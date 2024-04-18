Пёс подпевает своему хозяину

Четвероногий поклонник творчества хозяина решил подпеть ему. Родственник музыканта запечатлел, как пёс завывает в такт музыке.
Не у каждого человека есть музыкальный дар, чего не скажешь о наших любимых питомцах. Пушистики то случайно новый трек запишут, то оценят музыкальное произведение, а некоторые, как песель из видео, вовсе поют душераздирающие мотивы вместе со своим человеком.
Только послушайте, как пушок подпевает своему хозяину. Несмотря на немного хриплый голос, он все равно очень мелодично и нежно завывает в такт музыке. А как он старается! Только за это ему уже можно дать самые лучшие музыкальные награды.
Источник:
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Искренне!