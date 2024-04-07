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Как проходят съёмки от первого лица

Как проходят съёмки от первого лица

Автор:
07 апреля 2024 13:02
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Юмор   актеры   забавно   камера   съёмки от первого лица   
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Эта техника также известна как Point-of-view съемка - с точки зрения героя. Максимально вовлекает зрителя в действие и позволяет почувствовать себя на месте героя.

Завидуем актёрам, которые так весело проводят время.

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Метки: Видео   Юмор   актеры   забавно   камера   съёмки от первого лица   
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5  комментариев
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23k
Shtoppi 42 минуты назад
«Завидуем актёрам, которые так весело проводят время.»
-----------
даааа, завидуем ))))))))

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14k
Рафаэль Закиров 13 минут назад
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Доктор 14 минут назад
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9k
Гвоздь Полчаса назад
а зачем оператор штаны снял?
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2958 постов (2872 в горячем)

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