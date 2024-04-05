Обед дальнобойщика в США

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Автор ролика пояснил, что работает дальнобойщиком в США. И решил показать, как он обедает на заправке. Честно говоря, за 15 долларов — это крайне маленькая порция макарон. Да, они с сыром, тем не менее.
В общем, дороговато, как по мне - а свое мнение напишите в комментариях. Возможно, есть способ перекусить сытнее, а потратить меньше? Или хотя бы столько же?
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Метки: Видео Еда Обед дальнобойщика США дальнобойщик обед перекус
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У нас в столовке (Москва) за 380 р комплексный обед с блюдами на выбор - первое второе, салат и компот, хлеб, обожраться. Столовка не датируемая, а если что, обычная коммерческая.
Проще в придорожное кафе заехать, где будет дешевле, сытнее и вкуснее, чем макароны с чипсами)
Такую хренотень мог бы и в машине сварить, а за 15 долл. дороговато
:D