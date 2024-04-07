Как проходят съёмки от первого лица

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Эта техника также известна как Point-of-view съемка - с точки зрения героя. Максимально вовлекает зрителя в действие и позволяет почувствовать себя на месте героя.
Завидуем актёрам, которые так весело проводят время.
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даааа, завидуем ))))))))