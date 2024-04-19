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Ресторан с огромными бургерами в Дубае

Ресторан с огромными бургерами в Дубае

Автор:
19 апреля 2024 07:49
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Дубай   Еда   бургер   ресторан   фастфуд   
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В Дубае нашли заведение, где подают действительно огромные бургеры. Интересно, многим ли клиентам удается доесть эти бургеры?

Поджелудочная такого удара точно не простит.

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Метки: Видео   Дубай   Еда   бургер   ресторан   фастфуд   
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2  комментария
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10k
vasilykopkov 14 минут назад
Меня с детства приучили - доедать с тарелки всё, еду не выбрасывать, особенно хлеб.
Поэтому я всегда заказываю или готовлю чуть меньше, чем хочу съесть.
А тут сколько еды в помойку уйдёт.
Аж сердце кровью обливается...
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Дмитрий Полчаса назад
Отрава блевотная.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3653 поста (3608 в горячем)

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