка#новости#Пёс
#фото#автомир#Юмор#ДТП#Китай#кот#история#факты#Реакция#кино
#Прикол#машина#в мире#авто аварии#позитив#дети#интересное#Автовсячина#Россия#улыбнуло
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода Оживший герой мема "ЪУЪ" Оживший герой мема "ЪУЪ" Помытая курочка растеряла всю свою красоту Помытая курочка растеряла всю свою красоту Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке

На что жалуетесь?

Вернуться