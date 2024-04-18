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Сообщество Без кота и жизнь не та 2262 поста • 510 подписчиков подписаться
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Кот отправился в незапланированное путешествие

Кот отправился в незапланированное путешествие

Автор:
18 апреля 2024 11:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   забавно   капот   кот   машина   незапланированное путешествие   уехал   
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Котик из этого ролика, приглядел для отдыха крышу автомобиля. Естественно, котофей не знал, что его «кровать» может вдруг уехать. И он, соответственно, вместе с ней.

Представьте, что вы прилегли отдохнуть, а очнулись уже в поездке.


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Метки: Видео   забавно   капот   кот   машина   незапланированное путешествие   уехал   
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1  комментарий
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7k
Трям Час назад
Че за мерзкий визг в конце?
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1408 постов (1378 в горячем)

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