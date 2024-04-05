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Обед дальнобойщика в США

Обед дальнобойщика в США

Автор:
05 апреля 2024 08:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Еда   Обед дальнобойщика   США   дальнобойщик   обед   перекус   
1382
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Автор ролика пояснил, что работает дальнобойщиком в США. И решил показать, как он обедает на заправке. Честно говоря, за 15 долларов — это крайне маленькая порция макарон. Да, они с сыром, тем не менее.

В общем, дороговато, как по мне - а свое мнение напишите в комментариях. Возможно, есть способ перекусить сытнее, а потратить меньше? Или хотя бы столько же?

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Метки: Видео   Еда   Обед дальнобойщика   США   дальнобойщик   обед   перекус   
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22  комментария
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925k
А.Берестенко Час назад
Да с этого даже посрать не сходишь!
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2k
max 2 минуты назад
сахар , мука и транс жиры . это корм для пуза .
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10k
vasilykopkov 5 минут назад
Так, 15 баксов, ну предположим 1400 руб. Для такого убогого обеда как-то дороговато будет.
У нас в столовке (Москва) за 380 р комплексный обед с блюдами на выбор - первое второе, салат и компот, хлеб, обожраться. Столовка не датируемая, а если что, обычная коммерческая.
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1k
Андрей Граф 9 минут назад
Доширак завари, вкусно и дешево...
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1k
Uganda 10 минут назад
В Выборге помню была кафешечка для дальнобойщиков, там можно было сытно и недорого схомячить борща или солянки, и котлету с гречей и салатом.
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10k
Доктор 12 минут назад
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37k
БамбарбияКиргуду 12 минут назад
У них в тюрьмах лучше едят.
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10k
Zhora 16 минут назад
Подобную хрень там продают в Уолмарте в виде полуфабриката (для подогрева в микроволновке) по цене 1,5 - 2 бакса
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12k
Артем 18 минут назад
1300 за такой "обед"? Охереть они там богатые!
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10k
Доктор 21 минуту назад
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Какой то неправильный дальнобойщик! Дальнобойный бизнес в пиндостане, на очень высоком уровне! Здесь мы перед ними в глубоком анусе! Вот этот белорус, ведет не плохой блог по этой теме!
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дмитрий Носов Полчаса назад
Ну, на наших заправках еда не сильно лучше и зачастую не особо дешевле.
Проще в придорожное кафе заехать, где будет дешевле, сытнее и вкуснее, чем макароны с чипсами)
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16k
Александр 36 минут назад
Неужели так оголодал, что до нормальной харчевни недотянул?
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7k
Евгений Д Час назад
Это обед ???
Такую хренотень мог бы и в машине сварить, а за 15 долл. дороговато
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157
BadMax Евгений Д 44 минуты назад
За 15 он спокойно мог заказать стейк.
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157
BadMax Евгений Д 40 минут назад
Ну скажем так грамм на 400...
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1k
Алексей Час назад
Макароны, чипсы и шоколадка. А потом удивляются, что толстые становятся.
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9k
Колорад Час назад
Да уж, пюрешка с котлеткой было бы поприятней.
:D
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3488 постов (3293 в горячем)

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