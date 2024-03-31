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Сообщество Без кота и жизнь не та 2206 постов • 510 подписчиков подписаться
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Уличный кот взял всё в свои лапки и практически самостоятельно выбрался из трудной ситуации

Уличный кот взял всё в свои лапки и практически самостоятельно выбрался из трудной ситуации

Автор:
31 марта 2024 11:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Казахстан   Спасение   кот   лестница   милота   прыжок   
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Ему лишь потребовалась лестница и несколько неравнодушных жителей Казахстана.

Как чёрный кот оказался на крохотной льдине в бушующей реке — загадка. Местные жители принесли лестницу и уже собирались за ним спустится, но хвостатый решил действовать незамедлительно: он сам запрыгнул на лестницу.


Через несколько секунд кот уже был в безопасности. После этого он спокойно пошёл дальше по своим кошачьим делам. Какие-либо комментарии кот давать отказался.


Признавайтесь, ёкнуло в сердце, когда он прыгнул?

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Метки: Видео   Казахстан   Спасение   кот   лестница   милота   прыжок   
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2  комментария
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Горожанин Час назад
Что вы хотите - это же кот. Кот - всему голова. Без кота - ни туда и ни сюда.
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АнтонПолднев 18 минут назад
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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