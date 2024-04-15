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Что корейцы думают об американцах?

Что корейцы думают об американцах?

Автор:
15 апреля 2024 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   США   Южная Корея   американец   кореец   мнение   стереотип   
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Участница американской передачи спросила у жителя Южной Кореи о том, что их народ думает об американцах. Однако ответ парня ей не очень понравился.

Не задавать вопрос, если не готов услышать правдивый ответ.

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Метки: Видео   США   Южная Корея   американец   кореец   мнение   стереотип   
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13  комментариев
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6k
jfk 57 минут назад
батя с мамкой такие
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12k
Б.Касторский 11 минут назад
Ладно. Хотел сказать, что америкосы лишь на 16 месте и окунуть, что мы на 86... но оказалось, что Южная Корея на 203. Вот дрыщи то.
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6k
heta 18 минут назад
Увидев мать, я бы не стал мутить с её дочерью.
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24k
Valiko 19 минут назад
пендосов прям вытащили из матрицы и окунули головой в суровую реальность - где нет толерантности, а правда оскорбляет хуже любой лжи)
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5
SAMAREC Полчаса назад
А они на самом деле про них так и думают.
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2k
Dimon Полчаса назад
Бодипозитив - это такое же сумашествие, как и лгбт и прочие больные, считающие себя собачками и кошечками. Кореец прав: раз самка предпочитает обжираться фастфудом и вместо слежения за фигурой и здоровьем, вопит про "я себе нравлюсь такой" и меняет размеры одежды с xxl на 7xl, то она именно жирная, ленивая свинья!
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42k
Example 6.2.6 44 минуты назад
Культуры разные. На Западе принято говорить то, что человеку приятно услышать "Хорошо выглядишь", "Тебе очень идут эти ботинки", "Ты бодипозитивная", "Это естественный запах человека" итд..
На Востоке другой менталитет, и там прям беспардонно могут вам в лицо сказать что вы урод и от вас воняет тухлой селёдкой. Не потому что хотят обидеть или оскорбить, просто потому что так и есть. Да, у них там свои чайные церемонии и законы приличия, но азиаты могут говорить вещи, которые кажутся даже нам бестактными. С другой стороны, мы своим бытовым поведением, в той же Южной Корее можем выглядеть как люди абсолютно непонимающие этикет. Будучи мужчиной, пойдёте в ресторан на званный ужин и не накраситесь и припудрите лицо.. просто умоетесь и побреетесь.. Все сразу поймут что вы дикарь и не готовитесь к походу в такое заведение. Ну типо как у нас в дорогой ресторан в свитере и джинсах прийти.. да, всё чистое, глаженое, но не соответствует заведению. Вот и у них там - своя кухня. Собак они, кстати, уже особо не едят.. так, может в сельской местности от дороговизны или недоступности телятины\свинины\курицы. Ну и в крупных городах, собачий суп варят, но это уже порицается развитым обществом и стоит прилично.. деликатес.
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
Фееричный ответ !!!!!
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9k
Гвоздь Час назад
"вы толстые, потому что вам лень готовить собаку"
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12k
Том Сойер Час назад

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61k
dima423 2 часа назад
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Krasin
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