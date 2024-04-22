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Сообщество Без кота и жизнь не та 2286 постов • 512 подписчиков подписаться
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Кот нарушил закон и был арестован

Кот нарушил закон и был арестован

Автор:
22 апреля 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   наручники   
1429
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На видео попал кот, который нарушил закон. Пушистый был задержан за все свои злодеяния и теперь ожидает суда.

Порой кажется несправедливым, что у котов нет своего кодекса. Ведь их можно привлечь, как минимум, за хищение, разбой, нанесение телесных повреждений и нарушение режима тишины в ночное время суток.

Девушка из этого видео исправила эту несправедливость и, видимо, создала законодательную, исполнительную и судебную системы в пределах своей квартиры. После чего пушистый преступник был задержан за все свои злодеяния и сейчас ожидает суда. Ему грозит до недели без вкусняшек.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   наручники   
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9  комментариев
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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Валерий 5 минут назад
Раскаяния на морде не видно. Он ни о чем не жалеет. Закоренелый.
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15k
котегRUS 11 минут назад
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7k
Евгений Д 22 минуты назад
Кот как то с намеком усмехается ???
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9k
Alex 41 минуту назад
Судя по хитрой морде, вину свою не признал.
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34k
Slonyash 55 минут назад
Милейший!
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Комментарий удален. Причина: трэш
−15
11k
MakDag Час назад
Я требую адвокатов. И рыбов.
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22k
alexis Час назад
Он не о чем не жалеет.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3623 поста (3537 в горячем)

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