Что корейцы думают об американцах?

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Участница американской передачи спросила у жителя Южной Кореи о том, что их народ думает об американцах. Однако ответ парня ей не очень понравился.
Не задавать вопрос, если не готов услышать правдивый ответ.
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Метки: Видео США Южная Корея американец кореец мнение стереотип
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На Востоке другой менталитет, и там прям беспардонно могут вам в лицо сказать что вы урод и от вас воняет тухлой селёдкой. Не потому что хотят обидеть или оскорбить, просто потому что так и есть. Да, у них там свои чайные церемонии и законы приличия, но азиаты могут говорить вещи, которые кажутся даже нам бестактными. С другой стороны, мы своим бытовым поведением, в той же Южной Корее можем выглядеть как люди абсолютно непонимающие этикет. Будучи мужчиной, пойдёте в ресторан на званный ужин и не накраситесь и припудрите лицо.. просто умоетесь и побреетесь.. Все сразу поймут что вы дикарь и не готовитесь к походу в такое заведение. Ну типо как у нас в дорогой ресторан в свитере и джинсах прийти.. да, всё чистое, глаженое, но не соответствует заведению. Вот и у них там - своя кухня. Собак они, кстати, уже особо не едят.. так, может в сельской местности от дороговизны или недоступности телятины\свинины\курицы. Ну и в крупных городах, собачий суп варят, но это уже порицается развитым обществом и стоит прилично.. деликатес.