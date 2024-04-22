Кот нарушил закон и был арестован

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На видео попал кот, который нарушил закон. Пушистый был задержан за все свои злодеяния и теперь ожидает суда.
Порой кажется несправедливым, что у котов нет своего кодекса. Ведь их можно привлечь, как минимум, за хищение, разбой, нанесение телесных повреждений и нарушение режима тишины в ночное время суток.
Девушка из этого видео исправила эту несправедливость и, видимо, создала законодательную, исполнительную и судебную системы в пределах своей квартиры. После чего пушистый преступник был задержан за все свои злодеяния и сейчас ожидает суда. Ему грозит до недели без вкусняшек.
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