Мальчик выиграл чемпионат по имитации крика чаек

В Бельгии состоялся ежегодный чемпионат по имитации крика чайки. В этом году победителем стал девятилетний Купер Уоллес, которого когда-то укусила чайка.
Девятилетний Купер Уоллес выиграл европейский чемпионат по имитации крика чаек. Мальчику удаётся имитировать несколько типов криков.
Школьник заинтересовался чайками после того, как одни из птиц отобрала у него на пляже бутерброд с тунцом и укусила. Он вдохновился историей Человека-паука и в шутку начал называть себя Человеком-чайкой.
За победу мальчик получил большой набор сладостей и памятную медаль.
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