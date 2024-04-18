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Пёс подпевает своему хозяину

Пёс подпевает своему хозяину

Автор:
18 апреля 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Музыка   Пёс   Реакция   милота   пение   собака   
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Четвероногий поклонник творчества хозяина решил подпеть ему. Родственник музыканта запечатлел, как пёс завывает в такт музыке.

Не у каждого человека есть музыкальный дар, чего не скажешь о наших любимых питомцах. Пушистики то случайно новый трек запишут, то оценят музыкальное произведение, а некоторые, как песель из видео, вовсе поют душераздирающие мотивы вместе со своим человеком.

Только послушайте, как пушок подпевает своему хозяину. Несмотря на немного хриплый голос, он все равно очень мелодично и нежно завывает в такт музыке. А как он старается! Только за это ему уже можно дать самые лучшие музыкальные награды.

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Метки: Видео   Музыка   Пёс   Реакция   милота   пение   собака   
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1  комментарий
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
Уж получше многих наших певцов ртом.....)))
Искренне!
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3643 поста (3603 в горячем)

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