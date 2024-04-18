Не удержала собак

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В Питере у дома 110 на проспекте Ветеранов собаки набросились на мальчика. Женщина, вышедшая из подъезда, не смогла удержать животных.
Отец ребенка вмешался в ситуацию и спас малыша. Он отделался испугом.
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Зоошизики , ваш ход, расскажите что собаки были просто рады улице и хотели только поздороваться.
Я продолжаю топить за лицензии на владение собаками. Вот в данном случае это по сути непроизвольный выстрел владельцем огнестрела, где по счастливой случайности пуля пролетела в сантиметре от мальчика. Что будет владельцу огнестрела в этом случае? Минимум лишение права владель оружием, как максимум - покушение на убийство. А тётке что? Даже звездюлей не выдали.
А собакайобы из властьимущих их запрещают отстреливать. Типа стерилизовали и пусть дальше резвяться, детей грызут.
Суки.