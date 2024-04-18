Кот отправился в незапланированное путешествие

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Котик из этого ролика, приглядел для отдыха крышу автомобиля. Естественно, котофей не знал, что его «кровать» может вдруг уехать. И он, соответственно, вместе с ней.
Представьте, что вы прилегли отдохнуть, а очнулись уже в поездке.
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