Ресторан с огромными бургерами в Дубае

938
1
1
В Дубае нашли заведение, где подают действительно огромные бургеры. Интересно, многим ли клиентам удается доесть эти бургеры?
Поджелудочная такого удара точно не простит.
Источник:
Ссылки по теме:
- McDonald`s будет делать бургеры с горохом
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
- Скоро Макдональдс закроется по всей стране
- Плесень - и точка: посетители обновленного Макдональдса жалуются на качество пищи
- Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием
Новости партнёров
реклама
Поэтому я всегда заказываю или готовлю чуть меньше, чем хочу съесть.
А тут сколько еды в помойку уйдёт.
Аж сердце кровью обливается...