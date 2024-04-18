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Не удержала собак

Не удержала собак

Автор:
18 апреля 2024 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питер   животные   не удержала   отец   собака   
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В Питере у дома 110 на проспекте Ветеранов собаки набросились на мальчика. Женщина, вышедшая из подъезда, не смогла удержать животных.

Отец ребенка вмешался в ситуацию и спас малыша. Он отделался испугом.


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Метки: Видео   Питер   животные   не удержала   отец   собака   
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17  комментариев
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29k
Matrosskin 54 минуты назад
И баба как ни в чём не бывало пошла с псинами. Не извинившись перед ребёнком.
Зоошизики , ваш ход, расскажите что собаки были просто рады улице и хотели только поздороваться.
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45k
Aleks 4 минуты назад
Надо закон принять, чтоб такие сабакойобы пристегивали свою псятину к себе на жесткую к руке поводком. Что в таком случае и собака не побежала, и собакойобка йобалом по асфальту прокатилась.
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442
DuckTales 8 минут назад
Интересно чем она думала, когда их заводила, что они не вырастут ? Да и судя по собакам, не обученные совсем... Ума не хватило даже курсы с ними пройти. По итогу два неуправляемых пса либо покалечат ребенка, либо мелкую животину... Все таки надо вводить права на владение крупных собак.
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63k
Андрей 9 минут назад
"Отделался испугом" можно так, что психическая травма на всю жизнь сохранится.
Я продолжаю топить за лицензии на владение собаками. Вот в данном случае это по сути непроизвольный выстрел владельцем огнестрела, где по счастливой случайности пуля пролетела в сантиметре от мальчика. Что будет владельцу огнестрела в этом случае? Минимум лишение права владель оружием, как максимум - покушение на убийство. А тётке что? Даже звездюлей не выдали.
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1k
Андрей Граф 11 минут назад
собак в приют, а эту дуру на нары
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10k
SuperTroll 19 минут назад
Собачники по определению конченые. Это полный эгоизм и покуизм к окружающим, когда заводят шавок в квартирах. Соседи должны лай постоянно слушать, лифты зассаные, газоны все в дерьме. А еще все больше агрессивных, которые на замечания пытаются натравить своих псин. Выгуливают блоховоза без намордника и не на коротком поводке, при любой попытке дернутся в сторону чужого человека-пуля. Жестко, но по другому у нас не понимают.
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704
Евгений 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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11k
Vacony Полчаса назад
... точно бы зарядил в морду бабе ... хотя не любитель ссор.. но это перебор.. и тупость должна быть наказана.
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6k
The Dude Полчаса назад
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6k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
Надо было еще тупой писде по епалу надавать.
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22k
alexis 46 минут назад
Собаки не набросились, одна вообще убежала а вторая хотела поиграть, правда ребенку этого не объяснить и испугался он серьёзно. Зато хозяйку приложило знатно- будет крепче держать.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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