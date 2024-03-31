Уличный кот взял всё в свои лапки и практически самостоятельно выбрался из трудной ситуации

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Ему лишь потребовалась лестница и несколько неравнодушных жителей Казахстана.
Как чёрный кот оказался на крохотной льдине в бушующей реке — загадка. Местные жители принесли лестницу и уже собирались за ним спустится, но хвостатый решил действовать незамедлительно: он сам запрыгнул на лестницу.
Через несколько секунд кот уже был в безопасности. После этого он спокойно пошёл дальше по своим кошачьим делам. Какие-либо комментарии кот давать отказался.
Признавайтесь, ёкнуло в сердце, когда он прыгнул?
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