Уличный кот взял всё в свои лапки и практически самостоятельно выбрался из трудной ситуации

Как чёрный кот оказался на крохотной льдине в бушующей реке — загадка. Местные жители принесли лестницу и уже собирались за ним спустится, но хвостатый решил действовать незамедлительно: он сам запрыгнул на лестницу.

Через несколько секунд кот уже был в безопасности. После этого он спокойно пошёл дальше по своим кошачьим делам. Какие-либо комментарии кот давать отказался.

Признавайтесь, ёкнуло в сердце, когда он прыгнул?